Las bandas de Bollinger, desarrolladas por John Bollinger en los años 80, tienen como objetivo crear una visión dinámica de la volatilidad del mercado, aunque en su momento eran percibidas como estáticas. Veamos algunos conceptos a tener en cuenta y formas de usarlas. Estructura de las bandas de bollinger, concepto y uso Las bandas de Bollinger se clasifican dentro de los indicadores técnicos de tendencia y están compuestas de tres bandas (superior, media e inferior), que se dibujan en relación con las fluctuaciones de las parejas de divisas. La banda media se extrae de la media móvil simple de 20 periodos (o de cualquier otra franja de tiempo dependiendo de las preferencias del trader). La banda superior se calcula de forma algo más compleja, puesto que a la media móvil simple se le suma dos veces (2x) la desviación típica de la media móvil de 20 periodos. El doble de la desviación típica se utiliza para obtener un resultado hasta un 68% más preciso. Se considera que esta es la señal mas apropiada porque la desviación típica (1x) de la media móvil simple de 20 días causaría que se enviase un exceso de señales, exponiendo al trader particular a un escenario de especulación. La banda inferior se calcula exactamente de la misma forma, pero en vez de sumar la media móvil simple de 20 días, se resta. Señales proporcionadas al usar las bandas de Bollinger Para entender de manera más clara como las bandas de Bollinger pueden interpretarse como indicadores de trading, dividiremos los movimientos del mercado en tres subcategorias: la oscilación del mercado, el movimiento de la tendencia al alza y de la tendencia bajista. 1. La oscilación del mercado en las bandas de bollinger Tal y como se puede apreciar en la Figura 2 (grafico 4H), las bandas de Bollinger superiores e inferiores son considerablemente estrechas. Esto debe avisar al trader de que se está preparando una tendencia alcista y que debe ser paciente. 2. La tendencia al alza de las bandas de bollinger Siguiendo con la Figura 2, podemos observar que las bandas de Bollinger proporcionaron una señal muy clara de compra cuando el precio se cerró por encima de la banda superior (Punto 1 en la Figura 2). El trader debería obtener un beneficio bruto superior a 180 cuando el TP se activo el 28 de septiembre de 2013 y el precio se cerró por debajo de la línea media de la media móvil simple de 20 días. 3. La tendencia bajista de las bandas de bollinger En la Figura 3, presentada a continuación, podemos observar que las bandas de Bollinger ofrecieron una señal muy clara de venta cuando el precio se cerró por debajo de la banda inferior (Punto 1 en la Figura 2). El trader debería conseguir un beneficio bruto superior a 120 cuando el TP se disparo el 7 de octubre de 2013 y el precio se cerró sobre la línea media de la media móvil simple de 20 días. Gestión del riesgo de las bandas de bollinger Se recomienda encarecidamente que el trader tenga una buena estrategia de riesgo establecida para que su cuenta pueda reponerse tras la primera o segunda señal falsa.

