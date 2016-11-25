¿Cómo invertir?

La operativa en el mercado se puede realizar de maneras muy distintas, y según que técnicas nos gusten más, tendremos que adquirir unos conocimientos u otros

¿Cómo invertir? Esta es la pregunta que debiera hacerse cualquier persona que va a comenzar su andadura en el mundo del trading y la inversión. La operativa en el mercado se puede realizar de maneras muy distintas, y según que técnicas nos gusten más, tendremos que adquirir unos conocimientos u otros. Pero en general, podemos decir, que al margen del estilo que escojamos, hay unas "ideas" comunes que debemos entender antes de sumergirnos en esta actividad: Cómo invertir es una tarea compleja, unas veces emocionante y otras frustrantes. Cuando se empieza hay más de lo segundo que de lo primero. El movimiento de cualquier activo se forma por la mezcla de cuatro factores: aspecto micro o fundamental, aspecto macro, percepción de riesgo y psicología de mercado. Suelen estar estrechamente relacionados. En función del estilo de trading o inversión que escojamos, daremos más peso a uno u otro de los factores anteriores. Pero aunque nos especialicemos en uno de ellos, siempre tendremos que dedicar algo de tiempo a entender que ocurre con los otros tres. Debemos escoger el estilo que mejor se adapte a nuestro temperamento. De modo que si somos personas con apetito por el riesgo y disponibilidad de tiempo, la operativa ágil orientada al corto plazo, o trading puede ser una buena opción, mientras que para aquellos que sean más conservadores, y no dispongan de todo el día para mirar el mercado, debieran tender hacia un concepto de inversión a medio plazo. No subestimes la presión psicológica que genera esta actividad, especialmente si te has decantado por la operativa a corto plazo. Este tipo de trabajo te enfrentará contigo mismo, es decir, pondrá a prueba tu paciencia, sangre fría, convencimiento y capacidad de sufrimiento. Aprender a hacer "trading" y cómo invertir lleva tiempo, por lo que tú objetivo debería orientarse, no a ganar grandes cantidades de dinero desde el principio, sino a no perderlo. Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros.

