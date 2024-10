Análisis fundamental - ¿Qué es el trading fundamental?

Los precios del mercado se mueven cada día, pero ¿por qué? ¿Qué les hace moverse? ¿Por qué los inversores deciden comprar un activo y vender otro? Esto lo explica en análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental se basa en la asunción de que todos los activos deben valorarse de manera correcta. Por tanto, los inversores intentan continuamente contestar a una sencilla pregunta - “¿tiene sentido el precio de este activo?” La lógica es clara - si algo parece estar infravalorado, los inversores deberían comprarlo. Por otro lado, si algunos mercados permanecen sobrevalorados, sería razonable vender. Las condiciones fundamentales cambian continuamente. Por ejemplo, si una compañía publica resultados mejor de lo esperado, su precio por acción suele subir. De igual manera, cuando la economía de un país está en expansión y los datos económicos superan las expectativas, su mercado de acciones y divisas tiende a subir. Por otro lado, datos peor de lo esperado de ciertas compañías o países deberían verse como negativo para precios de activos. Obviamente el análisis fundamental puede aplicarse a diversos mercados, no solo el de acciones. De hecho, los fundamentales tienen un impacto tremendo en diferentes tipos de mercados, incluyendo los índices, materias primas y divisas. Fundamentales e índices de acciones Los índices de acciones a menudo dependen de las condiciones macroeconómicas, pero también de condiciones individuales para activos específicos dentro de ciertos índices. Por tanto, los inversores fundamentales normalmente revisan varios datos económicos que muestra cómo va la economía de cierto país. Si la economía se expande, las compañías pueden generar mayores beneficios. En tal caso, la perspectiva para las compañías y la economía en general mejora, y los mercados de acciones suelen subir. Por otro lado, una alta inflación se ve como algo negativo para los índices de acciones. La explicación es bastante simple: si los precios suben demasiado rápido, los bancos centrales podrían considerar subir los tipos de interés, y mayores tipos implican que hay más alternativas a la inversión en acciones. Fundamentales y materias primas En cuanto a las materias primas, el análisis fundamental se basa en niveles ya sea de subida o de bajada de oferta y demanda. Es por esto que los inversores continuamente evalúan informes clave que reflejan la demanda global en ciertas materias primas, así como informes sobre oferta o inventarios. Los puntos clave que dictan los precios de las materias primas pueden describirse en dos fórmulas simples: Demanda > Oferta → Incremento del Precio Demanda < Oferta → Bajada del Precio La oferta de algunas materias primas depende estrictamente de factores como el tiempo, los repuntes de producción, tecnología o políticas gubernamentales. En cuanto al petróleo, la oferta también sufre el impacto de la OPEC. Aparte, los traders prestan atención a datos de provisiones, que apuntan a los niveles de demanda, por ejemplo, un incremento mayor de lo esperado en los inventarios indica que la demanda es más baja, y puede verse como algo negativo para el precio de la materia prima. Debería tenerse en cuenta que las principales materias primas cotizan en dólares de Estados Unidos. Normalmente los precios de las materias primas tienden a caer cuando el USD se fortalece. Como resultado, los tipos de interés en Estados Unidos también son de gran importancia para el precio de las materias primas ya que se prevee que el dólar suba entre tipos altos. Fundamentales y el mercado Fórex El mercado forex sufre el impacto de varios informes económicos. Normalmente existen dos sencillos escenarios que presentan cómo las divisas locales reaccionan a los datos económicos: 1. Crecimiento del empleo → fuertes ventas minoristas → subida de inflación → incremento de tipos de interés → positivo para la divisa 2. Caída del empleo → ventas minoristas débiles → bajada de inflación → descenso de tipos de interés → negativo para la divisa El primer caso puede asociarse a una economía en expansión - eventualmente lleva a tipos de interés más alto, lo que es alcista para la divisa. El segundo caso puede asociarse con un crecimiento económico más lento o incluso recesión - esto debería llevar a tipos de interés más bajo, lo que es negativo para la divisa. Debemos recordar que en el mercado Forex siempre comparamos una divisa con otra. Los datos económicos de Japón podrían ser buenos, pero si los datos de Estados Unidos son mejores, el Dólar de EEUU puede ganar al Yen Japonés (incremento USDJPY). Por tanto debemos buscar las divisas más fuertes y más débiles. Informes económicos clave a seguir NFP (non-farm payrolls/nóminas no-agrícolas) - número de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior - una cifra mayor de lo esperado es positiva para la divisa (USD en este caso). Obviamente cada país tiene su propio informe de empleo. Decisión de la Fed - una subida de tipos de interés se tiene como algo positivo para la divisa (aquí el USD), mientras que la bajada de tipos se ve como algo negativo para la divisa.

- una subida de tipos de interés se tiene como algo positivo para la divisa (aquí el USD), mientras que la bajada de tipos se ve como algo negativo para la divisa. Informes de inflación - una inflación superior a lo esperado a menudo supone un giro positivo para la divisa local, porque quiere decir que el banco central considera subir los tipos de interés.

- una inflación superior a lo esperado a menudo supone un giro positivo para la divisa local, porque quiere decir que el banco central considera subir los tipos de interés. Datos PIB - a medida que la economía sube, las compañías generan mayores beneficios y la gente gana más, lo que potencialmente llevaría a una subida del mercado de índice de acciones y una divisa más fuerte.

- a medida que la economía sube, las compañías generan mayores beneficios y la gente gana más, lo que potencialmente llevaría a una subida del mercado de índice de acciones y una divisa más fuerte. Ventas minoristas - unas ventas minoristas fuertes sugieren que la economía se expande, lo que lleva a unos datos de PIB mejor de lo esperados y, a cambio, una divisa más fuerte y precios de acciones que progresan.

- unas ventas minoristas fuertes sugieren que la economía se expande, lo que lleva a unos datos de PIB mejor de lo esperados y, a cambio, una divisa más fuerte y precios de acciones que progresan. Producción Industrial - proporciona información sobre el cambio en el volumen de producción en el sector industrial, que es parte del informe de PIB. Una producción industrial fuerte se ve positivo para la divisa y para el mercado de acciones local.

- proporciona información sobre el cambio en el volumen de producción en el sector industrial, que es parte del informe de PIB. Una producción industrial fuerte se ve positivo para la divisa y para el mercado de acciones local. PMI Manufacturero - datos de encuestas de empresas. Normalmente una lectura por encima de 50 se ve como positivo para la divisa y el mercado de acciones, pero también debemos prestar atención a la tasa de cambio (PMI alcista como positivo)

- datos de encuestas de empresas. Normalmente una lectura por encima de 50 se ve como positivo para la divisa y el mercado de acciones, pero también debemos prestar atención a la tasa de cambio (PMI alcista como positivo) PMI Servicios - datos de encuestas de empresas. Igual que el PMI Manufacturero, una lectura por encima de 50 se ve como positivo para la divisa y el mercado de acciones mientras que una cifra por debajo de 50 se ve como algo negativo. El tipo de cambio es crucial también. Ejemplos de inversiones basadas en análisis fundamental Ejemplo 1 - Índice Nasdaq Caso: un inversor sospecha datos mejor de lo esperado de PIB en Estados Unidos.

Reacción: se espera que los índices de EEUU suban tras la publicación.

Explicación: una señal del optimismo de los inversores sobre las perspectivas de la economía. Norteamericanas cotizadas en el mercado. Con el pin de abrir una posición larga, un inversor debe elegir un volumen apropiado y pinchar en el botón verde que podrá encontrar en la esquina superior izquierda del gráfico - una ejecución instantánea es la manera más rápida de introducir una orden. El botón verde siempre muestra el precio al que puedes entrar con una posición larga. Ejemplo 2 - DAX Caso: un inversor sospecha que los datos de empleo de Alemania caerán por debajo de las expectativas.

Reacción: se espera que las acciones cotizadas en la bolsa Alemana caigan.

Explicación: preocupación sobre el mercado laboral, que habitualmente refleja el “estado” de la economía. Ejemplo 3 - Petróleo Caso: un inversor sospecha que los inventarios de petróleo de EEUU subirán más de lo esperado, implicando una debilitación de la demanda.

Reacción: los mercados de materias primas deben ver este fenómeno como algo negativo para los precios del petróleo.

Explicación: la lectura implican una demanda menor en petróleo Ejemplo 4 - Oro Caso: La Reserva Federal ha subido los tipos de interés en medio de una inflación mayor de lo esperado.

Reacción: El dólar de EEUU se fortalece y los precios del oro caen.

Explicación: Los tipos de interés más altos en Estados Unidos y un USD más fuerte generalmente se ven como algo negativo para el precio del oro (y otras principales materias primas también). Ejemplo 5 - Eurodólar Caso: La inflación en Estados Unidos sube desde un 3% a un 4% mientras que los mercados esperaban un 3.5% - la inflación sube más rápido de lo esperado.

Reacción: El dólar de EEUU se fortalece y el EURUSD cae de los 1.1880 a los 1.1830.

Explicación: Una mayor inflación inflación significa que la Fed podría considerar subir los tipos - esto normalmente es positivo para la divisa (en este caso el USD). Conclusión Resumiendo, los mercados reaccionan a muchas lecturas económicas que tienen un tremendo impacto en los fundamentales - un fundamental tiene un papel dominante a la hora de forjar los precios de los activos. Por tanto, los traders prestan mucha atención al calendario económico e intentan utilizarlo a su favor a la hora de invertir. Los fundamentales son importantes en el análisis del mercado, sin embargo debe tenerse en cuenta que en el proceso de toma de decisión deben también tenerse en cuenta muchos factores, y estos no garantizan un movimiento de mercado específico.

