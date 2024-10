7 pasos para tu primera inversión

Realizar la primera inversión puede parecer un reto. Tanto si quieres comprar acciones de Apple, como un ETF, puede que quieras desarrollar un plan que sirva de guía durante todo el proceso.

En este artículo te enseñaremos cuales son los siete pasos a seguir para prepararte para tu primera inversión, que dará el pistoletazo de salida a los mercados financieros globales. Paso 1 – Accede a la plataforma Nuestra premiada plataforma fue diseñada para ser fácil de utilizar, así los inversores podrán encontrar todo lo que necesitan independientemente de su nivel de experiencia. El primer paso para abrir tu primera inversión será entrar en la platforma: xStation Es un sistema de inversión completo que te permite gestionar tus inversiones desde donde estés, analizar los mercados, observar los datos más importantes que afectan al incremento en la volatilidad, así como acceder a materiales educativos y transferencia de fondos. Si necesitas ayuda para familiarizarte con nuestra plataforma, puedes explorar nuestra Academia de Trading, que incluye un amplio abanico de artículos sobre cómo utilizar la plataforma de Trading de XTB. ¡Descárgala ahora! Paso 2 – Elige el mercado en el que quieres operar Los inversores realizamos operaciones por razones económicas, pero al comienzo de este viaje la mayoría de nosotros tenemos un tiempo limitado para realizar análisis. Lo más inteligente a la hora de empezar en el mundo de las inversiones es limitar el número de instrumentos que vamos a utilizar. La plataforma de XTB te ofrece la oportunidad de invertir en un amplio catálogo de Acciones y ETFs. Sean cuales sean tus motivos para entrar en el mundo de la inversión, es muy probable que no tengas tiempo y recursos ilimitados para ayudarte a tomar cada decisión. Es por eso que muchos inversores principiantes deciden limitar el número de instrumentos en el que invertir cuando empiezan. Paso 3 – Realizar un ingreso El primer ingreso a la cuenta de inversión dependerá únicamente de la preferencia individual de cada inversor. XTB no tiene depósito mínimo, ni siquiera en el primer depósito; es el inversor quien analizar cuánto de su capital está dispuesto a invertir. Lo primero a tener en cuenta es definir tus expectativas de riesgo. Deberías recordar que a objetivos más ambiciosos, más capital se necesita para lograrlos. Lo bueno de realizar ingresos a tu cuenta con XTB, es que es un proceso rápido y sencillo, con diversos métodos disponibles: Haz clic aquí para ver las distintas maneras de realizar depósitos. Paso 4 – Prepárate La revolución tecnológica nos permite un acceso rápido a todos los mercados globales, que siempre están al alcance de la mano de cualquier inversor. Sin embargo, esto hace que inversores menos experimentados entren a los mercados sin el conocimiento o la estrategia que se necesita. La educación es primordial para ser inversor, especialmente al principio, ya que es más fácil cometer errores al comenzar. Tanto si inviertes basándote en fundamentos (como informes económicos) o señales técnicas, tienes que asegurarte de saber cuándo abrir una posición y bajo que circunstancias quieres cerrarla. La plataforma de inversión de XTB ofrece muchas herramientas útiles para el análisis de los mercados, gracias a las cuales los inversores no tienen que buscar información adicional en páginas webs externas. El calendario económico incluido en la web, con actualizaciones en tiempo real, te permite observar la situación económica y seguir la publicación de informes que puedan tener un impacto significativo en los mercados. Además, las noticias de mercados, peparadas por el equipo de Analistas de XTB, presentan la situación actual desde el punto de vista de los datos macroeconómicos, y observaciones interesantes desde el punto de vista técnico. También está la tabla de top movers, que muestra los instrumentos con sufren los mayores cambios de precio durante un cierto periodo de tiempo. Y también la sección de Educación está llena de materiales para todos los inversores independientemente de su nivel de formación. Paso 5 – Abrir una posición Existen varias formas de abrir una posición, tanto desde la ventana de “Market Watch” como desde el gráfico. Gráfico: Invertir directamente desde el gráfico es la manera más sencilla de realizar tu primera operación. Todo lo que tienes que hacer es especificar el tamaño de la transacción y pinchar en el botón verde si quieres comprar, o en el botón rojo si quieres vender. La segunda manera es abrir una ventana de orden pinchando en el botón derecho en cualquier parte del gráfico analizado y seleccionar "nueva orden". La información sobre tu posición abierta aparecerá inmediatanemtne en tu panel de órdenes. Market Watch: Otra opción es utilizar el panel de click&trade que aparecerá tras cliclar en el instrumento seleccionado. Deberás definir únicamente el tamaño de la operación y su dirección pinchando en el botón rojo de VENDER o el botón verde de COMPRAR. Otra forma es abrir una ventana de orden pinchando dos veces en el símbolo del instrumento. La calculadora integrada te informará sobre el valor nominal de la transacción, el margen requerido, el valor del spread, comisiones, valor del pip y valor diario del swap. En caso de que decidas establecer unos niveles de Stop Loss o Take Profit, la calculadora también te proporcionará una aproximación de pérdida o beneficio en caso de que actives la orden. Después, tan solo necesitas ajustar el tamaño de la orden pa tu estilo de inversión y pinchar en el botón de VENDER o COMPRAR. Paso 6 – Gestiona tu inversión Para asegurar tu transacción, puedes utilizar las órdenes de Stop Loss o Take Profit. La orden de Stop Loss te permitirá limitar las pérdidas cuandnoel precio se mueva hacia una dirección no beneficiosa, y la orden de Take Profit asegura automáticamente un beneficio en un nivel predefinido. Gracias a estas órdenes no tienes que monitorizar constantemente la posición. Se pueden añadir en cualquier momento tras la apertura de la orden. Hay varias maneras de definir los parámetors en la ventana de orden: establecer su nivel especificar la distancia en pips dar el valor nominal determinar el porcentaje por el cual tu balance de cuenta actual se incrementará/descenderá cuando se active la orden de SL/TP Para los traders más experimentados existe una forma más rápida de establecer estas órdenes desde el panel de click&trade en la esquina superior izquierda del gráfico. Para cambiar los niveles de Stop Loss o Take Profit, tan solo arrastra los símbolos SL y TP sobre el gráfico al nivel deseado. También puedes doblar tu inversión (abrir otra del mismo tamaño) o invertirla (cerrar y abrir una posición en la dirección contraria) pinchando en los botones a mano derecha de la posición abierta. Paso 7 – Cierra tu posición Cerrar la orden es la parte más complicada del proceso de inversión, porque necesitas tomar una decisión en el momento justo para cerrar la que te trae beneficios o la que te genera pérdidas. La operación también puede cerrarse automáticamente al llegar a cierto nivel de Take Profit o o Stop Loss, pero si cambias de idea puedes cerrarla de la manera tradicional. Cerrar una orden es sencillo, y puedes hacerlo de varias formas: Sitúate sobre tu posición en la gráfica y haz clic en el botón “X”

Haz Clic sobre el botón rojo con una "X" en la parte derecha de la tabla de "Operaciones abiertas" En caso de que tengas más de una posición abierta, en la tabla de “Operaciones abiertas” puedes hacer clic en el botón “CLOSE” y elegir qué posiciones cerrar: todas las posiciones, sólo las posiciones con ganancias o las posiciones con pérdidas. Fuente: xStation Cómo puedes ver realizar tu primera operación es más fácil de lo que parecía al principio. Debes recordar que un análisis del mercado apropiado, ajustar las transacciones a tu propio estilo de inversión y gestionar tus posiciones abiertas de acuerdo a tu plan son elementos clave en tu proceso de inversión para poder lograr resultados en el mercado financiero.

