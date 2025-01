XTB complementa los servicios de sus Clientes con una tarjeta y cartera virtual con la que podrán retirar efectivo sin comisiones en todo el mundo XTB, el Bróker de inversión que permite a sus clientes poner su dinero a trabajar de manera inteligente, presenta su primera tarjeta virtual multidivisa desde su App. Ahora, los inversores podrán gestionar tanto sus inversiones en Bolsa como sus pagos en comercios o cambio de divisa desde la misma cuenta. Haciendo una vez más honor a su carácter de Fintech, XTB presenta su tarjeta virtual multidivisa, impulsando así las herramientas de gestión financiera accesible para sus clientes en España. Esta e-Wallet combina la posibilidad de inversión con la capacidad de realizar pagos en comercios, sacar dinero en cajeros o cambiar divisas. La tarjeta y cartera virtual (e-Wallet) complementan así los servicios de XTB a sus clientes que buscan poner su dinero a trabajar de manera tanto activa como pasiva. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil "El e-Wallet de XTB proporciona a nuestros Clientes acceso directo e instantáneo al capital de su cuenta de inversión, añadiendo así la capacidad de pago como tercer pilar de nuestros servicios junto con los ya vigentes de ahorro e inversión. Ahora poner tu dinero a trabajar es más fácil, ya que tanto las inversiones, como el ahorro y ahora la posibilidad de realizar pagos y cambio de divisa, se pueden realizar desde la misma App”, afirma Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía. “Tras el lanzamiento en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, República Checa, Rumanía o Portugal entre otros, ahora serán los clientes españoles quienes podrán aprovechar esta nueva funcionalidad. Seguiremos mejorando nuestra oferta para alcanzar nuestro fiel objetivo de ser la mejor App de inversión europea”, añade Medrán. La tarjeta de débito virtual y multidivisa, emitida por Mastercard con licencia de DiPocket UAB (una institución de dinero virtual registrada por el Banco de Lituania), ofrece pagos en establecimientos, transacciones móviles y permite retirar efectivo sin contacto/contactless en cajeros de todo el mundo. Se puede añadir a las carteras móviles de Apple Pay y Google Pay. En el futuro, los inversores también tendrán la opción de solicitar la expedición de una tarjeta física. Operaciones multidivisa En estos momentos, la tarjeta virtual multidivisa permite transacciones hasta en 8 divisas: EUR, USD, GBP, PLN, RON, CZK, HUF y MXN. Su mantenimiento, así como las transferencias instantáneas que se realicen entre todas las cuentas de XTB, no tienen ningún coste. Los inversores pueden cambiar divisas con facilidad siempre que lo necesiten. A medida que se desarrolle el producto, se añadirán nuevas divisas y mejoras. Las transacciones en divisas que por ahora no estén disponibles en la cartera se procesarán de acuerdo con los tipos de cambio de Mastercard. La tarjeta virtual viene con características de seguridad: autenticación de 2 factores (2FA), límites flexibles que se pueden establecer y modificar en el momento a través de la App, y la posibilidad de bloquear temporalmente la tarjeta. Los usuarios pueden solicitar una nueva y cancelar la tarjeta en solo un par de clics, y pueden crear hasta 5 tarjetas al mes. Además, gracias a las notificaciones instantáneas, podrán tener sus finanzas bajo control. Este nuevo producto está disponible en Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Francia, Italia y España. En las próximas semanas se incluirán otros mercados europeos. Para saber más, visita Este nuevo producto está disponible en. En las próximas semanas se incluirán otros mercados europeos. Para saber más, visita https://www.xtb.com/es/ewallet

