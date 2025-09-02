El contrato de futuros del índice estadounidense Nasdaq 100 ha bajado más de un 1% hoy, situándose cerca de los 23.200 puntos. El dólar estadounidense se está fortaleciendo a un ritmo no visto desde julio, mientras el mercado espera la publicación del informe ISM Manufacturing. La presión vendedora domina el índice tecnológico, con las caídas impulsadas principalmente por el las Siete Magníficas, donde, tras los sólidos resultados de las principales empresas y un informe algo "mixto" de Nvidia, se evidencia una toma de beneficios. Estacionalmente, septiembre es uno de los meses más débiles para los índices bursátiles, y tras un fuerte repunte estival, los inversores entran en el "período otoñal" con cierta cautela. Una ruptura por debajo de los 23.000 puntos podría allanar el camino para otro movimiento bajista significativo, mientras que un movimiento por encima de los 23.600 puntos anularía la formación bajista. En el gráfico, parece estar formándose un posible patrón de cabeza y hombros, con un soporte clave en torno al rango de 23.000-23.200 puntos (la línea de cuello). Una ruptura por debajo de los 23.000 puntos podría allanar el camino para otro movimiento bajista significativo, mientras que un movimiento por encima de los 23.600 puntos anularía la formación bajista. En el gráfico, parece estar formándose un posible patrón de cabeza y hombros, con un soporte clave en torno al rango de 23.000-23.200 puntos (la línea de cuello).

