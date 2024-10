¿Qué es un short squeeze?

Los short squeeze son acontecimientos financieros que surgen cuando el precio de un acción se dispara por encima de las perspectivas del mercado y que pueden provocar importantes pérdidas económicas. En este artículo, te contamos qué son y cuáles son sus efectos.

El mundo de la inversión es un entorno complejo. Desde unos resultados empresariales más bajos de lo previsto hasta una decisión económica que se desprende de las expectativas del mercado o un evento político inesperado, existen múltiples factores que pueden impactar en las estrategias de los inversores. Uno de ellos es el conocido como short squeeze, un acontecimiento financiero que puede provocar importantes pérdidas económicas y que en las últimas décadas ha ganado cierta popularidad tras afectar a varias compañías. ¿Qué es un short squeeze? Un short squeeze, conocido también como estrangulamiento de corto según su término en español, es un acontecimiento financiero que se produce cuando el precio de las acciones de una determinada empresa se dispara de manera inesperada, haciendo que los inversores en corto cierren sus posiciones. Este suceso, que ha afectado a empresas como Volkswagen o Gamestop, tiene un gran impacto en los inversores en corto, es decir, en aquellos que apostaban por que el precio de la acción disminuiría, ya que se ven obligados a cambiar su estrategia. Así, cuando se produce un short squeeze, es habitual que los inversores bajistas cierren sus posiciones cortas para adquirir nuevos títulos con el objetivo de reducir las pérdidas. Como resultado, el precio de las acciones aumenta todavía más, disparando los beneficios de los inversores que han provocado el short squeeze. ¿Por qué se producen los short squeeze? Los short squeeze se producen cuando el precio de las acciones sube de forma inesperada por encima de las perspectivas tanto del mercado como de los analistas. Estos fenómenos suceden cuando un grupo de inversores decide apostar por la caída de una acción y, en su lugar, esta se dispara, ya sea por unos resultados financieros mejores de lo previsto, por una noticia de índole política o económica que le beneficia o, como ocurrió en el caso Gamestop, por la acción coordinada de una serie de usuarios que decide unirse para aumentar el precio de una empresa. Cuando esto ocurre, los inversores que habían invertido en corto intentarán cerrar su posición lo antes posible para comprar nuevos títulos y disminuir las pérdidas, provocando un nuevo aumento de precios y una reducción en la oferta de títulos que estrangula aún más a los bajistas. A la hora de analizar los short squeeze, se debe tener en cuenta que estos fenómenos son resultado de una acción en cadena que se asienta sobre las estrategias de los inversores en corto. Estos inversores apuestan por la caída de precio en las acciones de una compañía y, anticipándose a ella, deciden tomar acciones prestadas con el objetivo de venderlas y comprarlas, posteriormente, a un precio inferior. Si esta estrategia sale bien, los inversores se beneficiarán de la diferencia entre el precio de compra y venta de la acción. Si el precio de las acciones sube, en cambio, su estrategia se verá truncada y registrarán pérdidas. Ejemplos de short squeeze En los últimos años, el mercado ha sido testigo de varios short squeeze que han afectado a múltiples empresas. Uno de los más populares es el que afectó a Gamestop en 2021, que multiplicó su precio por más de 100 en el transcurso de un solo mes, pero antes de que la cadena de videojuegos sufriera este estrangulamiento, otras compañías pasaron por este mismo suceso: Piggly Wiggly : uno de los primeros short squeeze que se pueden identificar en la historia de los mercados financieros es el que afectó a la cadena de supermercados estadounidense Piggly Wiggly en 1923. La compañía, que había visto la luz en 1916 y que alcanzó un rápido éxito por asentar las bases de los supermercados modernos al permitir a los compradores recorrer los pasillos del establecimiento para seleccionar sus productos, entró en Bolsa en 1922, tras expandirse nacionalmente por Estados Unidos. En un momento álgido, el fundador de la compañía, Clarence Saunders, decidió crear 100.000 acciones nuevas de la empresa, un hecho que, unido a la noticia de quiebra de otra cadena de supermercados, llevó a los inversores a tomar posiciones bajistas. Indignado, Saunders decidió comprar todas las acciones de la empresa que había en circulación, lo que disparó el valor de los títulos y ahogó a los bajistas. Al final, Saunders fue acusado de manipular los precios y los reguladores suspendieron la cotización de la cadena de supermercados, dejando a su fundador con miles de títulos y obligándole, en última instancia, a abandonar la empresa.

