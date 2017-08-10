¿Qué son las acciones sintéticas y CFDs sobre acciones - y cuál es la diferencia?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

En XTB no solo ofrecemos divisas, materias primas e índices, sino que también contamos con acciones sintéticas (STK) y CFDs sobre acciones también. Es importante entender la diferencia entre estos dos productos, ya que ofrecen flexibilidad para adaptarse a tu estilo de trading.

Vamos a ver cómo puedes operar con las mayores compañías sin tener que tener sus acciones en propiedad.

Acciones Sintéticas (STK):

Las acciones sintéticas son los productos derivados más innovadores en acciones, que se comportan como acciones, pero también te ofrecen las ventajas adicionales que no están disponibles cuando operas con acciones normales. Al operar acciones sintéticas no estás utilizando el apalancamiento, lo que quiere decir que no tienen costes de mantenimiento de la posición (ni puntos swap añadidos). Además, también quiere decir que no puedes perder más dinero que el depósito inicial que hayas realizado.

Aquí te resumimos algunos de los factores más importantes sobre las acciones sintéticas:

Las Acciones Sintéticas son CFDs, lo que quiere decir que son instrumentos basados en el precio de la acción específica. También quiere decir que al comprar las acciones sintéticas no te conviertes en accionista de la compañía.

Al contrario que con los CFDs, mantener la posición abierta es gratuito y no tiene puntos swap añadidos.

Las acciones sintéticas, a contratio que los CFDs sobre acciones, no están apalancadas - por lo que tus pérdidas no excederán la cantidad de tu depósito inicial.

Los inversores con posiciones largas recibirán un neto equivalente a una paga de dividendos de la compañía.

Las posiciones cerradas se liquidan inmediatamente.



Al invertir en acciones sintéticas con XTB, obtendrás acceso instantáneo a los mayores mercados de acciones sin necesidad de crear múltiples cuentas de trading con múltiples brokers.

CFDs sobre acciones:

El término CFD quiere decir "contrato por diferencias". Los CFDs te permite tomar posiciones en cualquiera de los valores de un mercado financiero - por ejemplo una acción, materia prima, pares de divisas, o índices de acciones - ya suba o baje, ya sea a corto o largo plazo. Como tal, un CFD sobre acciones te permite operar acciones de una compañía en concreta.

Con CFDs el activo financiero no te pertenece - solamente estás especulando con el movimiento de su precio. Por lo tanto no hay un coste del trato físico como con el UK Stamp Duty. Al contrario que con las acciones sintéticas, los CFDs son productos apalancados, lo que quiere decir que solo tienes que hacer un depósito inicial pequeño para poder obtener una mucho mayor exposición al mercado. Este es la mayor diferencia (y de hecho de única) entre los CFDs sobre acciones y las acciones sintéticas. Al operar acciones sintéticas no estás utilizando el apalancamiento que hay disponible con la operativa de los CFDs sobre acciones.