¿Qué es la escasez económica y cómo influye en los mercados?

La escasez económica es un fenómeno que surge cuando hay una diferencia entre los recursos limitados de un país y las necesidades ilimitadas de las personas. En este artículo, te contamos las causas y consecuencias de estos sucesos y cómo impactan en los mercados financieros.

La escasez económica es un concepto fundamental en la economía que hace referencia a la insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades y deseos de la sociedad. Se trata de una limitación que obliga a personas, empresas y gobiernos a tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos disponibles con eficiencia y, como tal, tiene un gran peso en el ámbito de la inversión. En este artículo, explicamos las causas y consecuencias de la escasez económica, su impacto en los mercados financieros y cómo encontrar oportunidades en medio de estas restricciones. La escasez económica y sus efectos en el desarrollo global La escasez económica se da cuando hay una diferencia entre los recursos limitados de un país y las necesidades ilimitadas de las personas. Esta situación puede aparecer por varias causas: Aumento desproporcionado de la demanda . Cuando la demanda de un bien o servicio supera la capacidad de producción o suministro se genera escasez. Ejemplo: durante la pandemia del COVID-19, la demanda de equipos médicos y productos de higiene aumentó drásticamente, lo que hizo que superase ampliamente la oferta disponible.

. Cuando la demanda de un bien o servicio supera la capacidad de producción o suministro se genera escasez. Contracción repentina de la oferta . Los desastres naturales, los conflictos bélicos o los problemas en la cadena de suministro pueden disminuir la disponibilidad de recursos, dando pie a periodos de escasez. Ejemplo: la disminución de las reservas de oro en Rusia, que​​ cayeron un 46,6% en 2024 por sanciones económicas y los altos tipos de interés.

. Los desastres naturales, los conflictos bélicos o los problemas en la cadena de suministro pueden disminuir la disponibilidad de recursos, dando pie a periodos de escasez. Acumulación. Cuando ciertos grupos o individuos acaparan muchos recursos, limitan su disponibilidad para el resto. Esto es más común en mercados especulativos donde se retienen productos esperando un aumento de precios. ¿Cuáles son sus efectos? La escasez económica impacta en el desarrollo global, ya que limita el acceso a bienes y servicios esenciales. Como consecuencia, los países con escasez económica pueden sufrir: Desigualdad social por la falta de acceso a recursos básicos.

por la falta de acceso a recursos básicos. Inestabilidad económica e incertidumbre en los ​mercados financieros , afectando a consumidores, productos e inversores.

, afectando a consumidores, productos e inversores. Aumento de precios , especialmente de los esenciales, lo que daña el poder adquisitivo de las personas.

, especialmente de los esenciales, lo que daña el poder adquisitivo de las personas. Cambio en patrones de consumo , ya que los consumidores adaptan sus hábitos de compra. Por ejemplo, en una crisis alimentaria, optan por productos más baratos o por sustituir alimentos.

, ya que los consumidores adaptan sus hábitos de compra. Por ejemplo, en una crisis alimentaria, optan por productos más baratos o por sustituir alimentos. Desempleo y desaceleración económica.

Tensiones sociales y políticas, como se dio en la Revolución Francesa. Cómo influye la escasez de recursos en la inflación Más allá de los efectos a nivel social y empresarial, la escasez de recursos también tiene un impacto directo en la inflación, ya que la disminución de la oferta de bienes y servicios puede provocar un aumento generalizado de los precios. Este fenómeno se conoce como inflación por oferta. Por consiguiente, la escasez de recursos afecta a la rentabilidad de una inversión. Por ejemplo, ante una reducción de materias primas pueden aumentar los costes de producción de una empresa, reduciendo sus márgenes de beneficio. De igual manera, los sectores que ofrezcan alternativas a esos recursos escasos pueden experimentar un crecimiento en su demanda. Tipos de escasez económica La escasez económica se puede clasificar en dos categorías: Escasez universal : afecta a todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Todos nos podemos enfrentar a momentos con recursos limitados y debemos tomar decisiones sobre su uso.

: afecta a todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Todos nos podemos enfrentar a momentos con recursos limitados y debemos tomar decisiones sobre su uso. Escasez relativa: varía según el contexto y las necesidades de cada uno. Es decir, un recurso puede ser escaso en un determinado lugar o momento, pero no necesariamente en otros. Además, según los recursos a los que afecta, se pueden encontrar los distintos tipos: Escasez de recursos naturales : es la falta de recursos naturales esenciales como el agua, los minerales o los combustibles fósiles. Un ejemplo claro de este tipo de escasez es la disminución de reservas de petróleo a nivel mundial.

: es la falta de recursos naturales esenciales como el agua, los minerales o los combustibles fósiles. Un ejemplo claro de este tipo de escasez es la disminución de reservas de petróleo a nivel mundial. Escasez de trabajo : cuando la demanda de trabajadores supera la oferta, sobre todo en sectores muy especializados. Esta clase de escasez es muy importante en industrias tecnológicas y científicas.

: cuando la demanda de trabajadores supera la oferta, sobre todo en sectores muy especializados. Esta clase de escasez es muy importante en industrias tecnológicas y científicas. Escasez de capital: se refiere a la insuficiencia de recursos financieros para realizar inversiones productivas. Es una limitación con mucho peso en el crecimiento de empresas, especialmente en economías y mercados emergentes. Relación entre escasez económica y políticas gubernamentales Los gobiernos desempeñan un papel clave en la gestión de la escasez económica, ya que son ellos quienes pueden aplicar políticas que equilibren la oferta y la demanda. Sin embargo, algunas de sus intervenciones, como el control de precios, pueden tener efectos contraproducentes. Para los inversores, es esencial comprender cómo las políticas gubernamentales influyen en los mercados. Subsidios, impuestos o restricciones comerciales pueden alterar la dinámica de la oferta y la demanda, afectando al rendimiento de los activos. ¿Cómo puede la innovación mitigar los efectos de la escasez económica? La innovación tecnológica y la eficiencia en la producción son fundamentales para contrarrestar la escasez económica. Con las nuevas tecnologías y métodos de producción más eficientes, aumenta la oferta de bienes y servicios y se reduce la presión sobre los recursos limitados. Ejemplo: en el sector agrícola, la aplicación de técnicas de cultivo avanzadas y el uso de biotecnología han aumentado la producción de alimentos en áreas con recursos limitados. Desde la perspectiva de los inversores, encontrar empresas que apuesten por la innovación y la sostenibilidad puede suponer una oportunidad de inversión rentable a largo plazo. Casos históricos de escasez y sus consecuencias A lo largo de la historia, la escasez económica ha generado impactos significativos en las sociedades. Así lo reflejan estos casos: ​​Crisis de alimentos en Arahal, España . A principios del siglo XIX, esta localidad se enfrentó una epidemia de fiebre amarilla en 1800, seguida de prolongadas sequías que afectaron a la agricultura y causaron hambrunas entre la población.

. A principios del siglo XIX, esta localidad se enfrentó una epidemia de fiebre amarilla en 1800, seguida de prolongadas sequías que afectaron a la agricultura y causaron hambrunas entre la población. Escasez de energía durante la crisis del petróleo en la década de 1970. La reducción en la oferta de petróleo encareció repentinamente los precios y se dio una ​recesión económica global. Estos dos ejemplos demuestran cómo la escasez puede desencadenar efectos en cadena, impactando en diversos sectores económicos y sociales. ¿Cómo pueden los inversores afrontar la escasez económica? La escasez económica es un fenómeno que trae consecuencias adversas para la población y desarrollo de un país, pero que también puede presentar ciertas oportunidades para los inversores que sean capaces de detectar las tendencias de mercado y desarrollar estrategias adecuadas. En este sentido, algunos consejos que pueden ayudarnos a navegar con éxito durante estos periodos de tensión económica son: Diversificar : Es fundamental diversificar activos para reducir riesgos. En épocas de escasez económica, el oro tiende a considerarse un activo refugio.

: Es fundamental diversificar activos para reducir riesgos. En épocas de escasez económica, el oro tiende a considerarse un activo refugio. Invertir en innovación : La innovación tecnológica puede aliviar los efectos de la escasez. Apostar por empresas y startups tecnológicas que desarrollen soluciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos es una buena opción.

: La innovación tecnológica puede aliviar los efectos de la escasez. Apostar por empresas y startups tecnológicas que desarrollen soluciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos es una buena opción. Invertir en sectores esenciales : Áreas como la energía, la alimentación y la salud son estables, incluso en tiempos de escasez. Las empresas de estos sectores a menudo mantienen una demanda constante y ofrecen tranquilidad a largo plazo.

: Áreas como la energía, la alimentación y la salud son estables, incluso en tiempos de escasez. Las empresas de estos sectores a menudo mantienen una demanda constante y ofrecen tranquilidad a largo plazo. Invertir en sostenibilidad: La sostenibilidad es cada vez más importante. Así que invertir en energías renovables y prácticas responsables podría ser una opción para tratar de combatir la escasez de recursos y generar valor a largo plazo. La escasez económica no solo plantea desafíos, sino también oportunidades para aquellos inversores que sean capaces de adaptarse y comprender las dinámicas del mercado. En cualquier caso, a la hora de afrontar estos periodos de escasez, será imprescindible tener siempre en cuenta cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo, de cara a tomar las decisiones que mejor se ajusten a nuestro perfil inversor.

