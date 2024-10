Muchos traders fallan en no admitir lo complicado que es prepararse psicológicamente, entrevista con Oliver Velez

Tiempo de lectura: 10 minute(s)

En XTB tenemos la suerte de compartir con vosotros una entrevista con el famoso trader Oliver Velez. Velez es Co-fundador de Pristine Capital Holdings, Inc., uno de los principales recursos educativos para inversores, traders independientes e instituciones en el mundo. Ha sido presidente y consejero delegado de esta empresa durante 12 años. Hace casi 20 años, Oliver Velez arrasó en la industria del trading cuando presentó su estilo único y dinámico de operar en los mercados de acciones, el cual apodó como "Swing Trading".



En la actualidad, además de ser el CEO de la compañía Ifundtraders.com, Velez realiza conferencias a nivel internacional dando a conocer sus métodos de trading, varias veces premiados. Su tipo de trading se ha convertido en uno de los más populares a nivel mundial con más de 60.000 clientes de 40 países.



Pregunta: ¿Cuál fue la motivación inicial que lo llevó a enfocarse en esta profesión?

Respuesta: Mi motivación para entrar en el mercado bursátil fue a través de un programa de televisión que hace muchos años que mi padre solía ver religiosamente todos los viernes por la noche. Para aquel entonces yo tenía 13 años, se llamaba "The Louis Rukeyser show", era un programa esencial para los traders y los gestores de fondos de la época en el cual se entrevistaban a las mentes más brillantes de Wall Street del momento. Cuando cumplí 18 años decidí crear un Club de Inversión integrado por familiares y amigos, que mensualmente depositaban cierta cantidad de dinero con la idea de seleccionar acciones para invertir. La elección de las acciones era mi responsabilidad, el club comenzó con 3 miembros y llegó a tener más de 350 miembros distribuidos en varios estados del país. Mi carrera profesional como trader especulador y gestor de fondos comenzó en ese momento, con el manejo discrecional de la cuenta del Club de Inversión.



P: Durante su carrera como trader ¿Cuál cree que ha sido su mejor y peor experiencia?

R: Institucionalmente comencé a hacer trading para una firma en Manhattan, New York, en aquel momento obtuve muy buenos resultados tomando en cuenta que era una persona muy joven que iniciaba su carrera profesional en Wall Street. Mis resultados llamaron la atención de varias compañías del entorno, las cuales me invitaron para que expusiera mis ideas y estrategias ante sus traders. Este enfoque sembró en mí la idea que impulsó la creación de mi primera compañía de Educación bursátil, la cual fundé en septiembre de 1994. Manejada inicialmente desde el sótano de mi apartamento en el Bronx en New York. Esta creció en pocos años para convertirse en un éxito internacional. Entre los años 1994 y 2000 eduqué y entrené a más de 100 mil personas en todo el mundo.



El 11 de septiembre del 2001 ocurrió el fatídico evento de los ataques terroristas contra los Estados Unidos, en el cual lograron derrumbar a las Torre Gemelas en New York. Para ese entonces yo tenía la posición personal en acciones más grande de toda mi carrera como inversor y especulador, con grandes ganancias no realizadas. Debido a esos hechos la bolsa permaneció cerrada toda esa semana y fue abierta de nuevo al siguiente lunes. La bolsa abrió con un fuerte gap a la baja y mis posiciones se convirtieron en pérdidas millonarias. Desde todo punto de vista fue un golpe muy fuerte, mentalmente me costó levantarme asumiendo que lo había perdido todo, y debía empezar de cero. Durante las siguientes tres semanas a aquel hecho logré convertir una inmensa pérdida de entre 3 y 4 millones de dólares a un pequeño golpe de más de 100 mil dólares. Esos días fueron los momentos más oscuros de mis 24 años de carrera como trader profesional.



P: Increíble, ¿usted aguantó las posiciones?

R: Sí, yo mantuve las posiciones, logré reponerme aplicando una estrategia que hoy por hoy explico en mis seminarios y programas educativos la cual llamo ¨ATM approach¨, consiste en aplicar una gestión activa de las posiciones, en este caso, posiciones largas. Básicamente consiste en salir de entre la mitad a dos tercios de la posición tan pronto se observa una ruptura alcista y volver a comprar esa misma parte de la posición en los retrocesos. Me tomó aproximadamente 3 semanas y media lograrlo en un período de excesiva volatilidad, para ese momento el movimiento ayudó debido a que se experimentó un fuerte rebote alcista en las Bolsas de los Estados Unidos, situación que fue aprovechada también por muchos especuladores profesionales del mercado. Indudablemente esa etapa formó parte de un nuevo comienzo para mí, me ayudó a tener una visión diferente y enfoque más profundo, y créeme, ciertamente te centras demasiado cuando caes en la cuenta que estás lidiando con una pérdida de cerca de 4 millones de dólares.

Ahora bien, en referencia al mejor momento en mis 24 años de carrera, podría decir que lo estoy viviendo ahora. Desde el punto de vista de negocios, actualmente tengo a más de 3000 traders trabajando para mí estratégicamente ubicados en diferentes países, estás personas manejan parte de mi dinero y mi expectativa es alcanzar los 5000 en un futuro próximo. Los fondos que manejan están centralizados y están a su disposición las 24 horas del día, estos traders están enfocados principalmente en negociar acciones, Forex, y pronto tendrán la opción de negociar en el mercado de commodities o materias primas. Desde el punto de vista individual, personalmente estoy disfrutando de un excelente retorno económico de mis estrategias de trading en el mercado de commoditties. En conclusión las cosas están marchando muy bien para mí últimamente.



P: ¿Qué recomendación le daría usted a una persona que desea invertir y convertirse en trader profesional?

R: Principalmente toda persona que considere el mundo del trading como una profesión, debe entender que este "juego", al que llamamos TRADING, es una de las tareas más difíciles y complicadas que existen en el planeta. Es un Reto muy fuerte, la experiencia demuestra que antes de que cualquier persona pueda alcanzar cierto grado de éxito en la bolsa, debe primero aprender a dominar sus emociones, a dominarse a sí mismo. Yo considero que muchos traders fallan en no admitir lo complicado que es prepararse psicológicamente para poder controlar el miedo y la ambición. Y es que, hay que reconocer que es un proceso difícil y que no puede tomarse a la ligera, el entrenamiento y la educación apropiada es definitivamente imprescindible. Me parece una actitud sumamente ingenua y una fantasía pensar que se puede poner un pie en el mercado más competitivo del mundo, donde se luchará contra las mentes más brillantes con grandes capitales, sin educación, sin habilidades, sin entrenamiento y sin asesoría. Hay que tener en cuenta que el progreso en este oficio toma tiempo, he escuchado algunas historias de novatos que alcanzan el éxito pero no son más que casos aislados o excepciones. Lograr el éxito consecutivo definitivamente toma muchas horas de vuelo. Yo recomiendo primero educarse, tomarse esto despacio y con calma; es necesario contar con cierto capital de riesgo y es imperativo minimizar las pérdidas en todo momento. Este enfoque es clave para la permanencia de todo trader en el mercado. Todos los traders comienzan perdiendo dinero, cuando veo a personas que comienzan ganando veo un accidente a punto de ocurrir. Así como un deportista debe practicar una y otra y otra vez para mejorar y alcanzar la maestría, los traders deben perder antes de aprender cómo ganar. Lo anterior sería más o menos algunos de mis consejos para aquellos que desean convertirse en traders.



P: ¿Cuál cree que es la actitud más peligrosa para un trader profesional?

R: Considero que negarse o engañarse a sí mismo es muy contraproducente. A lo largo de mis 17 años de experiencia como instructor en los cuales he entrenado a miles de personas, me he encontrado con alumnos con actitudes psicológicas nocivas que básicamente los bloquea y les impide hacer trading. Existen algunos traders que en su subconsciente tienen lo que yo llamaría un ¨dead wish¨ (deseo de morir), no sé a qué se debe porque no soy psicólogo. Es un pensamiento que los empuja a demostrarle al mundo que son perdedores, que no son capaces de nada, ni pueden lograr objetivo alguno. Las personas que tienen estos problemas de baja autoestima ciertamente se hacen demasiado daño cuando hacen trading. Este patrón lo he observado en personas que saben cómo hacer las cosas bien, con cierta constancia y disciplina han demostrado buenos resultados, pero de la nada y sin ninguna razón aparente, cuando uno menos se lo espera toman un enfoque completamente opuesto a lo que venían haciendo, echando por tierra todo el progreso que habían alcanzado. Cuando observo este patrón una y otra vez me doy cuenta que la persona tiene esos impedimentos psicológicos y que es posible que por más entrenamiento o educación que se tome no se logren los objetivos. Si un trader tiene un deseo inconsciente de perder dinero es muy complicado progresar.



P: ¿Desde su punto de vista cuáles considera los tres errores más comunes en un trader?

R: Error número 1: Pensar que puede hacer trading sin ayuda, sin entrenamiento, sin educación. Aquí es importante entender la diferencia entre educación y entrenamiento, la mayoría de las personas tienen la educación fundamental, saben la diferencia entre un ¨bid¨ y un ¨ask¨ y conocen los conceptos básicos del mercado. La falta de conocimiento solía ser un problema anteriormente, considero que en estos momentos el problema es la falta de entrenamiento. La educación es la parte formal, teórica e intelectual pero el entrenamiento es el proceso de poner en práctica el conocimiento, en nuestro oficio es remangarse las mangas de la camisa, sentarse en el ordenador y enfrentarse al mercado. El entrenamiento al cual yo me refiero es el tiempo que pasa la persona negociando el mercado con dinero real bajo la asesoría apropiada. La mayoría de los traders de Wall Street se han formado de esta manera, los han puesto a seguir a un head trader con suficiente experiencia al cargo de la mesa de trading, este es el responsable de la actividad de las personas que están bajo su mando. No todas las personas tienen acceso a este tipo de experiencia y muchos consideran que esto no es necesario para involucrarse en el oficio del trading.

Error número 2: Entrar al mercado sin el suficiente capital de riesgo. Como muchos sabrán, los negocios fracasan por falta capital, en el caso de los traders, estos fracasan por no tener el suficiente entrenamiento ni el capital necesario. Es ilógico pretender compararse con un trader que tiene mucha experiencia y gran capital, contando con muy poca experiencia y muy poco capital.

Error número 3: La falta de disciplina. Considero que todo trader debería tener un mecanismo que lo obligue a ser disciplinado. La disciplina se aprende y se gana, no es algo innato en la persona. Mientras ésta se logra es necesario contar con un sistema o un software que ayude en este proceso.

En conclusión, estos tres puntos en conjunto o por separado aumentan las probabilidades de fracaso en un trader.



P: ¿Qué puede decirnos sobre su Libro ¨Estrategias para Ganar en cada Operación¨, el cual fue traducido al español por la Editorial Hispafinanzas?

R: En referencia a mi último libro pienso que había la necesidad de escribir y publicar algo específicamente orientado a estrategias y tácticas sobre el mercado. Ninguno de los libros que escribí anteriormente estaba orientado sólo a tácticas, se mencionaban algunas estrategias, algunos enfoques, y retos psicológicos a enfrentar para poder negociar la bolsa de manera profesional. A diferencia de los anteriores, esta publicación está dirigida completamente a tácticas, estos conceptos pueden implementarse en la actividad de trading del lector.



P: ¿Hay algo que quisiera añadir para finalizar la entrevista?

R: Muchas personas me han conocido a lo largo de los años como el fundador de Pristine, compañía que durante doce años tuvo grandes reconocimientos dentro y fuera de los Estados Unidos. Yo me retiré de esa compañía para comenzar un sueño mayor y más grande: crear, liderar y hacer crecer un grupo internacional de traders, el camino ya está avanzado, como te comenté anteriormente, empecé con seis traders y en este momento el equipo está formado por más de 2200 traders dedicados al mercado de acciones y más de 900 traders dedicados al mercado Forex, la meta es superar los 5000 miembros.



Personalmente le asigno fondos a cada uno de los integrantes del equipo, considero que el programa educativo que he estructurado para las personas que desean introducirse en este mundo resuelve la mayor parte de los problemas que un trader experimenta al operar en los mercados bursátiles. La mayoría de los traders no cuentan con el capital necesario: yo pongo el capital, la mayoría de los traders carecen de educación continua y el asesoramiento indicado: mi programa consta de educación intensiva diaria. La mayoría de los traders necesitan control y disciplina: a través de nuestra tecnología monitoreamos a cada unos de los integrantes para asegurarnos que no se metan en problemas mayores. Todo esto aunado a un equipo liderado por mi experiencia.



Nosotros pensamos que España es una excelente plaza para descubrir talentos y personas interesadas en participar en nuestros programas educativos o unirse a nuestro equipo de traders internacionales.



Desde XTB queremos agradecer a nuestros compañeros de la revista Hispatrading el habernos facilitado esta entrevista con Oliver Velez. Además, XTB, para todos aquellos que quieran profundizar en el mundo de la inversión de la mano de expertos, pone a su disposición y de manera gratuita la suscripción a la revista Hispatrading.