Tiempo de lectura: 2 minute(s)

El apalancamiento permite obtener una gran exposición de mercado con un depósito relativamente pequeño, pero ¿qué es esto realmente? En este artículo, te explicamos qué es el margen y por qué es importante.

- Cuando se realiza una operación con apalancamiento, se necesita cierto desembolso para abrir la posición, lo que se denomina margen.

- El margen no es un coste, es una cantidad de dinero congelada mientras tu posición está abierta, y devuelto una vez que se cierra la posición.

- Tu nivel de margen es el depósito requerido para mantener una operación abierta en tu cuenta.

- Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:30, vas a necesitar un 3.33% del valor nominal para poder abrir una operación.

¿Cuál es el beneficio del margen?

Las operaciones con margen, también conocidas como operaciones apalancadas o apalancamiento, te permiten obtener una gran exposición de mercado con un depósito relativamente pequeño. Esto significa que, si el mercado se mueve a tu favor, tu retorno podrá ser mayor que en el trading tradicional.

La operación de margen te permite obtener un mayor beneficio de su capital comprometiendo sólo una fracción del valor de operación como depósito inicial.

Puede tomar posiciones más grandes de las que podrías tomar hacienda compras físicas.

Esto significa que tu retorno, en proporción a tu inversión inicial, es mucho mayor.

Sin embargo, recuerda que, así como tus ganancias crecen, también lo hacen tus potenciales pérdidas. Puede perder más de lo depositado inicialmente si no llevas a cabo una apropiada gestión del riesgo.

Margen como ejemplo

Digamos que te gustaría abrir una posición en el EUR/USD y el apalancamiento de tu cuenta es de 1:30. Eso significa que se requiere un 3.33% del valor total del contrato como margen. La calculadora de trading de la xStation

determina instantáneamente el nivel de margen requerido, de acuerdo al volumen requerido y el apalancamiento del instrumento operado.

En el ejemplo, un lote de EUR/USD requiere aproximadamente 415 GBP.

Niveles de margen y depósitos iniciales requeridos

Para abrir y mantener tus posiciones, debes contar con los recursos suficientes para cubrir los requerimientos de margen todo el tiempo. El margen libre representa la cantidad de capital que tienes disponible para realizar nuevas operaciones y cubrir movimientos de precios negativos en tus posiciones abiertas.

En XTB tu nivel de cierre de margen (Stop Out) está configurado al 50%. Esto quiere decir que si tu nivel de margen cae por debajo de este nivel la plataforma empieza a cerrar automáticamente tus posiciones comenzando con las más perdedoras. Es un mecanismo de seguridad automático que te ayuda a proteger los fondos y evitar mayores pérdidas. Para evitar el cierre de posiciones, puede depositar más fondos en su Cuenta.