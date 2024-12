¿Qué son las acciones preferentes?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Las acciones preferentes son activos que combinan elementos de la renta fija y la renta variable y que tienen un gran peso dentro del mercado financiero. En este artículo, explicamos qué son exactamente, cuáles son sus principales características y qué tipos existen.

Las acciones preferentes son un instrumento financiero muy popular y con cierto peso mediático que combina características propias de las acciones ordinarias y de la deuda. Representan una forma de participar en el capital de una empresa, pero con derechos y beneficios particulares que las distinguen de otros tipos de acciones. En este artículo te explicamos qué son las acciones preferentes, sus características, los tipos existentes, sus ventajas y desventajas. ¿Qué es una acción preferente? Definición y concepto Por definición y concepto, una preferente es un tipo de acción que otorga derechos prioritarios, especialmente en la distribución de los dividendos y en el reparto de activos en caso de liquidación de la empresa. A diferencia de las acciones ordinarias, no suelen conceder derecho a voto en decisiones corporativas, pero sí ofrecen beneficios financieros más predecibles. Por ejemplo, si una empresa emite acciones preferentes acumulativas (que las explicamos más adelante), los accionistas preferentes tendrán derecho a recibir los dividendos no pagados en años anteriores antes de que los accionistas ordinarios obtengan los suyos. En términos simples, las acciones preferentes combinan elementos de renta fija y renta variable. Por eso, son un híbrido financiero muy interesante para algunos inversores. Características principales de las acciones preferentes Esa combinación es uno de los rasgos principales de las acciones preferentes, pero no el único. De hecho, presentan varias características que las distinguen de otros instrumentos financieros comunes, como son: Derecho preferente a dividendos . Los titulares de acciones preferentes reciben sus dividendos antes que los accionistas ordinarios.

. Los titulares de acciones preferentes reciben sus dividendos antes que los accionistas ordinarios. Ausencia de derechos de voto . Generalmente, los preferentistas no participan en la toma de decisiones de la empresa.

. Generalmente, los preferentistas no participan en la toma de decisiones de la empresa. Prioridad en la liquidación . En caso de quiebra, los accionistas preferentes tienen prioridad sobre los ordinarios para recibir su parte de los activos restantes.

. En caso de quiebra, los accionistas preferentes tienen prioridad sobre los ordinarios para recibir su parte de los activos restantes. Dividendos fijos o variables . Los dividendos pueden ser predefinidos (como una tasa fija) o ajustarse según unas condiciones concretas.

. Los dividendos pueden ser predefinidos (como una tasa fija) o ajustarse según unas condiciones concretas. Conversión a ordinarias . Algunas preferentes son convertibles en acciones ordinarias, aunque habría que analizar lo estipulado en los términos de emisión.

. Algunas preferentes son convertibles en acciones ordinarias, aunque habría que analizar lo estipulado en los términos de emisión. Liquidez limitada. A pesar de que suelen negociarse en mercados secundarios, su volumen de transacciones es menor que el de las acciones ordinarias. Tipos de acciones preferentes y ejemplos En la actualidad se puede encontrar varios tipos de acciones preferentes, pensados para satisfacer diferentes necesidades tanto de la empresa emisora como de los inversores. Algunos de los más destacados son: 1. Acciones preferentes acumulativas Estas acciones garantizan que si la empresa no paga los dividendos en un año, el importe adeudado se acumulará para pagarse en el futuro. Ejemplo: una compañía enfrenta dificultades y no puede pagar dividendos en 2023. En 2024, los accionistas preferentes acumulativos recibirán los dividendos de ambos años antes que los ordinarios. 2. Acciones preferentes no acumulativas Con esta clase de preferente, si la empresa no paga dividendos en un ejercicio, los accionistas no tienen derecho a reclamarlos posteriormente. Ejemplo: una empresa tecnológica emite preferentes no acumulativas con un dividendo del 5% anual, pero un año, por dificultades económicas, no paga. Al siguiente, los accionistas preferentes habrán perdido el derecho a reclamar ese dividendo y recibirán solo el correspondiente a ese año. 3. Acciones preferentes convertibles Estas acciones son las que pueden convertirse en acciones ordinarias después de un período específico o bajo ciertas condiciones. Ejemplo: un inversor posee preferentes de una empresa que, tras un buen desempeño, le permite convertirlas en acciones ordinarias para obtener mayor participación en los beneficios futuros. 4. Acciones preferentes rescatables En este caso, la empresa tiene la opción de recomprar acciones después de una fecha determinada y, generalmente, a un precio previamente acordado. Ejemplo: una compañía de servicios financieros emite preferentes rescatables con un plazo de 5 años. Además, incluye la opción de recomprarlas a un precio de 110 euros por acción al cabo de ese período. Esto permite a la compañía gestionar su deuda y recuperar las acciones cuando sea beneficioso financieramente. 5. Acciones preferentes participativas Las preferentes participativas, además de aportar un dividendo fijo, dan la posibilidad al titular de obtener ingresos adicionales si la empresa logra beneficios extraordinarios. Ejemplo: una empresa emite preferentes con un dividendo fijo del 4% anual, más uno variable por beneficios. En un año normal, los accionistas recibirán ese fijo y si hay beneficios extraordinarios, como un 20% más de lo proyectado, también percibirán un porcentaje (por ejemplo, un 2% más) sobre sus acciones en función de los resultados. 6. Acciones preferentes de tasa ajustable En esta clase de acciones preferente, el dividendo varía en función de un índice de referencia, como puede ser el Euríbor. Ejemplo: un banco emite preferentes de tasa ajustable cuyo dividendo está vinculado al Euríbor con una tasa base del 2% + Euríbor trimestral. Si el Euríbor está en el 1%, el dividendo sería del 3% (2% base + 1%). Si el Euríbor sube al 3%, el dividendo aumentaría al 5% (2% base + 3%). En cualquier caso, una empresa puede emitir varias preferentes a la vez, cada una para distintos perfiles. Es más, también pueden combinarse en una misma emisión. Por ejemplo, pueden emitir preferentes participativas y convertibles a la vez que conceden tanto derechos extra sobre los beneficios como la posibilidad de convertirlas en ordinarias. Ventajas y desventajas de las acciones preferentes Como todo instrumento financiero y de inversión, las acciones preferentes presentan ventajas y desventajas. Poner en una balanza ambos aspectos es la mejor forma de decidir si invertir en ellas es una buena opción. En un lado, los beneficios más destacados de las acciones preferentes son: Ingresos estables . Los dividendos fijos ofrecen una fuente de ingresos estable, puesto que es regular y predecible.

. Los dividendos fijos ofrecen una fuente de ingresos estable, puesto que es regular y predecible. Prioridad financiera . Ofrecen una mayor seguridad a la hora de cobrar dividendos y en la liquidación frente a los que son accionistas ordinarios.

. Ofrecen una mayor seguridad a la hora de cobrar dividendos y en la liquidación frente a los que son accionistas ordinarios. Flexibilidad. Las acciones convertibles dan la posibilidad de cambiar a acciones ordinarias si la empresa prospera, lo cual las hace muy adaptables. Además, también suelen ser flexibles en cuanto a poder modificar otros términos. Por el contrario, los principales inconvenientes que tienen esta clase de acciones pueden resumirse en: Sin derecho a voto . Los accionistas preferentes no influyen ni tienen capacidad de decisión en las estrategias corporativas.

. Los accionistas preferentes no influyen ni tienen capacidad de decisión en las estrategias corporativas. Riesgo de mercado . Aunque son más seguras que las ordinarias, las acciones preferentes no están exentas de sufrir fluctuaciones de valor.

. Aunque son más seguras que las ordinarias, las acciones preferentes no están exentas de sufrir fluctuaciones de valor. Menor liquidez. Su negociación en los mercados secundarios puede ser limitada, por lo que es más difícil venderlas rápidamente en caso de que necesites liquidez. Diferencias entre las acciones preferentes y las acciones ordinarias Dada la popularidad que ambas variedades tienen en el mercado, a la hora de definir nuestras estrategias de inversión resulta recomendable conocer las diferencias entre las acciones preferentes y las ordinarias, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera: Consejos para invertir en acciones preferentes A la hora de invertir en acciones preferentes, es importante tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Además, es recomendable contar con ciertos conocimientos sobre este tipo de instrumentos y el mercado bursátil de cara a diseñar la estrategia más adecuada para nuestras necesidades. De cara a incluir las acciones preferentes en nuestra cartera de inversión, existen ciertos consejos que podemos seguir para mitigar los riesgos y posibles pérdidas: Evalúa el perfil de riesgo . Las preferentes son más estables que las ordinarias, pero no están libres de riesgos. Más aún si la empresa que las emite tiene problemas financieros.

. Las preferentes son más estables que las ordinarias, pero no están libres de riesgos. Más aún si la empresa que las emite tiene problemas financieros. Informarse sobre la empresa . En línea con el anterior consejo, analiza el historial financiero de la compañía y su capacidad para pagar dividendos.

. En línea con el anterior consejo, analiza el historial financiero de la compañía y su capacidad para pagar dividendos. Elegir el tipo adecuado . Hay que pensar bien y en función de cada objetivo financiero si se prefieren acciones acumulativas, convertibles o rescatables.

. Hay que pensar bien y en función de cada objetivo financiero si se prefieren acciones acumulativas, convertibles o rescatables. Diversificar la cartera . Complementar las acciones preferentes con otros instrumentos financieros que ayuden a equilibrar el riesgo.

Las acciones preferentes pueden ser un excelente instrumento dentro de una estrategia de inversión, siempre que se comprendan y conozcan sus características. Este tipo de activo destaca por ofrecer estabilidad e ingresos potenciales, lo que resulta atractivo para inversores que buscan rentabilidad con menor volatilidad. De cara a mitigar riesgos, no obstante, resultará vital compaginar este tipo de instrumentos con otras alternativas que puedan compensar las posibles pérdidas que puedan experimentar en su cotización.

