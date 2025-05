XTB publica sus resultados del primer trimestre de 2025

En el primer trimestre de 2025, XTB experimentó un crecimiento significativo, captando más de 194 mil nuevos inversores, un aumento interanual del 49,8%. A finales de marzo de 2025, el grupo XTB alcanzó un total de 1,54 millones de clientes.

Los clientes activos también alcanzaron la cifra récord de 735.300, un 76,5% más que los 416.600 del primer trimestre de 2024.

Los ingresos consolidados alcanzaron un nivel récord de 138,7 millones de euros, un aumento interanual del 7,8%.

El beneficio neto fue de 46,3 millones de euros, frente a los 70,1 millones del año anterior. En línea con las expectativas, los costes operativos ascendieron a 75,5 millones de euros. Ingresos operativos récord y mayor actividad inversora. XTB implementa con éxito su estrategia de desarrollo, cuya prioridad es ampliar su cartera de clientes y llegar a nuevos grupos de inversores. El número de clientes activos, en constante crecimiento, junto con su mayor actividad transaccional, se tradujo en un nivel récord de ingresos operativos, que ascendió a 138,7 millones de euros (+7,8 % interanual) en el primer trimestre de 2025. El beneficio neto consolidado ascendió a 46,3 millones de euros (en comparación con los 70,1 millones de euros del año anterior), con un crecimiento de los costes operativos, de 75,5 millones de euros. El aumento de los costes se debió principalmente a un mayor gasto en campañas de marketing a nivel internacional, un mayor coste de los salarios y las prestaciones sociales debido al aumento de la plantilla, y un mayor coste de las comisiones derivado del aumento de los importes pagados a los proveedores de servicios de pago a través de los cuales los clientes depositan su capital en las cuentas de XTB. El primer trimestre de 2025 fue un éxito para el grupo XTB en cuanto a la expansión de nuestra base de clientes y el fortalecimiento de nuestra marca global, en línea con los objetivos clave de nuestra estrategia de desarrollo. Estoy especialmente satisfecho con el aumento de nuevos clientes y su actividad de inversión. Esto indica que podemos llegar eficazmente a nuevos segmentos demográficos de clientes que se involucran más en sus inversiones tanto en períodos de alta como baja volatilidad del mercado. El creciente número de clientes sienta las bases de nuestro desarrollo en los próximos años, y seguiremos priorizando ésta ámbito—comenta Omar Arnaout, CEO de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estructura de ingresos y activos de los clientes En el primer trimestre de 2025, los clientes de XTB invirtieron activamente en acciones y productos cotizados en bolsa (ETP), incluyendo fondos ETF. La negociación de estos instrumentos aumentó un 121,3 % interanual, alcanzando los 4.100 millones de dólares. En los mercados de la UE, casi el 80 % de las transacciones iniciales realizadas por nuevos clientes de XTB se relacionaron con acciones y ETP, junto con planes de inversión basados ​​en estos instrumentos. Durante este trimestre, los clientes de la UE ejecutaron un total de 11 millones de transacciones en estas categorías. Además, los depósitos netos ascendieron a 986,3 millones de euros, un 123,6% más que el año anterior, también en parte por los intereses en cuenta ofrecidos. Al cierre del primer trimestre de 2025, los activos de los clientes del grupo XTB ascendían a 7.200 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente 3.700 millones de euros representaban el valor nominal de los instrumentos que los clientes mantenían en sus cuentas, incluyendo acciones y ETP. Casi 1.000 millones de euros correspondían a capital en cuenta de clientes, mientras que aproximadamente 2.500 millones de euros correspondían al valor nominal de instrumentos CFD. Adquisición de nuevos clientes y su actividad de inversión En el primer trimestre de 2025, XTB captó la cifra récord de 194.300 nuevos clientes (+49,8% interanual), cifra que se ajusta al objetivo trimestral de entre 150.000 y 210.000 nuevos clientes. A finales de marzo de 2025, un total de 1,54 millones de clientes utilizaban la plataforma de inversión y la aplicación móvil de XTB, en comparación con los 1,01 millones del primer trimestre de 2024. A su vez, entre el 1 y el 28 de abril de 2025, 56.400 nuevos inversores se unieron a la base de clientes de XTB. El número de clientes activos también aumentó significativamente, alcanzando la cifra récord de 735.400, lo que supone un incremento interanual del 76,5%. Ambiciosa cartera de productos y expansión geográfica En 2025, XTB aspira a ampliar su oferta para potenciales inversores que buscan optimizar su dinero, tanto de forma activa como pasiva. Durante el primer trimestre, XTB lanzó un nuevo producto de inversión a largo plazo: una cuenta PEA en Francia. Además, los inversores del Reino Unido ya pueden transferir sus cuentas ISA a XTB. Como se ha comunicado previamente, XTB también se prepara para incorporar Opciones y operativa con criptomonedas a su cartera de productos. La implementación del plan de productos de este año depende de numerosos factores externos, como la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias. La construcción como marca global sigue su camino de manera sólida. XTB se prepara para lanzar operaciones en Indonesia (previsto para el primer semestre del año) y Brasil, donde ya está en proceso la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. A su vez, en Chile, XTB ya obtuvo una licencia de Agente de Valores, lo que le permite ofrecer a sus clientes acciones y fondos ETF. En la prometedora región de Oriente Medio, XTB ha abierto una segunda oficina en Dubái en las últimas semanas.

Nuestro objetivo es convertir la aplicación XTB App en la mejor opción para quienes buscan optimizar sus ahorros, tanto de forma pasiva como activa. Entendemos la importancia de ofrecer una amplia gama de productos, además de un proceso de alta eficiente para nuevos clientes y un soporte eficaz cuando lo necesiten. Contamos con la tecnología necesaria para atender a un número cada vez mayor de clientes, incluyendo aquellos en mercados emergentes como Latinoamérica e Indonesia —resume Omar Arnaout—. La información detallada que resume las actividades del Grupo XTB en el primer trimestre de 2025 y los resultados financieros y operativos preliminares se presentan en el Informe Actual: https://ircdn.xtb.com/files/2025/04/29171041/RB-17-2025-Wstepne-wyniki-finansowe-i-operacyjne-za-I-kwartal-2025-ENG-all.pdf



