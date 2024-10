Activar tu cuenta de trading

Una vez completado nuestro formulario de apertura, puede que te soliciten subir documentación para verificar tus datos y activar tu cuenta de trading. Solamente deberás seguir los siguientes pasos: 1.- Visita tu Rincón del cliente utilizando tus datos de acceso. 2.- Sube la documentación solicitada. Además de tu DNI, también necesitaremos pruebas de la dirección postal.

.- DNI (ambas caras) .- Prueba de su dirección postal: debe ser una página completa, emitida en los últimos 90 días, y no debe ser en formato de documento online. Los documentos que se aceptan son: a) Extractos bancarios

b) Facturas (gas, electricidad, agua)

c) Factura de teléfono (únicamente fijo, no se acepta la factura de teléfono móvil)

d) Factura de servicios de internet 3.- Podrás activar tu cuenta de trading una vez hayamos revisado tus documentos. ¿Lo sabías? Puedes acceder a tu Rincón del Cliente utilizando tu teléfono smartphone y subir los documentos haciéndoles una fotografía. Para hacerlo, solo deberás teclear clientoffice.xtb.com en tu buscador de internet móvil y seguir las instrucciones de subida de documentación directamente desde tu teléfono. ¿Por qué necesitamos esta documentación? Como broker bajo la supervisión de la CNMV, debemos cumplir con los estrictos requisitos que altos estándares regulatorios y de calidad que se nos requiere.

