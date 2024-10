Mejores empresas para invertir y Acciones para comprar: ¿Cómo elegir?

A menudo empresas muy prometedoras se valoran mucho, y los inversores piensan en ellas como burbujas, mientras que las acciones con un ratio bajo de precio/beneficio o rentabilidad por dividendo parecen atractivas, pero a veces también fallan. No existe un método probado que funcione siempre a la hora de elegir los mejores activos en los que invertir.

Índice ¿Por qué invertir en Acciones?

Objetivos y estilos de inversión

Investigación: criterios clave a tener en cuenta

Elegir las mejores Acciones para invertir parece una tarea ardua. A menudo empresas muy prometedoras se valoran mucho, y los inversores piensan en ellas como burbujas, mientras que las acciones con un ratio bajo de precio/beneficio o rentabilidad por dividendo parecen atractivas, pero a veces también fallan. No existe un método probado que funcione siempre a la hora de elegir los mejores activos en los que invertir. Sin embargo, durante muchos años la gente ha intentado seleccionar a los potenciales ganadores y no es probable que esto vaya a cambiar ahora. Incluso a pesar de la subida de fondos de índices de bajo coste, se dice que la inversión activa sobrevivirá ya que una acción de mercado o ETF o fondo de índices va a crear oportunidades en términos de elección de activos. En este artículo examinaremos las mejores prácticas para los inversores y los criterios clave a tener en cuenta en cuanto a las mejores empresas en las que invertir. ¿Por qué invertir en Acciones? Comencemos por la propia idea de inversión. ¿Por qué la gente debería hacer el esfuerzo de invertir? Mientras que la inversión siempre ha estado asociada con el riesgo, el riesgo de no poseer acciones a largo plazo puede ser incluso mayor. Tan solo hay que pensar en los ahorros en un banco en un entorno de tipos de interés bajo - en la mayoría de los casos es prácticamente imposible obtener intereses en un banco ahora. Si la gente supiera tan solo una ecuación del mundo de las finanzas, probablemente se familiarizarían con el Componente de interés. Éste asume que se reinvierten los beneficios, que a su vez producen intereses. La idea puede parecer una fórmula secreta de inversores para el éxito a largo plazo. Componente de Interés=Inversión Inicial ×1+in Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Invertir 1,200.00 USD (o tu divisa local) al año parece algo realista para la mayor parte de la gente. Históricamente la aceptación del riesgo ha sido la mejor estrategia en términos de retorno de beneficios. Fuente: The Motley Fool (fool.com) Explicamos algunos términos básicos (entre ellos acciones, mercado de acciones, análisis técnico y fundamental, operativa vs. inversión) en nuestro artículo titulado "Invertir en acciones - qué es la operativa en acciones?. Podría ser de utilidad para inversores principiantes. Objetivos y estilos de inversión Habiendo explicado el poder de la inversión, merece la pena señalar que los inversores deben conocer sus objetivos y estilo de inversión antes de comprar acciones. Esclarecer tu objetivo parece ser algo mucho más fácil. ¿Buscas un crecimiento a largo plazo de tu cartera? ¿o quizá quieres hacer dinero a través de dividendos? ¿Estás ahorrando para la jubilación (a 30-40-50 años vista)? ¿O quizá tus objetivos son alcanzar una tasa de retorno decente en una década y comprar un coche o una casa? Algunos inversores pueden tener un plazo temporal de tan solo 2 años, que también está bien. La clave es conocer tus objetivos, aplicar una estrategia apropiada y ser consistente. Desafortunadamente muchos inversores tienden a exagerar entre caídas del mercado, y olvidan sus objetivos. Por tanto, es esencial que te preguntes a ti mismo cuáles son tus objetivos de inversión. Segundo, sería recomendable conocer también tu estilo de inversión. Podría ser difícil para los inversores principiantes el determinarlo - el estilo de inversión se desarrolla a través de la experiencia. Sin embargo sería importante conocer de antemano diferentes estilos e intentar averiguar cuál de ellos encaja mejor contigo. ¿Serás más un seguidor de tendencias? ¿O prefieres aplicar una gestión activa? ¿Pretendes comprar acciones únicamente después de que las empresas hayan publicado buenos beneficios? Existen muchas preguntas que los inversores deben preguntarse constantemente. En cuanto a estilos de inversión se refiere, podríamos considerar los siguientes enfoques: Gestión de cartera Activa vs Pasiva

Crecimiento vs Valor de inversión

Compañías de pequeño capital vs Compañías de grandes capitales Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. El riesgo de una cartera dependerá del estilo de inversión del inversor. Algunas estrategias pueden ser más arriesgadas, pero en tales casos la tasa de retorno esperada es también mayor. Fuente: XTB Research, basado en el Morningstar Style Box Investigación – criterios clave a tener en cuenta Pasemos al arte de elegir las mejores empresas para invertir en la bolsa. En esta sección analizaremos factores importantes que los inversores deben tener en cuenta a la hora de invertir en acciones. Sectores que conoces Para empezar, sería una buena elección invertir en los sectores que comprendes y en los que te sientes cómodo. A su vez, sería razonable evitar los sectores que son un completo misterio para ti. Las mejores compañías en las que invertir a menudo se encuentran en la industria a la que perteneces. Un ejemplo rápido - un ingeniero podría investigar algunas acciones manufactureras ya que tiene ventaja aquí y conoce bien la industria. Muchos inversores también tienden a comprar una acción si les gusta el producto de cierta empresa. Por ejemplo, si eres un fan de Apple y posees la mayoría de sus productos (y por tanto entiendes su negocio), ¿quizá también te interesaría comprar sus acciones? Como ves, investigar las mejores acciones no se limita únicamente a la pantalla del ordenador, es mucho más. Crecimiento y Valor No es ninguna sorpresa que las empresas con fuertes fundamentos puedan ser consideradas las mejores para invertir en ellas. Sin embargo, a menudo los inversores se encuentran en una encrucijada en el dilema entre el valor vs el crecimiento. Las acciones de crecimiento representan a empresas de las que se espera que entreguen altos niveles de crecimiento en beneficios en el futuro. Tales empresas han demostrado con anterioridad beneficios mejores de lo esperado. Mientras que las acciones de valor suelen representar compañías bien establecidas con fuertes fundamentos y modelos de negocio predecibles. La mejor solución sería diversificar y tener ambos tipos de empresas en tu cartera. Una amplia exposición al mercado todavía se espera que proporcione un ratio decente de beneficios a largo plazo, pero el riesgo total se ve reducido. Aquí remarcamos la importancia de una cartera diversificada con nuestro artículo “Diversificación de carteras - ¿Cómo diversificar tu cartera de inversión?”. Valoración La valoración de las acciones es un tema muy amplio. Es crucial, ya que los inversores institucionales suelen basar sus decisiones en los modelos financieros. Cada inversor debe ser capaz de entender las métricas de valoración básica para acciones tales como el ratio P/E, el ratio P/S, EV/EBITDA y otros. Los múltiples enfoques pueden ser particularmente de ayuda y sin relativamente fáciles de usar. Se basan en la idea de que las acciones similares se invierten a precios similares. El método ayuda a los inversores a evaluar si la compañía está valorada por encima o por debajo en comparación con sus iguales. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Un ejemplo de valoración múltiple de empresas. Fuente: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com) Los inversores minoristas pueden incluso intentar construir modelos básicos DCF basados en sus propias asunciones respecto a ciertas acciones. Se pueden encontrar fácilmente plantillas en internet, que deberían ser suficiente para aprender a hacerlos. Incluso si no puedes dedicarle tiempo a la construcción de modelos desde cero, aún puedes beneficiarte de las informes de investigación de bolsa de analistas profesionales de bancos de inversión o brokers. Tales informes normalmente incluyen un precio objetivo y una recomendación apropiada (como compra o venta). Sin embargo los inversores no deben centrarse únicamente en el precio objetivo ya que se basa en las asunciones del analista. No cambia el hecho de que los analistas tienen una profunda comprensión de la industria que trabajan, lo que quiere decir que son capaces de señalar algún factor crítico (como los factores de riesgo, oportunidades o puntos fuertes de ciertas compañías). Leer estos informes y crear los tuyos propios puede ser una buena idea. Dividendos Invertir en las acciones de dividendos continúa siendo una estrategia popular entre los inversores de todo el mundo. Las compañías que aspiran a ser acciones de dividendos de primer nivel intentan constantemente incrementar sus dividendos por acción (DPA). Tales empresas también pueden verse asociadas con una política de dividendos regular y fiable - ambas características demuestran que esa compañía respeta a sus accionistas. Las mejores acciones por dividendos están marcadas por una rentabilidad relativamente alta, que mide el dividendo como un porcentaje del precio actual de la acción. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo resulta de la división de los dividendos anuales de la empresa entre su precio de acciones actual. Es por eso que una rentabilidad inusual indica que la firma está pasando por una época difícil y los inversores están vendiendo las acciones. Si te interesa este tema, te recomendamos leer este artículo titulado “Invertir en Acciones al Contado con Dividendos”. Factores cualitativos Los factores cualitativos desempeñan un papel enorme en cuanto a elegir las mejores acciones. Estas no se reflejan necesariamente en proyecciones financieras, ya que son difíciles de cuantificar. Sin embargo tienen un tremendo impacto en las perspectivas de la empresa. Presta atención a estos factores cualitativos más importantes a la hora de buscar las mejores acciones en las que invertir: La calidad de la gestión

Modelo de negocio

Ventaja competitiva

Exposición geográfica

Factores políticos

Marcas y otros intangibles

"Invertir es sencillo, pero no fácil," dijo una vez Warren Buffet. El objetivo es comprar acciones que estén infravaloradas y tener un gran potencial de subida - la idea es simple. Sin embargo los factores psicológicos hacen que sea difícil ya que los inversores a menudo se comportan de manera irracional debido a las emociones. Comprar las mejores acciones no es suficiente - hay que dejar que la lógica, y no las emociones, prevalezcan sobre tu cartera. Por tanto, aprender el comportamiento financiero diferencia a los inversores de éxito de los que son solamente buenos. Para acabar, deberíamos apuntar que es inevitable cometer algún error, por lo que tener ganas de aprender de ellos es esencial para los inversores.

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.