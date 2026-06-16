¡Wall Street explota! El Nasdaq 100 se dispara por el efecto SpaceX

La caída de los precios del petróleo y la perspectiva de la reapertura del Estrecho de Ormuz han desencadenado una oleada de optimismo en Wall Street, respaldada además por la salida a bolsa (IPO) de SpaceX y por sólidos datos macroeconómicos de la economía estadounidense. La reciente venta masiva en acciones relacionadas con la inteligencia artificial, como Oracle y Broadcom, se ha borrado en gran medida a medida que los inversores regresaban en masa al mercado, impulsando al índice por encima de la marca de los 30.000 puntos una vez más. La pregunta clave ahora es si los alcistas tienen suficiente impulso para romper hacia nuevos máximos históricos.

Desde la perspectiva del análisis técnico, la tendencia alcista se mantiene firmemente intacta. Sin embargo, el ritmo del repunte durante las últimas sesiones plantea algunas dudas. Desde el 11 de junio, el índice ha ganado casi 2.200 puntos, un movimiento que parece inusualmente fuerte para los estándares históricos. Al mismo tiempo, tanto el indicador RSI como el MACD en el gráfico diario han estado mostrando una tendencia a la baja desde mayo, creando una divergencia bajista con la acción del precio.

Aunque es imposible predecir si el Nasdaq 100 superará su récord de principios de junio, el índice se encuentra actualmente a solo unos 300 puntos de ese nivel, lo que sugiere que el sentimiento del mercado podría estar acercándose a un terreno eufórico. Antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros cotizan ligeramente a la baja en términos intradiarios.

Gráfico del Nasdaq 100, velas diarias