¿Qué es un pip?

Un pip puede definirse como la menor variación de precio en un instrumento, la cual permite ver cuánto ha cambiado la cotización de un activo. En este artículo, explicamos qué es exactamente.

¿Qué es un pip? Un pip puede definirse como la menor variación de precio en un instrumento. Este término también se conoce como puntos o ticks, y en la mayoría de las divisas es el cuarto dígito luego del decimial, aunque en algunos casos puede ser el segundo. ¿Cómo funciona un pip? “Una libra un punto” significa que el usuario gana o pierde una libra por cada movimiento de pip en el precio. Los usuarios pueden determinar cuánto gana o pierde por pip usando el tamaño de lote para establecer el volumen de su operación. En este marco, conviene recordar que la mayoría de las divisas están cotizadas por cuatro números tras del punto. Si el usuario desea saber el tamaño exacto de un pip en un mercado determinado, puede visitar nuestra página de especificación de instrumentos y ver la columna “Tamaño de un PIP”. Entender el valor del pip es vital para cualquier trader: es esencial entender el valor de su posición y calcular cuántas ganancias o pérdidas proyectas si el mercado se mueve a cierto nivel de pips luego de que la posición fue abierta. El valor del pip depende del mercado elegido, así como del volumen seleccionado para la posición. Es muy importante saber el valor del pip antes de abrir una posición en el mercado para entender completamente el tamaño potencial de una pérdida o ganancia.

