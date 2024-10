Opciones Digitales

El comprador obtiene beneficio si el precio de mercado a vencimiento se encuentra dentro de los niveles establecidos o fuera de ellos, dependiendo del tipo de opción elegido

European Digital Range ¿Qué son? Consisten en la compra o venta de un derecho que le permitirá fijar un rango limitado por 2 niveles de precio. El comprador obtiene beneficio si el precio de mercado a vencimiento se encuentra dentro de los niveles establecidos o fuera de ellos, dependiendo del tipo de opción elegido. Las máximas pérdidas y beneficios se conocen al realizar el contrato, estas siempre estarán limitadas a esa cantidad independientemente de la cotización del subyacente.



¿Qué tipos hay? Hay 2 tipos de opciones European Digital Range: "Inside" y "Outside" (dentro y fuera). Los tenedores de opciones European Digital Range obtendrán el máximo beneficio, esto es la diferencia entre lo estipulado a recibir y la prima ya pagada, si en la fecha de vencimiento: European Digital Range "Inside" -El comprador de una opción European Digital Range Inside obtiene beneficio si el precio de mercado a vencimiento se encuentra entre los niveles de previamente prefijados "triggers".

European Digital Range "Outside" -El comprador de una opción European Digital Range Outside obtiene beneficio si el precio de mercado se encuentra fuera de los niveles triggers. En caso de no cumplirse la condición requerida para el tipo de opción elegida, el comprador pierde la prima ya pagada, que es la cantidad que ganará el vendedor de la opción.



European Digital ¿Qué son? Las opciones binarias o digitales son unas de las opciones exóticas más sencillas.

Consisten en la compra o venta de un derecho para formular un pronóstico del tipo "que cotice por encima ó por debajo de un nivel" fijando de antemano, cuanto quiero recibir si esto se cumple. La clave principal es que si a vencimiento de la opción, el precio del subyacente se encuentra por encima o por debajo del nivel seleccionado (dentro del dinero ITM),el tenedor de la misma recibe un pago fijo, que ya ha quedado acordado previamente en el contrato. El pago no depende en este caso de la diferencia entre el precio de strike y el actual del instrumento subyacente en cuestión sino de que se cumpla o no el pronóstico que hemos hecho. Si una opción vence fuera del dinero (OTM), es decir el precio del subyacente no se encuentra por encima o por debajo del nivel seleccionado, el tenedor pierde la prima pagada previamente.



¿Qué tipos hay? Hay 2 tipos básicos de opción European Digital: "Por encima de" y "Por debajo de". Los tenedores de opciones European Digital obtendrán el máximo beneficio, esto es la diferencia entre lo estipulado a recibir y la prima ya pagada, si en la fecha de vencimiento: "European Digital Por encima de" – el precio actual del subyacente es superior al precio de strike

"European Digital Por debajo de" – el precio actual del subyacente es inferior al precio de strike En caso de no cumplirse la condición requerida para el tipo de opción elegida, el comprador pierde la prima ya pagada, que es la cantidad que ganará el vendedor de la opción. XTB no ofrece este instrumento dentro de su oferta

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.