¡Wall Street explota! El Nasdaq 100 se dispara por el efecto SpaceX

- Subidón en EE.UU., el Nasdaq 100 sigue creciendo por SpaceX y la caída del petróleo
- Acciones como Oracle y Broadcom borran sus pérdidas por el regreso en masa de los inversores
- Subidón en EE.UU., el Nasdaq 100 sigue creciendo por SpaceX y la caída del petróleo
- Acciones como Oracle y Broadcom borran sus pérdidas por el regreso en masa de los inversores
La caída de los precios del petróleo y la perspectiva de la reapertura del Estrecho de Ormuz han desencadenado una oleada de optimismo en Wall Street, respaldada además por la salida a bolsa (IPO) de SpaceX y por sólidos datos macroeconómicos de la economía estadounidense. La reciente venta masiva en acciones relacionadas con la inteligencia artificial, como Oracle y Broadcom, se ha borrado en gran medida a medida que los inversores regresaban en masa al mercado, impulsando al índice por encima de la marca de los 30.000 puntos una vez más. La pregunta clave ahora es si los alcistas tienen suficiente impulso para romper hacia nuevos máximos históricos.
Desde la perspectiva del análisis técnico, la tendencia alcista se mantiene firmemente intacta. Sin embargo, el ritmo del repunte durante las últimas sesiones plantea algunas dudas. Desde el 11 de junio, el índice ha ganado casi 2.200 puntos, un movimiento que parece inusualmente fuerte para los estándares históricos. Al mismo tiempo, tanto el indicador RSI como el MACD en el gráfico diario han estado mostrando una tendencia a la baja desde mayo, creando una divergencia bajista con la acción del precio.
Aunque es imposible predecir si el Nasdaq 100 superará su récord de principios de junio, el índice se encuentra actualmente a solo unos 300 puntos de ese nivel, lo que sugiere que el sentimiento del mercado podría estar acercándose a un terreno eufórico. Antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros cotizan ligeramente a la baja en términos intradiarios.
Gráfico del Nasdaq 100, velas diarias
Calma tensa en Wall Street antes del veredicto de la Fed
Los índices europeos siguen subiendo 🔼 El EURO STOXX 50 cerca de su récord histórico
¿Afectan las salidas a bolsa a la estabilidad del mercado?
Suave inicio para el Ibex 35: ¿Se acabó la euforia?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.