¿Qué es la inflación subyacente y cómo afecta a los precios?

La inflación subyacente es un indicador económico que mide la variación de los precios de bienes y servicios, excluyendo aquellos más volátiles. Esta métrica resulta clave tanto para los inversores como para los gobiernos e instituciones públicas. En este artículo, te contamos cómo se calcula.

La inflación es un concepto económico básico que afecta tanto a los mercados financieros como al poder adquisitivo. Este término hace referencia al aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un período determinado y tiene enorme peso dentro de los Bancos Centrales, que normalmente lo utilizan como base para tomar sus decisiones. A la hora de valorar la situación monetaria de un país, sin embargo, existe otro indicador menos popular pero igual de importante: la inflación subyacente, una métrica que arroja una panorámica más precisa sobre las tendencias inflacionarias. Pero ¿qué es exactamente la inflación subyacente y en qué se diferencia de la general? La inflación subyacente y su importancia en la estabilidad económica La inflación subyacente es un indicador económico que mide la variación de los precios de bienes y servicios, excluyendo aquellos más volátiles como los alimentos no elaborados y la energía. Al centrarse en componentes más estables, refleja mejor las tendencias inflacionarias a medio y largo plazo, ya que evita las distorsiones causadas por las fluctuaciones temporales en ciertos precios. Este indicador resulta muy útil para los bancos centrales y los responsables de la política económica, ya que les sirve para diseñar estrategias más eficaces con las que mantener la estabilidad de precios. Con la inflación subyacente, identifican presiones inflacionarias persistentes y pueden adoptar medidas preventivas antes de que se reflejen en la inflación general. Causas de la inflación subyacente Existe una serie de elementos que hacen que la inflación subyacente fluctúe en mayor o menor medida. Entre las principales causas, destacan: Demanda agregada elevada . Cuando el consumo y la inversión aumentan de forma sostenida, las empresas ajustan sus precios al alza.

. Cuando el consumo y la inversión aumentan de forma sostenida, las empresas ajustan sus precios al alza. Costes de producción . El encarecimiento de materias primas, salarios o transporte puede repercutir en los precios finales.

. El encarecimiento de materias primas, salarios o transporte puede repercutir en los precios finales. Expectativas inflacionarias. Si los agentes económicos prevén inflación, pueden ajustar precios y salarios al alza para prevenir. Es posible que estos factores generen un incremento sostenido de la inflación subyacente. En ese caso, los bancos centrales se verán obligados a intervenir con ajustes en los intereses o en la oferta monetaria para evitar un escenario de hiperinflación, en el que los precios suban de forma extrema en un corto período de tiempo. Históricamente, se han visto ejemplos de este suceso, como en Zimbabue en 2008 o Venezuela en la última década, en los que este escenario se dio por unas políticas monetarias descontroladas. Para evitar este fenómeno, no obstante, los bancos centrales suelen aplicar políticas restrictivas cuando la inflación subyacente se dispara, a fin de mantenerla bajo control. Cómo se mide la inflación subyacente y por qué es clave La inflación subyacente se mide a través del Índice de Precios de Consumo (IPC), pero, a diferencia de lo que ocurre con la inflación general, en esta medición no se tienen en cuenta los componentes más volátiles. En concreto, los elementos que se excluyen son: Alimentos no elaborados (frutas, verduras, pescado fresco, etc.).

Productos energéticos (electricidad, gas, combustibles, etc.). Al eliminar estos componentes, se obtiene una medida más estable y representativa de la tendencia inflacionaria subyacente en la economía. Esta estabilidad es clave para los inversores, puesto que permite evaluar con mayor precisión el entorno económico y ajustar estrategias. Diferencias entre inflación general y subyacente La inflación general y subyacente son conceptos estrechamente relacionados. Sin embargo, entre ambos existen importantes matices que los diferencian: Cobertura de productos . La general incluye todos los bienes y servicios, mientras que la subyacente excluye los más volátiles.

. La general incluye todos los bienes y servicios, mientras que la subyacente excluye los más volátiles. Sensibilidad a fluctuaciones . La general puede verse afectada por cambios abruptos en los precios de alimentos y energía. En cambio, la subyacente ofrece una visión más estable.

. La general puede verse afectada por cambios abruptos en los precios de alimentos y energía. En cambio, la subyacente ofrece una visión más estable. Uso en políticas económicas. Los responsables de política monetaria se basan más en la subyacente para las decisiones a largo plazo por su menor volatilidad. Por ejemplo, durante un conflicto bélico que eleve repentinamente los precios del petróleo, la general reflejará este aumento. En cambio, la subyacente permanecerá más constante al excluir los productos energéticos. ¿Qué sectores son más sensibles a la inflación subyacente? La inflación subyacente afecta de manera diversa a distintos sectores económicos, siendo los más sensibles los siguientes: Bienes de consumo duradero . Electrodomésticos, vehículos y muebles pueden ver aumentos en sus precios por unos costes de producción más elevados.

. Electrodomésticos, vehículos y muebles pueden ver aumentos en sus precios por unos costes de producción más elevados. Servicios . Áreas como educación, salud y ocio pueden ajustar sus tarifas en respuesta a incrementos sostenidos en sus costes operativos.

. Áreas como educación, salud y ocio pueden ajustar sus tarifas en respuesta a incrementos sostenidos en sus costes operativos. Ropa y calzado. Los costes de producción y distribución pueden influir en los precios finales al consumidor. Para los inversores, es muy importante hacer un seguimiento del impacto de la inflación subyacente en estos sectores, ya que influye en la rentabilidad de sus inversiones. Cómo utilizan los gobiernos la inflación subyacente en sus políticas La inflación subyacente es un indicador de gran importancia no solo para los inversores, sino también para los gobiernos y bancos centrales. Al igual que la inflación general, esta métrica resulta vital a la hora de valorar el estado económico de una nación y sirve como base para: Diseñar políticas monetarias . Con ella ajustan los tipos de interés para controlar la oferta monetaria y mantener la estabilidad de los precios.

. Con ella ajustan los tipos de interés para controlar la oferta monetaria y mantener la estabilidad de los precios. Evaluar la efectividad de medidas económicas . La utilizan para analizar si las políticas que han llevado a cabo están logrando controlar las presiones inflacionarias.

. La utilizan para analizar si las políticas que han llevado a cabo están logrando controlar las presiones inflacionarias. Planificar presupuestos . Les sirve para estimar ingresos y gastos futuros considerando una inflación más estable y predecible.

. Les sirve para estimar ingresos y gastos futuros considerando una inflación más estable y predecible. Indexar salarios y pensiones . Algunas políticas de ajuste salarial y de pensiones tienen en cuenta la inflación subyacente para evitar que aumentos puntuales en alimentos o energía distorsionen la evolución de los ingresos. Así garantizan una mayor estabilidad en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

. Algunas políticas de ajuste salarial y de pensiones tienen en cuenta la inflación subyacente para evitar que aumentos puntuales en alimentos o energía distorsionen la evolución de los ingresos. Así garantizan una mayor estabilidad en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Negociar con organismos internacionales . En acuerdos con instituciones como el FMI o el Banco Mundial, los gobiernos pueden emplear la inflación subyacente como referencia para demostrar estabilidad económica y justificar sus políticas.

. En acuerdos con instituciones como el FMI o el Banco Mundial, los gobiernos pueden emplear la inflación subyacente como referencia para demostrar estabilidad económica y justificar sus políticas. Evaluar la competitividad económica. Una inflación subyacente alta puede indicar un encarecimiento de los costes internos, dañando la competitividad de las exportaciones. En función de esto, los gobiernos pueden ofrecer incentivos a la producción o ajustes en impuestos para mejorar la competitividad empresarial. La inflación subyacente ayuda a entender la evolución real de los precios. Su análisis es vital para instituciones, gobiernos y bancos, ya que incide en las decisiones económicas y en la estabilidad financiera, pero también para los inversores, que pueden emplearlo para evaluar el impacto de los precios en distintos sectores y ajustar sus estrategias.

