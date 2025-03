XTB publica el informe anual de Resultados de 2024

En 2024, los clientes de XTB realizaron 167,6 millones de transacciones, un incremento del 18% con respecto al año anterior.

Los activos de los clientes alcanzaron los 6.400 millones de euros, con un crecimiento interanual del 61,3%. La categoría de mayor crecimiento fue la de Acciones y ETPs (ETFs, ETCs y ETNs), que se dispararon un 126,5% interanual hasta los 3.200 millones de euros.

A finales de febrero de 2025, XTB cuenta con casi 1,5 millones de clientes en todo el mundo.

Casi el 80% de los nuevos clientes de la UE en 2024 comenzaron su experiencia de inversión en XTB con Acciones, ETPs (ETFs, ETCs y ETNs) o Planes de Inversión. XTB ha publicado su informe anual, en el que se resumen los principales resultados financieros y operativos obtenidos en 2024. Fue un año récord para la compañía en muchos aspectos: 435,3 millones de euros de ingresos operativos (+21,2% interanual), 199,1 millones de euros de beneficio neto (+13,9% interanual) y 229,2 millones de euros de beneficio operativo (+12,3% interanual). Crecimiento de la base de clientes, actividad de inversión y activos En 2024, cerca de 500.000 nuevos clientes decidieron abrir cuenta con XTB, lo que representa un incremento interanual del 59,8%. La compañía aspira a captar entre 150.000 y 210.000 nuevos clientes trimestralmente durante 2025. Cabe destacar que, solo en enero y febrero de este año, un total de 137.752 personas se unieron a la base de clientes de XTB. A finales de febrero de 2025, el número total de clientes de XTB alcanzó casi 1,5 millones. Los clientes de XTB experimentaron un aumento significativo en la actividad en 2024, realizando un total de 167,6 millones de transacciones en los mercados financieros, lo que representa un aumento del 18% en comparación con el año anterior. Casi el 80% de los nuevos clientes en los mercados de la Unión Europea comenzaron su operativa comprando Acciones, productos cotizados en bolsa (ETF) o abriendo Planes de Inversión. Esta tendencia se alinea con el objetivo estratégico de XTB de desarrollar una aplicación de inversión universal que apunte a convertirse en la opción preferida de las personas que buscan administrar sus finanzas de manera eficiente. En Polonia, la cuenta de jubilación IKE ha despertado un gran interés entre los clientes. En 2024, los clientes de XTB abrieron 29.000 de estas cuentas, lo que representa el 40% de todas las nuevas cuentas IKE abiertas en empresas del sector. Cabe destacar que la cuenta IKE se introdujo en la oferta de XTB a principios de octubre de 2024. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos en 2024, incluyendo tanto el creciente número de nuevos clientes como el aumento de su actividad. Nuestra oferta de inversión pasiva, que incluye planes de inversión e intereses en fondos no invertidos, es altamente competitiva en muchos mercados, lo que influye positivamente en nuestra capacidad para atraer nuevos clientes. Además, estamos captando con éxito a grupos de inversores más jóvenes, que se mantienen con nosotros durante más tiempo —comenta Paweł Szejko, director financiero y miembro del consejo de administración de XTB—. A finales de 2024, los activos de los clientes de XTB ascendieron a 6.400 millones de euros, lo que refleja un aumento interanual del 61,3%. El crecimiento más significativo se produjo en el valor nominal de los instrumentos depositados por los clientes en las cuentas de XTB, que aumentó un 126,5% hasta los 3.200 millones de euros. Además, los fondos de los clientes aumentaron un 68,4 %, superando los 878 millones de euros, mientras que el valor nominal de los instrumentos CFD aumentó 297,1 millones de euros, alcanzando los 2.300 millones de euros. Creciente participación de la región de Oriente Medio en la estructura de ingresos Europa Central y Oriental ha representado consistentemente la mayor parte de los ingresos de XTB, que ascendieron al 63,9% en 2024, lo que supone un incremento de 3,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. A finales de 2024, los ingresos de esta región alcanzaron los 278 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 28,0%. Polonia desempeña un papel crucial en esta región, con un aumento interanual de los ingresos del mercado polaco del 33,1%. Esto indica que XTB tiene un importante potencial de crecimiento en mercados donde la compañía ya ostenta una posición dominante. Europa Occidental es una región en la que la compañía planea centrarse en un desarrollo intensivo en 2025. El aumento de los ingresos en esta región se logrará mediante la ampliación de la oferta de productos. Esto incluye la introducción de cuentas ISA en el Reino Unido en el cuarto trimestre de 2024, así como la incorporación prevista de cuentas PEA para clientes en Francia en las próximas semanas. La región de mayor crecimiento para las operaciones de XTB es Oriente Medio. A finales de 2024, esta región representó el 10,8% de los ingresos de la compañía, frente a los 3,6 puntos porcentuales del año anterior. Los ingresos en Oriente Medio aumentaron un 81,5% interanual, alcanzando los 47 millones de euros. Vemos un gran potencial en la región de Oriente Medio, ya que es uno de los mercados de mayor crecimiento para nuestras operaciones. En los próximos días, abriremos una nueva oficina más grande en los Emiratos Árabes Unidos. La adquisición de esta nueva licencia nos brindará varias oportunidades para promocionar nuestros productos y optimizar costos. El mercado asiático también tiene un gran potencial de desarrollo, donde hemos obtenido una licencia que nos permitirá ofrecer nuestros productos a los clientes (Acciones y ETPs), añade Paweł Szejko, director financiero y miembro del consejo de administración. El informe anual y la declaración sobre desarrollo sostenible del Grupo XTB S.A. están disponibles aquí: https://ircdn.xtb.com/files/2025/03/21025435/Consolidated-Annual-Report-2024.pdf



