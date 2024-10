Ampliación de capital

Una ampliación de capital es una operación financiera mediante la cual una entidad intenta captar fondos entre sus accionistas y otros inversores. Una ampliación de capital por parte de una empresa obedece generalmente a un interés por parte de una compañía de conseguir fondos para realizar sus objetivos. Esos objetivos pueden ser tan diversos como financiar nuevas inversiones, adquirir competidores u otras compañías, amortizar deuda o, en caso de las empresas financieras, reforzar sus ratios de capital. Aumentando el valor nominal de las acciones antiguas.

Con cargo a reservas de beneficios.

Mediante emisión de nuevas acciones. Es la forma más común y la que nos ocupa, puesto que es la que puede afectar a los pequeños accionistas de una entidad. Existen muchos elementos clave a la hora de comprender y analizar una ampliación de capital mediante emisión de acciones nuevas: Derechos de Suscripción: Los derechos de suscripción son necesarios para adquirir las nuevas acciones que va a emitir la empresa. En el momento en el que se inicia el proceso, cada accionista antiguo recibe derechos de suscripción. En la gran mayoría de los casos, el accionista recibe un derecho de suscripción por cada acción antigua. Número de acciones nuevas: La empresa que realiza la ampliación de capital determina el número de acciones que va a emitir. Lógicamente, cuanto mayor sea el montante de capital que la empresa quiera captar, mayor deberá ser el número de acciones que va a emitir. Proporción: La proporción es un elemento fundamental en toda ampliación de capital. Este concepto nos señala el número de derechos de suscripción necesarios para poder adquirir una acción nueva al precio acordado. Si una operación se realiza con una proporción de 5 a 1, significa que el accionista que quiera comprar una acción nueva deberá contar con 5 derechos. Por consiguiente y desde el punto de vista de la empresa, esta proporción significa que la empresa quiere incrementar el capital en una acción por cada 5 antiguas. Precio de las acciones nuevas: Este concepto va estrechamente ligado al anterior. La empresa determinada de antemano el precio que los nuevos accionistas deberán desembolsar para comprar una acción nueva. Dependiendo del precio de las nuevas acciones, la ampliación puede ser de diferentes tipos: A la par: El precio de las nuevas acciones es superior al valor nominal de las acciones antiguas.

Con prima: El precio de las nuevas acciones van en línea con valor nominal de las acciones antiguas.

Con descuento: El precio de las nuevas acciones es inferior al valor nominal de las acciones antiguas. Precio de la acción tras el reparto de los derechos: Como sabemos, desde el punto de vista contable, los derechos funcionan de una forma muy parecida a los dividendos. El precio de los mismos se descuenta del precio de la acción. La diferencia es que en este caso no conocemos el precio de los derechos. El precio de la acción tras el reparto de los derechos lo podemos saber de forma adelantada y para ello debemos aplicar la siguiente fórmula: C= ((AA*PA)+(AN*PN))/(AA+AN); Donde:

C es el precio de la acción tras el reparto de derechos,

AA el número de acciones antiguas que tiene la empresa.

PA es el precio de cierre en bolsa de las acciones antiguas antes del día de reparto de los derechos.

AN es el número de acciones nuevas que emite la empresa.

PN es el precio que exige la empresa para adquirir una acción nueva. Valor teórico de los derechos de suscripción: Para tener este dato, basta con restar el precio de la acción tras el reparto de los derechos al precio de cierre. En el ejemplo anterior simplemente aplicar la siguiente fórmula: VT= PA-C; Donde,

VT es el valor teórico de los derechos de suscripción.

PA es el precio de cierre en bolsa de las acciones antiguas antes del día de reparto de los derechos.

C es el precio de la acción tras el reparto de derechos. Duración de la operación: Aunque este concepto puede ser variable según el país y la empresa, la duración total de la operación dura entre tres y cinco semanas. Las ampliaciones de capital comienzan con el reparto de derechos a los accionistas antiguos y terminan cuando pasan a cotizar en el mercado las acciones nuevas. Precio de la acción tras la ampliación de capital: Una vez que ha terminado el proceso, el mercado no hace distinción entre acciones antiguas y acciones nuevas. Todas cotizan al mismo precio. El precio de la acción tras la ampliación de capital será igual al precio de la acción tras el reparto de los derechos más las fluctuaciones de mercado que puedan tener lugar tras esa sesión. Aunque esas fluctuaciones puedan estar contagiadas por la volatilidad de la operación, la realidad es que desde el punto de vista contable serán totalmente ajenos a la misma.

