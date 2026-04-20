Wall Street se desploma: Nasdaq, Dow Jones y S&P 500 caen

Los índices bursátiles estadounidenses abren la sesión de hoy con fuertes caídas, devolviendo parte de los máximos históricos alcanzados la semana pasada.

Los futuros del Dow Jones caen alrededor de un 0,9%, el S&P 500 retrocede un 0,8% y el Nasdaq‑100, de fuerte peso tecnológico, también cae un 0,8%. El Russell 2000, que agrupa a compañías más pequeñas, muestra una debilidad similar, con un retroceso cercano al 0,8% al inicio de la sesión.

Los inversores se apresuran a reducir su apetito por riesgo, y una prima de incertidumbre significativa vuelve a reflejarse en los precios.

El principal factor que impulsa el mercado hoy es la rápida escalada de tensiones en Oriente Medio. Estados Unidos incautó y disparó contra un buque de carga iraní en el Golfo de Omán y, en respuesta, Irán volvió a bloquear completamente el Estrecho de Ormuz, crucial para el comercio global.

El inminente fin del alto el fuego ha reducido drásticamente las esperanzas del mercado sobre unas negociaciones de paz exitosas en Islamabad. Como resultado, estamos viendo un fuerte rally en el sector energético, donde los precios del crudo WTI y Brent han llegado a subir entre un 6% y un 7%, lo que empeora aún más el sentimiento y alimenta temores de una inflación prolongada.

El calendario macroeconómico de hoy en Estados Unidos está prácticamente vacío, y los funcionarios de la Fed han entrado en el periodo de silencio previo a la decisión de tipos del 29 de abril. Por ello, la atención del mercado se centra en los eventos clave de esta semana.

Los inversores esperan especialmente los datos de ventas minoristas de marzo que se publican mañana, se prevé un repunte sólido impulsado por los mayores precios del combustible, así como la audiencia clave de Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal. A continuación, el calendario de resultados trimestrales de las principales compañías para esta semana. Fuente: XTB

Información clave de compañías

American Airlines (AAL)

Las acciones de la aerolínea caen alrededor de un 3% en el pre‑market. La compañía ha desmentido oficialmente las especulaciones sobre una posible megafusión con United Airlines, argumentando que sería perjudicial para la competencia y los consumidores.

Una operación así crearía la mayor aerolínea del mundo, pero los analistas llevan tiempo señalando las escasas posibilidades de aprobación por parte de las autoridades antimonopolio. El sector aéreo sufre presión adicional hoy debido al fuerte repunte del precio del combustible provocado por las tensiones en Oriente Medio.

Marvell Technology (MRVL)

Las acciones del fabricante de semiconductores suben un impresionante 7% en la apertura. El impulso proviene de informes de prensa que indican que la compañía mantiene conversaciones avanzadas con Google (Alphabet).

La colaboración implicaría el diseño de dos nuevos chips altamente especializados destinados a gestionar de forma más eficiente modelos de inteligencia artificial. La posibilidad de reforzar la relación tecnológica con un gigante de este tamaño posiciona firmemente a Marvell dentro del lucrativo mercado de la IA, lo que explica la euforia de hoy.

TopBuild (BLD)

Las acciones del distribuidor e instalador de materiales aislantes suben más de un 17%. La fuerte volatilidad se debe a la noticia de que la empresa será adquirida por el conglomerado QXO por 17.000 millones de dólares.

Como parte de la operación, los accionistas de TopBuild podrán elegir entre recibir efectivo (505 USD por acción) o acciones de QXO, lo que supone una prima superior al 23% respecto al cierre del viernes. La fusión impulsará inmediatamente los beneficios del nuevo grupo, creando el segundo mayor distribuidor de materiales de construcción en Norteamérica.

AST SpaceMobile (ASTS)

Las acciones de esta innovadora compañía de telecomunicaciones se desploman entre un 14% y un 15% esta mañana. El motivo es el fallido lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin durante el fin de semana, que colocó el satélite de AST en una órbita demasiado baja. El satélite no podrá usar sus propulsores para corregir la trayectoria y se desintegrará en la atmósfera.

Aunque la dirección asegura que el coste está cubierto por un seguro, el incidente genera incertidumbre sobre el calendario de futuros despliegues comerciales.

Sectores al inicio de la sesión: energía brilla, turismo sufre

Durante la sesión de hoy observamos una clara rotación de capital y un comportamiento extremadamente dispar entre sectores. El sector energético es el gran ganador, impulsado por el rápido aumento del precio del petróleo, lo que favorece a gigantes como Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips y APA.

En el extremo opuesto se encuentra la industria de viajes —principalmente aerolíneas y operadores de cruceros (como Carnival y Royal Caribbean)— sometida a una intensa presión vendedora por el temor a un fuerte aumento de los costes de combustible. A medida que disminuye el apetito por riesgo, compañías cíclicas (incluyendo automoción y banca) y empresas vinculadas al mercado de criptomonedas también se encuentran entre los mayores perdedores del día.