¿Cómo invertir cuando se publica el informe del Empleo No-Agrícola de Estados Unidos (NFP)?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

El empleo no agrícola (NFP) de EEUU es posiblemente el informe más popular entre los inversores. En este artículo explicamos por qué es tan importante y damos ejemplos de las reacciones reales del mercado sobre las publicaciones de informes pasados.

El empleo no agrícola (NFP) de EEUU es posiblemente el informe más popular entre los inversores. En este artículo explicamos por qué es tan importante y damos ejemplos de las reacciones reales del mercado sobre las publicaciones de informes pasados. EL NFP: el corazón de la economía estadounidense La Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, tiene dos objetivos principales: una inflación baja y estable y el pleno empleo. Cuando los inversores quieren adivinar los movimientos futuros de la Reserva Federal, primero se fijan en informe de NFP. Un alto crecimiento del empleo significa una menor tasa de desempleo y puede crear una presión inflacionaria. Es por eso que un alto crecimiento del empleo suele ser bueno para el dólar estadounidense. Sin embargo, ¿qué tan alto debe ser? Esto es relativo ya que el dato se compara con las expectativas del mercado. Ejemplo 1 - Informe débil del NFP El informe de la NFP de mayo de 2017 mostró un aumento en el empleo de 138 mil personas. Este no es necesariamente un número malo, pero fue más bajo de lo que esperaba el mercado: el consenso registró un aumento de 182 mil personas, por lo tanto, un aumento menor en el empleo fue una decepción para los inversionistas y llevó al dólar a la baja. En consecuencia el EUR/USD se recuperó de manera bastante abrupta como resultado. Ejemplo 2 - Informe fuerte del NFP La situación opuesta ocurrió tras la publicación del informe de diciembre de 2018. Mostró un crecimiento del empleo de hasta 370 mil personas, mientras que solo se esperaban 184 mil personas. Como resultado, el dólar de EEUU se fortaleció con la publicación del informe y la cotización del EUR/USD cayó. Fuente: xStation, XTB Research Como puede verse, el informe de NFP tiene un impacto significativo en el EUR/USD. Los inversores pueden prepararse para la publicación del informe utilizando un análisis técnico y así buscar niveles de entrada interesantes para tomar posiciones.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.