¿Warsh traerá de vuelta tasas más bajas?

- La atención del mercado está centrada en el Dot Plot y en la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Fed.
- Una divergencia entre el discurso de Warsh y las proyecciones del Comité podría afectar la confianza de los inversores en el nuevo presidente.
- La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría reducir las preocupaciones inflacionarias y otorgar mayor flexibilidad al mensaje de la Fed.
- La atención del mercado está centrada en el Dot Plot y en la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente de la Fed.
- Una divergencia entre el discurso de Warsh y las proyecciones del Comité podría afectar la confianza de los inversores en el nuevo presidente.
- La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría reducir las preocupaciones inflacionarias y otorgar mayor flexibilidad al mensaje de la Fed.
Para empezar, un cambio en las tasas de interés en Estados Unidos hoy sería una auténtica sorpresa. Por lo tanto, la atención se centrará en dos aspectos clave: las proyecciones de tasas de interés del Comité y la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh. También serán relevantes las nuevas previsiones de la Fed sobre crecimiento económico e inflación.
Figura 1: Tasas de interés y rendimientos de bonos en EE.UU. (1998 - 2026)
Fuente: XTB Research, 17.06.2026
El presidente elegido por Trump afrontará una tarea difícil. Muchos esperan que intente satisfacer al mandatario adoptando una postura más flexible. Al mismo tiempo, su mensaje será analizado minuciosamente por expertos de todo el mundo, que observarán si existe una discrepancia significativa entre las declaraciones de Warsh y las señales procedentes del resto del Comité. Si esto ocurre, el nuevo presidente podría perder la confianza de los inversores desde el principio. Por ello, parece poco probable que opte por un cambio muy brusco en el discurso.
Las condiciones actuales no parecen permitir demasiado margen para una postura flexible. Dicho esto, la firma del memorando entre Estados Unidos e Irán, prevista para el viernes, debería facilitar parcialmente la tarea de Warsh, permitiéndole adoptar una visión algo más distante respecto a los riesgos inflacionarios que recientemente han dominado el escenario. Fundamentalmente, sus comentarios serán evaluados en comparación con las proyecciones de tasas de interés del Comité (Dot Plot).
Antes de la decisión, el mercado permanece inusualmente tranquilo. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite retroceden un 0,1% hoy, al igual que el dólar estadounidense frente al euro. El comunicado del FOMC, que estará acompañado por el mencionado Dot Plot y la conferencia de prensa de Warsh, podría poner fin a esta calma.
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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB
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