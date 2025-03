¿Qué son las crisis económicas y cómo afectan al mercado?

El término crisis económica hace referencia a una fase de contracción de la economía en la que cae la actividad de un sector, país o conjunto de países cae notablemente, afectando tanto a la población como a las empresas. En este artículo, te contamos cuáles son los efectos de las crisis en los mercados.

Las crisis económicas son un fenómeno relativamente común en la sociedad contemporánea. Desde el gran crack de la Bolsa de 1929 a la crisis financiera de 2008 o la reciente crisis por la pandemia del coronavirus, a lo largo de la historia hemos visto varios periodos de gran sufrimiento económico, pero ¿qué son exactamente estas crisis? ¿Y qué efectos tienen en los mercados? En este artículo, explicamos qué son las crisis económicas y cuál es su impacto en la economía mundial. Las crisis económicas y su influencia en los mercados globales El término crisis económica hace referencia a una fase de contracción de la economía en la que cae la actividad de un país o conjunto de países cae notablemente, afectando de forma negativa tanto a los mercados, empresas e instituciones financieras como a la calidad de vida de la población. Estas crisis suelen darse por una combinación de diversos factores, como una inflación excesiva, una disminución de la inversión extranjera o una pérdida de valor de la divisa nacional, entre otros, y pueden tener efectos tan variados en los mercados como: Caída de los precios de las acciones . Los inversores venden sus participaciones por miedo a sufrir pérdidas mayores. Esto disminuye el valor de las acciones.

. Los inversores venden sus participaciones por miedo a sufrir pérdidas mayores. Esto disminuye el valor de las acciones. Aumento de la volatilidad . La incertidumbre genera fluctuaciones muy notables en los precios de los activos.

. La incertidumbre genera fluctuaciones muy notables en los precios de los activos. Reducción de la liquidez . Las instituciones financieras pueden restringir el crédito, por lo que suele haber más dificultades para acceder a financiación.

. Las instituciones financieras pueden restringir el crédito, por lo que suele haber más dificultades para acceder a financiación. Devaluación de divisas . La confianza en una economía suele disminuir, depreciando la moneda nacional.

. La confianza en una economía suele disminuir, depreciando la moneda nacional. Desempleo . Las empresas reducen su plantilla para disminuir costes y, consecuentemente, aumentan las tasas de desempleo.

. Las empresas reducen su plantilla para disminuir costes y, consecuentemente, aumentan las tasas de desempleo. Menos consumo . La incertidumbre económica lleva a los consumidores a reducir sus gastos, afectando negativamente a las empresas.

. La incertidumbre económica lleva a los consumidores a reducir sus gastos, afectando negativamente a las empresas. Aumento de la morosidad , Tanto los individuos como las empresas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Por consiguiente, es habitual que aumenten los impagos.

, Tanto los individuos como las empresas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Por consiguiente, es habitual que aumenten los impagos. Caída de los precios de las materias primas. La caída de la actividad económica reduce la demanda de materias primas, lo que impacta en los países exportadores. Dentro del ciclo económico, las crisis económicas pueden situarse entre el periodo de recesión y depresión. Estas crisis, que pueden afectar a un único país o sector o extenderse a nivel global a distintas regiones, traen consigo una caída abrupta en el valor de los activos, un incremento de la volatilidad y la pérdida de confianza entre los inversores, por lo que resulta vital comprender sus implicaciones y adoptar estrategias que ayuden a mitigar riesgos. Cómo se propagan las crisis económicas entre países En un mundo globalizado como el actual, las crisis económicas se propagan más rápido de un país a otro. Este fenómeno se conoce como "contagio económico" y suele propagarse a través de distintos canales: Comercio internacional . Si una nación se enfrenta a una recesión económica y reduce sus importaciones, los países exportadores pueden experimentar una caída en la demanda de sus productos.

. Si una nación se enfrenta a una recesión económica y reduce sus importaciones, los países exportadores pueden experimentar una caída en la demanda de sus productos. Mercados financieros . Los inversores internacionales pueden retirar capital de mercados que consideran arriesgados. Esto provoca descensos en los precios de los activos y perjudica la estabilidad financiera de otros países.

. Los inversores internacionales pueden retirar capital de mercados que consideran arriesgados. Esto provoca descensos en los precios de los activos y perjudica la estabilidad financiera de otros países. Confianza del inversor . La percepción de riesgo puede extenderse, causando una pérdida de confianza generalizada. Además, las decisiones de inversión tienden a ser más conservadoras a nivel global.

. La percepción de riesgo puede extenderse, causando una pérdida de confianza generalizada. Además, las decisiones de inversión tienden a ser más conservadoras a nivel global. Flujos de capital . Las crisis en un país producen movimientos abruptos de capital hacia o desde otras economías. Algo que desestabiliza sus mercados.

. Las crisis en un país producen movimientos abruptos de capital hacia o desde otras economías. Algo que desestabiliza sus mercados. Tipo de cambio. Las devaluaciones en una economía normalmente dañan la competitividad de otras. Aparte, generan tensiones comerciales y económicas. La crisis financiera asiática de 1997, que comenzó en Tailandia y rápidamente impactó en otros países de la región, llegando incluso a tener repercusiones en los mercados financieros de todo el mundo, es un ejemplo de este fenómeno. El papel de los bancos centrales en tiempos de crisis Los bancos centrales son, junto con los Gobiernos, uno de los actores que mayor importancia tienen a la hora de hacer frente a las crisis económicas. Estos organismos son quienes deben implementar políticas para estabilizar la economía y restaurar la confianza en los mercados, siendo sus principales funciones: Ajustar los tipos de interés para influir en el coste del crédito y estimular o enfriar la economía según sea necesario.

Ofrecer financiación a instituciones financieras para asegurar que el sistema bancario funcione sin interrupciones.

Comprar o vender divisas para estabilizar la moneda nacional y evitar devaluaciones excesivas.

Supervisar y regular las instituciones financieras para garantizar su solvencia y estabilidad.

Orientar al público y a los mercados sobre perspectivas y políticas futuras para fijar expectativas y reducir la incertidumbre.

Comprar activos, como Bonos del Estado, para inyectar liquidez en la economía y reducir los tipos a largo plazo.

Establecer líneas de swap con otros bancos centrales para ofrecer liquidez en monedas extranjeras y estabilizar los mercados. En la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo los tipos de interés a niveles históricamente bajos y lanzó programas de compra de activos, conocidos como "flexibilización cuantitativa", con el propósito de inyectar liquidez y apoyar la recuperación. De igual manera, en el Viejo Continente el Banco Central Europeo llevó a cabo medidas similares para hacer frente a la deuda soberana de la eurozona, incluyendo programas de compras de bonos y provisión de liquidez a largo plazo para los bancos. Ambos casos son un ejemplo claro que demuestra el rol protagónico que estas instituciones financieras tienen en el contexto económico actual. Relación entre crisis económicas y burbujas financieras Las crisis económicas y las burbujas financieras son dos conceptos que suelen estar estrechamente vinculados. Una burbuja se da cuando los precios de ciertos activos (acciones, bienes raíces, criptomonedas…) suben de forma irracional por la especulación. Este fenómeno puede ocurrir por diversos factores, como: Baja regulación del mercado financiero . Cuando los gobiernos no supervisan adecuadamente los mercados, se pueden dar condiciones para una especulación extrema.

. Cuando los gobiernos no supervisan adecuadamente los mercados, se pueden dar condiciones para una especulación extrema. Políticas monetarias expansivas . Los tipos de interés muy bajos facilitan el acceso al crédito, impulsando precios artificiales de activos y el sobreendeudamiento de empresas y particulares.

. Los tipos de interés muy bajos facilitan el acceso al crédito, impulsando precios artificiales de activos y el sobreendeudamiento de empresas y particulares. Euforia e inversión especulativa. Nos referimos a cuando los inversores compran activos únicamente porque suben de precio, sin analizar sus fundamentos económicos. Cuando una burbuja financiera estalla, los precios caen bruscamente, lo que suele desencadenar en una crisis económica, con todos los efectos que esto conlleva para la población y la economía de un país. A lo largo de la historia, se han visto varios ejemplos que prueban esta correlación entre fenómenos, entre los que destacan: Burbuja de los tulipanes (Holanda, siglo XVII). Considerada la primera burbuja especulativa de la historia, arruinó a muchos inversores tras la caída repentina del precio de los tulipanes en 1637.

Considerada la primera burbuja especulativa de la historia, arruinó a muchos inversores tras la caída repentina del precio de los tulipanes en 1637. Crack del 29 y la Gran Depresión. La especulación bursátil descontrolada en la década de 1920 llevó al colapso del mercado en octubre de 1929. Este frenazo provocó una crisis económica mundial.

La especulación bursátil descontrolada en la década de 1920 llevó al colapso del mercado en octubre de 1929. Este frenazo provocó una crisis económica mundial. Burbuja puntocom (1999-2000). Empresas tecnológicas sobrevaloradas colapsaron, provocando grandes pérdidas en los mercados y recesión en EE.UU.

Empresas tecnológicas sobrevaloradas colapsaron, provocando grandes pérdidas en los mercados y recesión en EE.UU. Crisis financiera de 2008. La burbuja inmobiliaria y la sobreexposición de los bancos a hipotecas subprime llevaron al colapso de Lehman Brothers y a una crisis global. Estrategias para proteger las inversiones durante una recesión económica Desde el punto de vista de los inversores, una crisis económica puede representar tanto un riesgo como una oportunidad. Aplicar estrategias acertadas ayuda a minimizar pérdidas y, en algunos casos, puede incluso llegar a generar rentabilidad, siempre y cuando se apliquen de forma correcta y se haga una buena gestión del riesgo. En este sentido, algunas estrategias que podemos aplicar en estos periodos convulsos son: Diversificar la cartera . Distribuir las inversiones en distintos activos reduce el riesgo global de la cartera. Por ejemplo, componer una con: Acciones de sectores defensivos (salud, bienes de consumo básico, energía…). Bonos del Estado o gubernamentales en economías estables. Materias primas como el oro. Fondos indexados y ETFs.

. Distribuir las inversiones en distintos activos reduce el riesgo global de la cartera. Por ejemplo, componer una con: Mantener liquidez disponible . Tener una parte del capital en efectivo o activos líquidos permite aprovechar oportunidades de inversión cuando los mercados caen.

. Tener una parte del capital en efectivo o activos líquidos permite aprovechar oportunidades de inversión cuando los mercados caen. Invertir en activos refugio . Históricamente, ciertos activos han demostrado resistencia en tiempos de crisis, como pueden ser el oro, los metales preciosos, el franco suizo o el dólar estadounidense, entre otros.

. Históricamente, ciertos activos han demostrado resistencia en tiempos de crisis, como pueden ser el oro, los metales preciosos, el franco suizo o el dólar estadounidense, entre otros. Estrategias de cobertura . Los inversores más experimentados pueden utilizar ​derivados como opciones o futuros para cubrirse contra las caídas de mercado.

. Los inversores más experimentados pueden utilizar ​derivados como opciones o futuros para cubrirse contra las caídas de mercado. Análisis de valor . En momentos de crisis, algunas empresas sólidas pueden ver sus acciones infravaloradas. Aplicar estrategias de inversión en valor puede dar la posibilidad de comprar activos con potencial de recuperación.

. En momentos de crisis, algunas empresas sólidas pueden ver sus acciones infravaloradas. Aplicar estrategias de inversión en valor puede dar la posibilidad de comprar activos con potencial de recuperación. Seguimiento de indicadores económicos . Estar informado sobre datos macroeconómicos importantes (PIB, desempleo, inflación, decisiones de bancos centrales…) ayuda a anticipar los movimientos en los mercados.

. Estar informado sobre datos macroeconómicos importantes (PIB, desempleo, inflación, decisiones de bancos centrales…) ayuda a anticipar los movimientos en los mercados. Evitar decisiones impulsivas. El miedo puede llevar a vender en momentos de pánico. Por ello, es importante mantener la calma y seguir una estrategia planificada. Las crisis económicas son inevitables, pero comprender sus efectos y adoptar buenas estrategias evitará pérdidas severas y ayudará a encontrar oportunidades. Invertir siempre exige prudencia y visión estratégica. Con conocimiento y planificación, es posible proteger el capital y aprovechar ocasiones, incluso en momentos inciertos. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

