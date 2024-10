¿Qué es el trading?

El mundo financiero da a cada uno mil oportunidades de compra y venta. Los inversores intentan predecir el futuro correctamente y seleccionar los mejores activos. ¿Quieres aprender cómo?

¿Cómo explicar qué es el trading y describir este método de operativa arriesgado y exigente? Eche un vistazo y sepa lo que es importante El comercio se ha convertido en la piedra angular del desarrollo de la civilización moderna. Gracias a las nuevas tecnologías, los inversores pueden observar las cotizaciones cambiantes diarias de miles de empresas cotizadas, materias primas, materias primas, divisas y activos digitales. Millones de comerciantes de todo el mundo se involucran en una rivalidad competitiva a través del trading todos los días, y la oferta reduce constantemente la demanda, lo que da como resultado valoraciones finales. El trading implica domesticar y controlar el miedo y la codicia, dos emociones que influyen poderosamente en el comportamiento de la oferta y la demanda y determinan el mercado alcista y los ciclos del mercado alcista. En este artículo nos centraremos en los conceptos básicos del trading y trataremos de describir el proceso y los principios básicos que deben guiar a un trader. ¿Qué es el trading? Como regla general, podemos definir el trading como la acción de comprar o vender, es decir, negociar con activos seleccionados para obtener una ganancia. La base del trading es la predicción hábil del comportamiento futuro del precio del instrumento seleccionado (lo que se conoce como especulación). Cuando los traders predicen correctamente, la operación es rentable, cuando el mercado se comporta de manera opuesta a la dirección de la operación, registran una pérdida. Se acepta que la negociación es una negociación activa (a corto o medio plazo), a diferencia de la inversión, que a menudo está impulsada por otras motivaciones y un horizonte de inversión más largo. Para pronosticar el futuro correctamente y con mayor eficiencia, los traders se enfocan en aumentar sus recursos de conocimiento, experiencia y técnicas (análisis técnico, análisis fundamental, etc.), así como la psicología, que es la base del mercado. Hay traders que operan solo con instrumentos seleccionados que exploran la esencia y el comportamiento de los precios solo dentro de uno o unos pocos sectores. Otros, en cambio, negocian con todo, y su punto de referencia clave es exclusivamente el comportamiento del precio superpuesto a la psicología y factores externos (macroeconomía, política monetaria, ciclicidad, etc.). El trading no tiene limitaciones, y los traders son libres de elegir lo que negocian. ¿Trading o Inversión? Aunque tanto hacer trading con un activo como la inversión son dos formas de negociación, en principio, podemos enumerar algunas diferencias fundamentales entre ellos: Al juntar estos dos tipos de inversión de capital, también podemos llegar a la conclusión de que no son mutuamente excluyentes, ya que cualquiera puede construir simultáneamente una cartera compuesta por inversiones con un horizonte a largo plazo y especular activamente con los precios a corto plazo. Por ejemplo, los Clientes de XTB pueden invertir en empresas como Microsoft, Apple o Tesla, lo que no excluye que al mismo tiempo puedan especular con los precios de Bitcoin, oro o el petróleo. De hecho, ambos tipos de negociación tienen sus riesgos individuales. Por lo tanto, para un accionista que tiene la intención de tener acciones de la empresa X por el resto de su vida, los riesgos son diferentes a los de alguien que tiene la intención de mantener posiciones abiertas en petróleo por ejemplo durante 2 o 5 días. Además, cada industria tiene sus propias especificaciones y factores individuales que dan forma al precio de activos específicos que afectan la oferta y la demanda. Selección de las herramientas de inversión Por supuesto, es más probable que los inversores utilicen activos como acciones y ETF, que pueden mantenerse abiertos indefinidamente. Dependiendo de la elección del ETF o de la empresa que cotiza en bolsa, los inversores pueden recibir dividendos y adquirir el derecho a participar en las juntas y votaciones de accionistas. Las acciones y los ETF son adecuados para mantener posiciones a largo plazo debido a la falta de costos de mantener posiciones y la estructura y especificación de estos instrumentos. De los miles de fondos de acciones y ETF, los más populares son los fondos indexados como iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) o ETF que dan exposición a metales preciosos como iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Entre cientos de ETF, también puede encontrar ETF de la industria que ofrecen exposición a un sector específico seleccionado, como los mercados emergentes, el sector de la cadena de bloques o los fabricantes de automóviles. 5 conceptos fundamentales de un trader Gestión del riesgo El riesgo es un factor inherente al trading. La mitigación hábil de los riesgos evita pérdidas y le da al trader la oportunidad de preservar los beneficios. Es imposible tener razón todo el tiempo, y el mercado tarde o temprano te demostrará que estás equivocado. La clave es, ¿qué harás entonces? El trading está dirigido a aquellos que son conscientes del enorme riesgo de pérdida de capital que es inherente a la especulación y el mercado. En XTB, sabemos cuáles son los riesgos en juego, por lo que brindamos a los clientes docenas de herramientas analíticas en la plataforma xStation 5, desde herramientas de análisis técnico hasta noticias y análisis de mercado, y permitimos el uso de órdenes defensivas como stop loss, Take Profit y Trailing Stop Loss. Los elementos básicos de la gestión de riesgos incluyen reducir las pérdidas antes de que comiencen a crecer y cerrar hábilmente las posiciones rentables antes de que empiecen a caer. Adquirir conocimientos El conocimiento es el oxígeno de todo trader. No se limita a estudiar el mercado a partir del análisis técnico o fundamental, sino también a conocer la naturaleza y especificaciones de los instrumentos que pretende negociar. Estudio de la psicología La psicología es en lo que se basan las valoraciones de todos los activos. Porque es de acuerdo con la percepción de la información entrante o las creencias del mercado sobre el futuro que se forman los precios de los instrumentos. El mercado es un lugar exigente. A veces sucede que la buena información provoca caídas y la información negativa resulta ser un catalizador para fuertes subidas. Para comprender cómo funciona el péndulo del mercado de valores, se debe estudiar la psicología humana y leerla en el contexto global descartando el ruido de la información. Determinación La determinación tiene muchas caras, en el caso del trading puede significar estudiar gráficos de precios, observar el mercado, adquirir conocimiento. Sin pasión y compromiso, es difícil obtener una ventaja en un lugar donde todos quieren tener éxito y ganar dinero. Recuerde que está jugando con un 'oponente vivo', y en el otro lado de la operativa se encuentran humanos o algoritmos construidos por humanos. Emociones bajo control La base del trading es controlar las emociones y adquirir un enfoque instrumental del dinero. Tener miedo a las pérdidas es un factor mitigante para alcanzar el éxito. Por eso es tan importante despojar a las decisiones de su tinte emocional y mantener la cabeza fría, tomando decisiones de acuerdo con la estrategia. El trading implica riesgo, pero si las emociones están involucradas, el riesgo de pérdidas aumenta considerablemente. Por eso es tan importante cuidar de su propia mente y nivel de confianza. Ventajas y desventajas del Trading El trading tiene sus ventajas y desventajas, que queremos exponer a continuación. Algunas de las ventajas son posibles gracias al acceso a la plataforma de negociación en la aplicación móvil xStation. A continuación enumeramos los más importantes. Uso de órdenes defensivas automáticas en el comercio de CFD (Stop Loss, Take Profit, Rolling Stop Loss).

Uso de órdenes de venta pendientes automáticas al negociar acciones y ETF (Sell Stop, Sell Limit) Como trader, tomará decisiones que deben basarse en la estrategia para que sean repetibles y su efectividad medible: Desarrolle algunas reglas básicas que no rompa

Cíñase a las reglas establecidas y a la estrategia si tienes una.

Aprenda a controlar sus emociones incluso ante una pérdida o una ganancia limitada

Tome notas y analice sus decisiones

Aprende monitoreando tus propios errores y decisiones acertadas

Aceptar y controlar la codicia y el miedo. La reducción indirecta del riesgo de pérdida también puede estar entre las acciones. Obtener conocimiento puede aumentar significativamente su confianza 'saludable' y hacer que el comercio sea más efectivo: Estudiar análisis técnico y fundamental.

Obtener conocimiento sobre los activos con los que está especulando

Identificar la información de mercado más importante

Activar el proceso de causa y efecto y trasladarlo al escenario de mercado La plataforma xStation5 lo ayuda en cada etapa de este proceso al proporcionar, entre otras cosas: Acceso a materiales analíticos y noticias de mercado (Investigación)

Herramientas de análisis técnico y fundamental

Herramientas de gráficos avanzadas

Calendario de eventos económicos y bursátiles

Atención al cliente abierta las 24 horas del día, los 5 días de la semana

Invertir implica riesgos

