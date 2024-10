Tiempo de lectura: 10 minute(s)

Hay traders viejos y traders arriesgados, pero ningún trader viejo es arriesgado, por Alejandro de Luis

Continuando la estela de entrevistas a traders, hoy tenemos la suerte de conocer las formas y el hacer de uno de los traders más relevantes y conocidos en las redes, Alejandro de Luis, aunque seguro que será más reconocido por su seudónimo, Jerome Gekko, trader profesional, y editor de la revista Hispatrading.

Este licenciado en Derecho, consiguió ser rentable como trader en tan sólo un año, y reconoce que para lograr el éxito en este negocio se debe ser una persona con una vida equilibrada y unos hábitos moderados, ¿Cómo ser un trader?:

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de convertirte o trabajar de "trader"?

Respuesta: La verdad, se aleja bastante de la típica historia de alguien que persigue su sueño hasta conseguirlo. Nunca me había llamado la atención el mercado, de hecho me causaba cierto aburrimiento. Mi padre es economista y siempre le había escuchado hablar sobre acciones que compraba por lo que esto creo que incluso me hizo asociar el mercado con cosas de adultos aburridas.

Desde pequeño siempre había querido ser abogado. No tenía mucha vocación de "trader". No obstante, una simple conversación puede cambiar tu vida. Mientras estudiaba la carrera y hablaba con la que hoy es mi mujer, me comentó que a ella si le llamaban la atención todos esos temas y le gustaría saber más. Como siempre me he leído todo lo que ha caído en mis manos, paseando por una de mis librerías preferidas del centro de Madrid al pasar por la sección de economía me fijé un poco más de lo normal, en vez de pasar de largo, y vi un libro que hablaba sobre diferentes formas de operar en bolsa. Me acordé de la conversación con mi novia y por curiosidad me lo compré. La verdad que aunque no me disgustó la lectura tampoco me entusiasmó por lo que el momento de "enamoramiento" con el mercado no vino hasta más tarde.

Curioseando por internet más adelante vi una oferta en internet para ayudante de agente de bolsa, hice la entrevista y empecé. Fue aquí cuando decidí que mi futuro estaría relacionado con el mercado. Aunque en la empresa se puede decir que no aprendí nada, simplemente el tener relación con inversores, gente que llevaba en el mercado por décadas y otras personas interesantes me ayudaron a tomar esta decisión.

Después de terminar esta etapa comencé en una sociedad de valores en la que empecé ya a tener contacto con el mundo de la gestión y lo que es el mercado de verdad. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo casi por casualidad aunque el mercado me fue enganchando poco a poco.

P: ¿Disfrutas al operar en los mercados o lo consideras un simple trabajo?

R: Disfruto como nadie haciendo lo que hago, aunque trabajo y he trabajado como el que más. Me permite tener una vida plena y tener cada día un desafío divertido como quien juega al ajedrez. No obstante, como digo muchas veces, el trading bien hecho es aburrido.

Creo que el hecho de trabajar en algo que te apasiona tiene por un lado ventaja de creer que nunca estás realmente trabajando pero por otra ver que acaba abarcando muchos otros los aspectos de tu vida. Reconozco que no han sido ni una ni dos las noches que en la cama me ha venido una idea a la cabeza en relación a algún patrón o sistema que estaba desarrollando y me he puesto delante del ordenador. Si no te apasiona lo que haces no haces esto.

P: Si tuvieses que dar consejo a alguien que quiere empezar en este mundo ¿qué le dirías? y ¿dónde le aconsejarías empezar?

R: Trader es cualquier persona que quiere gestionar su capital de una forma más o menos activa. Por lo que primero tiene que decidir cual quiere ser su futuro, ya que no es lo mismo gestionar simplemente tu capital que acabar gestionando dinero de terceros. No obstante, en cualquier caso les diría esto:

En primer lugar: necesita formarse. Que no piense que por leer algo por internet o seguir cierta fórmula mágica podrá operar con garantías. Uno de los caminos creo más rápidos y con más avales en nuestro sector, está en los libros y revistas especializadas. Hasta hace pocos años los títulos de algunos traders americanos y revistas anglosajonas eran la base del conocimiento de los traders que no tenían acceso a trabajar en alguna institución donde la formación normalmente viene dada en mayor o menor medida por la casa. Pero esto poco a poco está cambiando y ya se puede encontrar información de calidad en nuestro idioma.

Una vez que consiga ser capaz de tener resultados consistentes con su capital, si tiene esta opción, hay muchas empresas de trading propietario que posiblemente te abrirán sus puertas.

P: ¿Cuáles son las características que crees que tiene que tener una persona para ser un "buen trader"?

R: Has comentado algo muy interesante. Has dicho características de una persona más allá de su posición como trader. Y es que efectivamente, lo que somos en nuestro día a día repercute directamente en nuestra operativa y las características de una persona, sin duda, marcan las decisiones que tomará a la hora de hacer trading, cuándo y cómo.

Aunque sé que me voy a salir un poco de lo típico y no todo el mundo lo entenderá, creo que hay dos características que son fundamentales en un trader no sistemático. Ya que estos obviamente no necesitan más que haber realizado un cálculo con anterioridad a realizar la operación por lo que su forma de ser o impresiones no jugará un papel importante al hacer trading, esto es, al tener que abrir una posición.

Pero para un trader que no tenga mecanizado al 100% su operativa y el factor discrecional tenga cierto peso creo que son importantes dos factores:

El primero de ellos y dado que nuestro trabajo depende casi en un 90% de la representación visual que se haga de un gráfico es importante que su sistema de representación sea el visual, esto es, que sea el sentido predominante a la hora de filtrar los datos que nos llegan del exterior. Hay test para poder saber qué campo de representación es el predominante. Auditivo, visual o kinestésico.

El segundo factor importante viene dado por lo que es la esencia del trading en sí. La gestión del riesgo. Muy contrario a lo que nos han intentado vender asociado a los traders de éxito, contándonos que aquellos traders que asumen más riesgos son aquellos con mayores beneficios. Dicen los americanos que hay traders viejos y traders arriesgados, pero ningún trader viejo es arriesgado. La característica que asocio a este factor fundamental, el control del riesgo, pienso que es llevar una vida equilibrada. El trading al fin y al cabo es como un espejo, en el que podemos ver nuestra personalidad reflejada en cada una de las decisiones en nuestra operativa, que incluso en una sola sesión pueden llegar a ser muchas. Por eso, creo que una persona con una vida equilibrada y unos hábitos moderados tendrá mayores posibilidades de convertirse en un buen trader que aquella persona tendente a los excesos y con una vida poco equilibrada. Bueno, no me voy a poner filosófico.

P: ¿Qué tipos de conocimientos son necesarios? ¿Hay que estar en posesión de algún título para ser trader?

R: Conocimientos todos los del mundo, pero títulos a día de hoy no hay ninguno que te dé la clave para ser trader. Sí los conocimientos necesarios para poder ir poniendo una base que después se pueda desarrollar, pero nada más.

Lamentablemente lo único que podemos tener hoy día son títulos a forma de licencias que enseñan en función de la que se trate una base más o menos extensa en muchos casos muy útil para cualquier persona que quiera trabajar en algo relacionado con los mercados financieros.

Pero a partir de ahí el campo está desregularizado completamente. No hay ningún tipo de formación reglada que encamine a una persona a poder ser rentable en los mercados, por lo que actualmente tenemos el caldo de cultivo perfecto para que personas sin escrúpulos digan lo que quieran y prometan a cualquier persona poder ganar dinero fácilmente con un simple curso. El problema creo que viene en esencia en la raíz del asunto. No hay muchas personas que operen en el mercado que se dediquen a formar a otros.

P: ¿Cuánto tardaste en ser un trader rentable?

R: Aproximadamente un año en poder mantenerme sin hacer demasiadas tonterías. No obstante, creo que no es representativo el tiempo sin más. Todo va en relación, como digo muchas veces, a las horas de vuelo, esto es, las horas que hayas dedicado al mercado. No es lo mismo estar diez años mirando de vez en cuando el mercado que estar dos durante diez horas al día. Y por otro lado los recursos y el apoyo que tengas a tu disposición.

Es por esto que creo que tener cerca la figura de un mentor que te vaya guiando, dejando que veas como él hace las cosas, y un grupo de trading, esto es, una clase con unos compañeros los cuales poder tener cerca es importante para poder acelerar este proceso. Esto es precisamente lo que hacemos en la sala de trading que tengo con XTB.

P: ¿Cuál ha sido tu peor momento desde que te dedicas al trading?

R: La peor situación que recuerdo y que se me quedó grabada fue sin duda una de las primeras operaciones que hice con divisas. Fue en el GBPUSD (Intercambio Libra-Dólar) a media mañana. Hice la operación metiendo una orden simultánea de stop a la posición, a lo que consideraba que era una distancia más que considerable. En el momento de meter la orden mientras miraba la gráfica me apareció una confirmación con otra orden. Creía que había un fallo en la plataforma pero al actualizarse el gráfico, imagínate si fue rápido el movimiento, vi como el par se había desplomado tocando mi stop. Me había metido justamente antes de la publicación de un dato. Un auténtico desastre y lección que no he olvidado nunca.

P: ¿Y el mejor?

R: Te hablaría de operaciones en concreto de las que gustan contar. Todos hemos tenido muy buenas operaciones, incluso aunque normalmente el trader pierda consistentemente por regla general. Pero creo que los mejores momentos son aquellos en los que piensas que estás haciendo bien tu trabajo. No porque seas más listo, sino porque no te saltas las reglas que tú mismo te has puesto. Al final es como ser fiel a tu compromiso.

P: ¿A qué recurres para realizar una buena operación: análisis fundamenta, técnico …mezcla…? Y ¿por qué?

R: Sobre todo intento utilizar la lógica en el proceso que me lleva a realizar una operación. Si algo no lo entiendo o no veo la lógica, aunque en la teoría pueda dar buenos resultados no lo puedo utilizar.

Creo que la clave en el trading está en intentar situarse en el presente viendo lo que sucede en ese mismo momento con la oferta y la demanda, observando cómo repercute en el movimiento del precio. De esta forma más que intentar basarme en posibles casualidades o modelos que funcionaron bien en el pasado o por el contrario intentar predecir el futuro, solo reacciono a lo que está pasando ahora, intentando ir con el flujo del dinero.

Por lo que si tuviera que etiquetarme posiblemente diría que soy técnico aunque no me gusta esa palabra, ya que se suele asociar al análisis de indicadores el cual creo que por definición suele ser ineficiente o al análisis chartista tradicional, el cual creo que a día hoy, aunque sirve para situarse en el mercado no da ningún tipo de ventaja competitiva a la hora de utilizar sus patrones para hacer trading.

El mercado creo que es tan amplio como para que cada uno sepa aprovechar su pequeño hueco en el que poder hacer algo. Es por esto que aunque utilice una estrategia determinada no estoy en posesión de una verdad absoluta.

P: ¿Alguna superstición a la hora de operar…algo que pase en el día que te eche para atrás sí o sí a una operación?

R: Pues últimamente no tengo ninguna. Pero si es verdad que durante una buena temporada en la que he estado operando en los primeros minutos de la apertura del mercado americano haciendo una de las principales entradas del día, al tener el stress de tener que concentrar una buena parte de mi operativa en unos pocos minutos los momentos anteriores eran para mí muy importantes, ya que tenía que estar al 100%.

Tenía la manía de que justo tres minutos antes de la apertura tener que ir al baño y meter casi la cabeza debajo del grifo para refrescarme. De tal forma que cinco minutos antes de la apertura ya sabía todo el mundo que no podía hablar con nadie.