¿Qué es la venta en corto?

Existen formas de invertir que permiten también apostar por la caída de un valor, divisa o índice. Esta forma de invertir se conoce como ponerse corto o vender en corto. En este artículo, te explicamos cómo funciona.



¿Qué es la venta en corto? Ponerse corto o invertir en posiciones cortas significa invertir en la caída de un valor. En bolsa lo normal es que un inversor invierta en una acción pensando que va a subir (posición alcista o larga), pero pueden darse muchas condiciones por las que podemos pensar que una acción va a comenzar a bajar y en este tipo de estrategias podemos aprovecharlo. Existen formas de invertir que permiten también apostar por la caída de un valor, divisa o índice. Esta forma de invertir se llama abrir posiciones cortas, ponerse corto en un valor o invertir a la baja. Al vender acciones en corto estás vendiendo una acción que no está en tu cartera, tomándola prestada de alguien que la posee. Si el precio de la acción cae, puedes comprarla de regreso a un precio menor, beneficiándote de la diferencia del precio. También se utiliza para proteger una inversión cuando ven demasiada volatilidad. Es decir, se puede estar invirtiendo por una subida, pero a la vez protegerse por si baja. La cobertura, o hedging en inglés, consiste en tomar varias posiciones al mismo tiempo para compensar las pérdidas de una posición con las ganancias de la otra. Con una posición corta te puedes proteger de pérdidas en una posición larga. En materias primas por ejemplo es una inversión muy utilizada, dado que muchos productores pueden utilizar este tipo de estrategia ante la posible caída del producto, de tal manera que lo que pueden dejar de ganar por la caída en las ventas debido al precio, lo recuperan con una posición bajista en el mercado financiero.

