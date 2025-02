¿Qué son las empresas unicornio y cómo impactan en la economía?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Las empresas unicornio son startups que alcanzan una valoración de al menos 1.000 millones de dólares antes de ser adquiridas o salir a bolsa. En este artículo, te explicamos cuáles son sus características y su impacto en la economía global.

En los últimos años el término empresa unicornio se ha asentado como un concepto básico en el ámbito empresarial y de las inversiones. Pero ¿qué son exactamente estas compañías y por qué despiertan tanto interés? En estas líneas, explicamos qué son exactamente las empresas unicornio, sus características más destacadas y su impacto en la economía global. ¿Qué son las empresas unicornio? Una empresa unicornio es cualquier startup que alcanza una valoración de al menos 1.000 millones de dólares antes de salir a bolsa o de ser adquirida. El concepto, acuñado en 2013 por la inversora Aileen Lee, refleja la naturaleza excepcional de estas compañías, cuya existencia era tan rara como el mito del unicornio. Pero ¿qué hace que una startup alcance ese estatus? Estas son las características que conforman la definición de las compañías unicornio: Innovación disruptiva . Muchas de ellas han revolucionado sus sectores con modelos de negocio innovadores y con soluciones tecnológicas muy avanzadas.

. Muchas de ellas han revolucionado sus sectores con modelos de negocio innovadores y con soluciones tecnológicas muy avanzadas. Crecimiento acelerado . Son startups de nueva creación que experimentan un rápido crecimiento en ingresos, usuarios o valoración.

. Son startups de nueva creación que experimentan un rápido crecimiento en ingresos, usuarios o valoración. Fuerte respaldo inversor . Normalmente, se financian en rondas de inversión lideradas por capital riesgo, fondos privados y, en ciertos casos, inversores institucionales.

. Normalmente, se financian en rondas de inversión lideradas por capital riesgo, fondos privados y, en ciertos casos, inversores institucionales. Alcance global . La mayoría de empresas unicornio tienen un modelo escalable que les permite expandirse rápidamente a nivel internacional.

. La mayoría de empresas unicornio tienen un modelo escalable que les permite expandirse rápidamente a nivel internacional. Capacidad de atraer talento . Estas startups suelen ser muy atractivas para profesionales cualificados, ya que ofrecen dinamismo, una cultura innovadora y buenas oportunidades de crecimiento.

. Estas startups suelen ser muy atractivas para profesionales cualificados, ya que ofrecen dinamismo, una cultura innovadora y buenas oportunidades de crecimiento. Enfocados al usuario. Este tipo de empresas dan gran importancia al consumidor final, al que se presentan como una innovadora alternativa capaz de satisfacer todas sus necesidades. La experiencia de usuario resulta clave para estas startups, que colocan al cliente en el centro de toda su estrategia. Dentro del ecosistema unicornio, los sectores fintech y tecnológico son en los que más proliferan este tipo de empresas. Klarna, en el ámbito financiero, o Zoom, en tecnología, son claros ejemplos de cómo estas startups están liderando la transformación digital. Ejemplos de empresas unicornio En España, el ecosistema de startups ha crecido exponencialmente en la última década, dando lugar a varias empresas que han alcanzado el estatus de unicornio. Como dato, según un estudio de ​El Referente, en 2023 en nuestro país había una lista de empresas unicornio con: Un total de 9 startups con una valoración igual o superior a 1.000 millones de dólares.

Otras 6 que se esperaba que alcanzasen ese valor entre 2024 y 2025.

Y un global de 32 potenciales empresas unicornio para los próximos años. Dentro de este listado de unicornios nacionales, algunos de los ejemplos más destacados son: Globo . Fundada en 2015, la startup catalana de envíos y reparto ha revolucionado el sector logístico en España y otros países. En 2021 alcanzó el estatus de unicornio tras una importante ronda de financiación.

. Fundada en 2015, la startup catalana de envíos y reparto ha revolucionado el sector logístico en España y otros países. En 2021 alcanzó el estatus de unicornio tras una importante ronda de financiación. Cabify . Esta compañía unicornio tecnológica se especializa en servicios de transporte y movilidad urbana. De hecho, se ha hecho un hueco en el mercado compitiendo directamente con gigantes como Uber.

. Esta compañía unicornio tecnológica se especializa en servicios de transporte y movilidad urbana. De hecho, se ha hecho un hueco en el mercado compitiendo directamente con gigantes como Uber. Jobandtalent . Dedicada a la gestión del empleo temporal mediante inteligencia artificial, alcanzó una valoración de más de 1.000 millones de dólares en 2021.

. Dedicada a la gestión del empleo temporal mediante inteligencia artificial, alcanzó una valoración de más de 1.000 millones de dólares en 2021. Wallapop . El marketplace para la compraventa de productos de segunda mano alcanzó el estatus de unicornio también en 2021. Lo consiguió tras una ronda de financiación de 191 millones de euros.

. El marketplace para la compraventa de productos de segunda mano alcanzó el estatus de unicornio también en 2021. Lo consiguió tras una ronda de financiación de 191 millones de euros. Factorial. Especializada en soluciones de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas, Factorial superó los 1.000 millones de dólares de valoración en 2022. Invertir en Glovo, Cabify y más La popularidad de las empresas unicornio las convierte en una opción de interés para los inversores. Al ser compañías que no cotizan en Bolsa y que, consecuentemente, no han emitido acciones, para participar en su crecimiento se debe recurrir a otras alternativas, como los fondos de capital riesgo, las plataformas de equity crowdfunding o las incubadoras y aceleradoras. Otra opción es convertirse en un business angel e invertir nuestro propio capital en este tipo de compañías, aunque en este caso es especialmente recomendable contar con conocimientos financieros, económicos y empresariales para detectar las compañías más interesantes. Independientemente de la forma en la que se participe en el crecimiento de estas startups, invertir en empresas unicornio puede aportar varias ventajas, como: Altos rendimientos potenciales . Su crecimiento acelerado a menudo se traduce en una gran rentabilidad.

. Su crecimiento acelerado a menudo se traduce en una gran rentabilidad. Diversificación de cartera . Incorporar startups innovadoras a sus carteras da la posibilidad a los inversores de diversificar sus activos.

. Incorporar startups innovadoras a sus carteras da la posibilidad a los inversores de diversificar sus activos. Acceso a mercados disruptivos . Estas empresas suelen revolucionar sus respectivas industrias, lo cual suele abrir nuevas oportunidades de negocio.

. Estas empresas suelen revolucionar sus respectivas industrias, lo cual suele abrir nuevas oportunidades de negocio. Participación en tendencias globales. Sectores como la movilidad sostenible o la inteligencia artificial están en auge. Aun así, estas inversiones no están exentas de riesgo. A pesar de la gran valoración que caracteriza a este tipo de compañías, invertir en empresas unicornio también puede ocasionar pérdidas, especialmente si la empresa no logra afincarse en el mercado. Antes de invertir en ellas, por tanto, se debe analizar detenidamente su modelo de negocio y su potencial en el mercado, así como sus competidores y su potencial para poder escalar dentro de la industria. De igual manera, también será importante valorar el estado financiero de la compañía, atendiendo a su nivel de deuda, flujo de caja y crecimiento en los ingresos, así como la experiencia y el trabajo del equipo directivo. Lista de empresas unicornio destacadas Como es obvio, el ecosistema startup y de empresas unicornio va mucho más allá de España. A nivel mundial, ​​según CB Insights, en 2023 existían más de 1.200 empresas unicornio en todo el planeta. La valoración combinada de todas superaba los 4 billones de dólares. Entre ellas, destacan SpaceX, Stripe o Bytedance (creadora de TikTok), entre otras. Impacto de estas empresas en la economía global Las empresas unicornio no solo tienen la capacidad de transformar industrias con su enfoque disruptivo, sino que también pueden impactar notoriamente en la economía de un país. Sin ir más lejos, estas startups pueden: Crear empleo . Las startups unicornio generan miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

. Las startups unicornio generan miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Atraer inversión extranjera . Las empresas unicornio en crecimiento suelen atraer capital internacional. Por lo tanto, fortalecen la economía de sus países de origen.

. Las empresas unicornio en crecimiento suelen atraer capital internacional. Por lo tanto, fortalecen la economía de sus países de origen. Incorporar la innovación acelerada . Sus soluciones tecnológicas impulsan el desarrollo de nuevos mercados y productos.

. Sus soluciones tecnológicas impulsan el desarrollo de nuevos mercados y productos. Transformar sectores tradicionales. Muchas de estas empresas han forzado a industrias tradicionales a modernizarse para mantenerse competitivas. Por todo ello, contar con empresas unicornio suele ser sinónimo de potencial crecimiento económico y empresarial para cualquier país. Retos a los que se enfrentan las empresas unicornio A pesar de que las empresas unicornio pueden revolucionar la industria y alcanzar altas valoraciones en periodos reducidos de tiempo, estas compañías también se enfrentan a desafíos que pueden afectar a su futuro y permanencia dentro del mercado. Entre estos retos, algunos de los más importantes son: Sostenibilidad financiera . Muchas startups unicornio priorizan el crecimiento rápido sobre la rentabilidad, lo que puede ocasionar problemas financieros a largo plazo.

. Muchas startups unicornio priorizan el crecimiento rápido sobre la rentabilidad, lo que puede ocasionar problemas financieros a largo plazo. Competencia creciente . Su éxito a menudo atrae a nuevos competidores, lo que puede reducir sus ventajas competitivas.

. Su éxito a menudo atrae a nuevos competidores, lo que puede reducir sus ventajas competitivas. Regulación . La expansión internacional tan deseada por estas empresas también implica lidiar con leyes distintas en cada país. Este tipo de peleas legales puede ralentizar su crecimiento.

. La expansión internacional tan deseada por estas empresas también implica lidiar con leyes distintas en cada país. Este tipo de peleas legales puede ralentizar su crecimiento.

. La expansión internacional tan deseada por estas empresas también implica lidiar con leyes distintas en cada país. Este tipo de peleas legales puede ralentizar su crecimiento. Gestión de talento. Retener a empleados muy cualificados en sectores tecnológicos tan competidos es un desafío constante para las propias compañías y sus equipos de recursos humanos. Las empresas unicornio son un fenómeno único en el ecosistema emprendedor por su gran potencial para transformar industrias y economías. Comprender sus características, ventajas y desventajas será clave a la hora de apostar por su crecimiento.

