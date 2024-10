¿Qué es Polygon?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

¿Buscas un proyecto conocido y de alta tecnología a un precio bajo? Entonces es hora de que descubras qué es Polygon: la solución de escalado líder.

La tecnología Blockchain está evolucionando muy rápido y su potencial ya es reconocido por los bancos de inversión más grandes del mundo como Wells Fargo y empresas tecnológicas como Intel o AMD. Las instituciones financieras están comparando cada vez más la tecnología blockchain emergente con los primeros días de Internet. El mecanismo del sistema blockchain no es algo muy complicado. Sin embargo, algunos proyectos de criptomonedas son tecnológicamente avanzados. Dichos proyectos incluyen Polygon, también conocido como MATIC (el nombre del token de red Polygon). En el siguiente artículo presentaremos brevemente qué es el ecosistema Polygon, cuáles son sus aplicaciones y cuándo vale la pena interesarse en invertir en Polygon crypto. ¿Qué es Polygon? Polygon es una plataforma tecnológica que permite que las redes blockchain se escalen y se conecten entre sí. El proyecto se fundó en 2017. Los inversores llamaron a Polygon Internet dentro de la cadena de bloques de la segunda criptomoneda más grande del mundo, Ethereum. El token interno de la red Polygon es MATIC. La tarea principal de Polygon es mejorar la cadena de bloques de Ethereum. La plataforma Polygon trabaja en estrecha colaboración con la cadena de bloques de la red Ethereum, que actualmente es la más popular del mundo. Ethereum está por delante de la competencia tanto en términos de número de transacciones en la red, número de proyectos, implementación de 'smart contracts' o popularidad de NFT. Polygon puede beneficiar la escalabilidad y la seguridad de la cadena de bloques al ayudar a la criptomoneda en su transición largamente anunciada a una versión avanzada y ecológica de Ethereum 2.0. El token de la red Polygon es compatible con todas las criptomonedas basadas en la red Ethereum, el llamado token ERC-20. Los poseedores de Polygon usan el token MATIC para asegurar, administrar y pagar transacciones dentro de la red. Casos de uso y características del ecosistema La plataforma Polygon trabaja en estrecha colaboración con la cadena de bloques Ethereum. Polygon ha sido construido para: Acelere el desarrollo y la comunicación de todos los proyectos dentro de la red Ethereum. Polygon actualmente admite más de 7000 proyectos de blockchain;

La criptomoneda tiene una oferta máxima de 10 mil millones de tokens, de los cuales más del 75% ya han sido minados.

Abordar las limitaciones tecnológicas de la red Ethereum (altas tarifas, bajas velocidades de transacción, 'obstrucción de la red') a través de un mecanismo de escalamiento secundario;

Un modelo verde de 'prueba de participación' en el que todos los participantes de la red a través de la 'participación' garantizan la velocidad, la eficiencia y la seguridad del ecosistema de Polygon;

El modelo de prueba de participación alienta a los poseedores de Polygon a no deshacerse de sus criptomonedas. Se proporcionan recompensas por apilar, es decir, ayudar a que la red funcione;

Polygon puede conectar blockchains existentes a la red Ethereum y crear sus propios proyectos basados ​​en su red independiente;

El proyecto Polygon también está financiando proyectos para permitir el desarrollo de una Internet moderna y descentralizada conocida como Web 3.0 y ha asignado un total de 100$ millones para este fin. Ventajas e inconvenientes de Polygon Ventajas: Velocidad de procesamiento de transacciones en la red (tiempo promedio de aproximadamente 2 s);

Mecanismo de aprobación de transacciones en línea ecológico y de alta tecnología conocido como "prueba de participación";

Tarifas de plataforma bajas (aproximadamente 1 centavo por transacción);

Estrecha colaboración con la cadena de bloques de criptomonedas usada más grande del mundo, Ethereum;

Permitiendo la combinación de las funcionalidades del proyecto y su sinergia. Inconvenientes: Polygon no posee completamente su propia cadena de bloques (se ejecuta en la plataforma Ethereum);

Riesgo de pérdida de valor en caso de problemas en la red Ethereum;

Incapacidad para usar la red de Polygon para las compras diarias; Conexiones de Polygon Polygon se puede describir como un "refuerzo" de la red Ethereum con la que es totalmente compatible. Este proyecto brinda a ETH una funcionalidad adicional al aumentar la seguridad o la optimización de la cadena de bloques, que es necesaria tanto para los usuarios como para los desarrolladores que trabajan en ella. Ethereum es un proyecto que todavía es tecnológicamente más débil que algunos proyectos modernos o los principales rivales en forma de Cardano y Solana. Polygon se creó, entre otras cosas, para que el proyecto ahora pueda competir con una competencia nueva y más avanzada. La compañía también lanzó Polygon Studios, una compañía que se enfoca en las tendencias de vanguardia en el mundo de las criptomonedas, como tokens NFT no transferibles o juegos basados ​​en blockchain que ofrecen un modelo de "jugar para ganar" a través del cual los jugadores ganan monedas digitales al pasar el tiempo. en un mundo virtual. La participación de la empresa en estos proyectos puede aumentar aún más la demanda de dichos servicios y el desarrollo de la red Polygon (aumento del número de transacciones en la red, aumento del valor). El proyecto emplea a personas con experiencia en la industria de la tecnología, incluido Ryan Watt, quien fue nombrado director ejecutivo en enero. Watts fue anteriormente director en la división de juegos de la plataforma YouTube (Google). Atractivo y potencial del proyecto Polygon como proyecto avanzado puede beneficiarse del aumento de popularidad de la tecnología blockchain que estamos viendo. Si su desarrollo procede de manera similar al desarrollo de Internet en la década de 1990, podemos suponer que estamos solo al comienzo de su viaje. Además, la popularidad y el precio de Polygon pueden estar aumentando debido a los cientos de aplicaciones descentralizadas que se están desarrollando en el ecosistema Ethereum, la evolución de la transformación a un mundo digital conocido como Metaverse y la tendencia NFT en la que Polygon está involucrado. El mercado de criptomonedas tiende a ser extremadamente volátil porque, como cualquier tecnología nueva, atrae a muchos especuladores e inversores que quieren sacar provecho de los grandes movimientos del mercado a corto plazo. Otro factor muy importante que podría tener un impacto clave en el precio de Polygon es el crecimiento de la criptomoneda Ethereum y la cantidad de proyectos que se están construyendo dentro de ella. Ethereum, junto a Bitcoin, es la criptomoneda más comprada por las instituciones financieras. A principios de 2022, el gigante contable KPMG se unió al grupo de compradores. Teniendo en cuenta el crecimiento de las transacciones en la red, la cantidad de aplicaciones integradas en ella, la amplia gama de funcionalidades y la gran inversión de capital, podemos suponer que Ethereum tiene posibilidades de éxito en el futuro. A su vez, la amenaza para la criptomoneda sigue siendo la posible desaceleración del crecimiento de Ethereum y su superación por otros nuevos proyectos que utilizan tecnologías avanzadas. Sin embargo, Ethereum se enfrenta a una importante migración a la versión 2.0 y Polygon es la herramienta para ayudar a que esto suceda y aumentar sus posibilidades y éxito. Precio de Polygon El mercado de criptomonedas es muy volátil y los precios incluso de los mejores proyectos pueden cambiar fácilmente en decenas de por ciento. Es por eso que hacer un seguimiento del precio es tan importante. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para Polygon, lo que permite la negociación activa en cualquier momento del día o de la noche. Horario de negociación de Polygon ¿Qué pasa con el horario comercial disponible de Polygon? Esta información es especialmente importante para los inversores intradiarios. La negociación de Polygon está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con una interrupción técnica el viernes que comienza desde las 00:05 CET hasta las 04:30 CET del viernes al sábado por la noche. El precio al contado es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente. Por supuesto, el mejor momento para operar con Polygon crypto es durante períodos de muy alta liquidez, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay una alta rotación en el mercado y aumenta el volumen de operaciones, también aumenta la volatilidad. Esto puede verse influenciado por la publicación de noticias importantes sobre criptomonedas, regulaciones, información de la prensa o incluso la caída o el alza del precio de Bitcoin.

