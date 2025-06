Con consejos prácticos de ahorro para lograr ahorrar más cada mes sin cambiar el estilo de vida

Los jóvenes podrán conocer cuánto dinero gastan al mes en ocio, comida a domicilio, gimnasios o plataformas de contenido

Incluye una calculadora que permite conocer el tiempo de ahorro necesario para comprar una casa, un coche o ahorrar para unas vacaciones

Según ESADE, los “milenials” españoles tan solo cuentan con un 37% del dinero ahorrado que tenían sus padres a su edad Ahorrar, a día de hoy, no es una tarea fácil, y aún menos para las generaciones más jóvenes. Por eso, XTB, una de las Apps de inversión líderes de Europa, ha lanzado su primera Guía Interactiva de Ahorro para Milenials, con trucos para hacer que el dinero trabaje de manera más eficiente y para ayudarles a lograr sus objetivos financieros. Porque para ahorrar no hace falta cambiar el estilo de vida o dejar de hacer aquellas cosas que te gusten, solo con unos pequeños y saludables hábitos se pueden lograr grandes resultados. Y es precisamente en los pequeños gastos, los llamados “gastos hormiga”, donde las generaciones más jóvenes pierden gran parte de sus ingresos. Estas pequeñas cantidades que se gastan a diario pueden no parecer mucho, pero, una vez sumados todos estos pequeños gastos a lo largo del mes, podemos descubrir que hemos gastado (o malgastado) un importe elevado. Con tan solo unos pequeños cambios en sus hábitos, los jóvenes podrán continuar yendo al gimnasio, saliendo de fiesta o viendo sus series favoritas con un impacto más reducido en su bolsillo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tan importante es ahorrar más como hacerlo mejor. De hecho, ahorrar es solo el primer paso hacia la creación de un patrimonio y obtener la tan ansiada independencia financiera. La App de inversión XTB ofrece en esta guía una calculadora de ahorros para que sepas cuánto tiempo tardarás en lograr tus objetivos, ya sea acumular dinero en el banco o gestionar activamente tus ahorros. Por ejemplo, para los que buscan contar con 50.000 euros para la entrada de una casa y pueden ahorrar 300 euros cada mes, la diferencia entre dejar el dinero en el banco o gestionar activamente sus ahorros puede ser de más de 5 años en conseguirlo. Esta diferencia entre ambas opciones evidencia también la importancia de saber cómo ahorrar de forma eficiente. Puedes acceder a la Guía Interactiva de Ahorro para Milenials pinchando aquí. Sobre XTB XTB confiere a personas de todo el mundo la capacidad de hacer que su dinero trabaje de manera más eficiente y segura. Nuestra App de inversión ayuda a más de 1,5 millones de personas a lograr sus objetivos financieros. Con XTB, los clientes pueden invertir en Acciones y ETFs, e incluso crear Planes de Inversión personalizados. Además, también pueden obtener intereses sobre su capital disponible y gestionar pagos online y en tiendas y realizar retiradas de cajeros en varias divisas utilizando la tarjeta eWallet. La XTB App es un entorno clave de inversión, análisis de mercados y formación. Ofrecemos una amplia biblioteca de materiales educativos que incluyen vídeos, seminarios en directo y cursos para ayudar a nuestros clientes a ser mejores inversores, independientemente de su experiencia en inversión. Nuestro servicio de atención al cliente proporciona ayuda a clientes en 20 idiomas y está disponible 24/5 a través de correo electrónico, chat o teléfono. Con 12 oficinas en todo el mundo, XTB cuenta con más de 1.200 empleados, de los cuales más del 40% se centra en continuar innovando nuestra tecnología de inversión propia. Fundada en 2004 en Polonia, XTB es una empresa basada en la tecnología, regulada por diversas autoridades económicas de todo el mundo, incluyendo la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

