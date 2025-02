En 2024 se registró un nuevo récord de inversores que se unieron al grupo de Clientes de XTB: 498.400 (un 59.8% más que el año anterior). A finales de 2024, XTB contaba ya con la confianza de 1,36 millones de Clientes.

El número de clientes activos se incrementó hasta un nuevo máximo de 658.500 (un 61.2% más que el año anterior), comparado con los 408.500 registrados a finales del año 2023 .

Los ingresos consolidados subieron en un 21,8% en comparación con el año anterior, alcanzando los 435,3 millones de euros desde los 357,4 millones de finales de 2023 .

El beneficio neto se incrementó hasta los 199,7 millones de euros (lo que representa una subida del 14,3%, en comparación comparado con los 174,7 millones de 2023), pese al aumento del coste operativo, que se situó en 205,3 millones de euros (frente a los 153,3 millones de 2023).

Además, en 2024 XTB siguió incrementando su oferta de nuevos productos, acelerando así su transformación hacia una “super aplicación de inversión” para todas aquellas personas que quieran gestionar sus finanzas de manera efectiva, tanto activa como pasivamente. En 2024, XTB mantiene su estrategia de crecimiento en todos los mercados donde está operativo, capitalizando el cada vez mayor interés de los clientes hacia la inversión en mercados financieros potenciado por un entorno de bajos tipos de interés y la subida constante de la inflación. La inversión en marketing y en tecnología permitieron a XTB promocionar el conocimiento financiero y ofrecer a sus usuarios herramientas modernas de inversión para gestionar su cartera de forma sencilla y ejecutar transacciones en tiempo real. Como resultado, XTB alcanzó niveles récord de ingresos consolidados (435,3 millones de euros, un incremento del 21.8% a nivel anual) y de beneficios netos (199,7 millones de euros, un aumento anual del 14.3%), incrementando la inversión en márketing y en talento así como por el desarrollo de la tecnología propia. En 2024, los clientes de XTB incrementaron sus inversiones en Acciones y ETFs, con un incremento en la negociación de un 138% anual, hasta los 3,1 mil millones de dólares. Estos instrumentos constituyen ya el 4,1% de los ingresos de XTB (el doble que un año antes), frente a un 2,2% en 2023. Casi el 80% de las transacciones de los nuevos clientes en el mercado europeo incluyen acciones, ETFs y planes de inversión basados en ETFs. Además, los depósitos netos subieron hasta los 8,28 mil millones de euros, un incremento del 127% frente al año anterior, ya que los clientes aprovecharon el interés de la rentabilidad ofrecida sobre los fondos no invertidos. "El 2024 ha sido un punto de inflexión para XTB. Estoy especialmente emocionado por el importante crecimiento en nuevos clientes, sobre todo en inversores activos, que son imprescindibles para nuestro éxito en el futuro. Hemos recibido a casi medio millón de nuevos clientes gracias a nuestra amplia oferta de productos y nuestras efectivas estrategias de márketing. Además, alrededor del 80% de estos clientes comenzaron invirtiendo en acciones y ETFs, lo que sugiere una fidelidad a largo plazo", afirma Omar Arnaout, CEO de XTB. Incremento histórico en el número de clientes y su actividad de inversión En 2024, XTB aumentó su base de clientes con 498.400 nuevos, lo que resultó en un incremento del 59,8% anual. Esta cifra excede el objetivo trimestral, que en su momento se anticipó que sería de 65.000 a 90.000 clientes. A finales de 2024, 1,36 millones de inversores utilizaban la plataforma de inversión de XTB y la XTB App, en comparación con los 897.000 clientes a finales de 2023. Desde el 1 de enero hasta el 29 de enero de 2025, además, se han añadido otros 70.700 clientes nuevos a la base de datos del grupo. El número de clientes activos también vio una importante subida, alcanzando los 658.500 usuarios a finales de 2024, frente a los 408.500 registrados en el mismo periodo del año anterior. Para este 2025, el objetivo de la Junta Directiva es conseguir una media de entre 150.000-210.000 nuevos clientes trimestrales. Novedades en producción y futura expansión En 2024, XTB presentó un gran número de nuevos productos, potenciando tanto la gama de instrumentos de inversión a largo plazo como la gestión financiera diaria. Algunos productos clave presentados fueron la posibilidad de la inversión automática en los Planes de Inversión, las cuentas IKE en Polonia, las cuentas ISA en Reino Unido, y el eWallet con la tarjeta multidivisa que acaba de ser lanzada en España. Además, se implementaron importantes medidas de seguridad con la autenticación en dos pasos (2FA) y se modificó la interfaz tanto de la página web como de la aplicación para acceder a la información sobre transacciones y productos. En 2025, XTB planea seguir aumentando su oferta para los clientes que buscan poner su dinero a trabajar de manera efectiva. Algunos de los productos nuevos serán la cuenta IKZE en Polonia y la cuenta PEA en Francia. También se mejora el servicio de eWallet, que permite a los usuarios acceder de manera inmediata a sus fondos. Tras su reciente lanzamiento en España, está disponible a todos los clientes de Europa. XTB planea también añadir nuevos productos a la oferta. Los análisis y trabajos preliminares ya están en marcha, pero su implementación depende también de factores externos, como la colaboración con los proveedores, la obtención de las aprobaciones regulatorias o la aprobación de la ley sobre criptoactivos entre otras cuestiones. En 2025, XTB continuará trabajando para obtener nuevas licencias e iniciar su operativa en Brasil, con la expectativa de conseguirla este mismo año. Como se ha anunciado con anterioridad, la operativa en Indonesia comenzará durante la primera mitad de 2025. "Nuestra planificación de productos responde a los cambios en el mundo de las finanzas y las necesidades de los inversores. Continuamos desarrollando la APP móvil para proporcionar a los usuarios una plataforma de gestión financiera funcional. Al ampliar nuestra oferta y promover su competitividad, también pavimentamos el camino para un mayor crecimiento en los mercados con mayor potencial de negocio, como el Medio Este, Latino América e Indonesia", declara Omar Arnaout. Puede encontrar más información resumida sobre las actividades del Grupo XTB en 2024 y los resultados preliminares financieros y operativos en el Informe Actual disponible aquí

