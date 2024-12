Fondos de capital riesgo: ¿qué son y cómo invertir en ellos?

Los fondos de capital riesgo son vehículos de inversión que financian empresas con alto potencial de crecimiento y que pueden ayudarnos a crear carteras diversificadas. En este artículo, te contamos qué son, cómo funcionan y cómo puedes invertir en ellos.

Los fondos de capital riesgo llevan tiempo consolidados como una opción de inversión adecuada para quienes quieren diversificar su cartera con activos de alto potencial. En este artículo veremos en detalle qué son, cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y riesgos y qué tipos existen. ¿Qué son los fondos de capital riesgo? Los fondos de capital riesgo son vehículos de inversión que financian empresas con alto potencial de crecimiento, generalmente, startups o compañías en fases de desarrollo tempranas. Su misión es aportar capital a cambio de una participación accionarial y, por ende, esperan obtener altas rentabilidades cuando esas empresas crezcan o sean vendidas. El capital riesgo (también conocido como venture capital) se diferencia de otras vías de financiación porque en él el inversor asume riesgos elevados con el objetivo de conseguir retornos sustanciales. Por ello, los fondos de capital riesgo se suelen centrar en sectores innovadores como la tecnología, la biotecnología o las energías renovables. Entre sus principales características, destacan: Invierten en empresas y mercados emergentes (y de sectores también emergentes) o con cierto potencial de expansión.

Buscan rentabilidades altas a largo plazo, pero asumiendo unos riesgos considerables.

Desean una participación activa en la gestión empresarial. En España, todos los fondos de capital riesgo están regulados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cómo funcionan los fondos de capital riesgo El funcionamiento de los fondos de capital riesgo sigue una estructura que está claramente definida y que cuenta con un proceso guiado paso a paso: Captación de capital . Los gestores del fondo recaudan dinero de inversores institucionales y particulares.

. Los gestores del fondo recaudan dinero de inversores institucionales y particulares. Selección de empresas . Esos mismos gestores del fondo analizan proyectos y optan por aquellos que presentan mayores perspectivas de crecimiento. En ese sentido, las empresas de capital riesgo suelen enfocarse en mercados con un alto potencial disruptivo.

. Esos mismos gestores del fondo analizan proyectos y optan por aquellos que presentan mayores perspectivas de crecimiento. En ese sentido, las empresas de capital riesgo suelen enfocarse en mercados con un alto potencial disruptivo. Inversión y gestión . Una vez han seleccionado la empresa, el fondo proporciona el capital y, a menudo, también aporta apoyo estratégico. Este puede incluir desde asesoramiento en áreas como marketing, apoyo en operaciones o desarrollo tecnológico.

. Una vez han seleccionado la empresa, el fondo proporciona el capital y, a menudo, también aporta apoyo estratégico. Este puede incluir desde asesoramiento en áreas como marketing, apoyo en operaciones o desarrollo tecnológico. Salida. El objetivo final es vender la participación en la empresa (por ejemplo, mediante una salida a bolsa o una venta a un tercero) para obtener beneficios. Como es lógico, los fondos de capital de riesgo se componen de expertos financieros con profundos conocimientos del mercado y el ámbito empresarial, con experiencia y conocimientos sobre las fluctuaciones y evoluciones de los sectores y el mercado. Ventajas y riesgos de los fondos de capital riesgo Las altas rentabilidades que pueden llegar a ofrecer hacen que invertir en fondos de capital riesgo pueda resultar muy atractivo. Sin embargo, esta estrategia también conlleva desafíos, por lo que es fundamental hacer una buena gestión del riesgo. Si hablamos de las ventajas de invertir en sociedades de capital riesgo, podemos encontrar: Altas rentabilidades potenciales . La inversión en startups de éxito suele generar retornos muy elevados.

. La inversión en startups de éxito suele generar retornos muy elevados. Diversificación . Los fondos procuran invertir en varias empresas y sectores para diversificar, lo que mitiga algunos riesgos concretos.

. Los fondos procuran invertir en varias empresas y sectores para diversificar, lo que mitiga algunos riesgos concretos. Participación en sectores innovadores . Al invertir en fondos de capital riesgo, los inversores tienen acceso a proyectos de vanguardia en áreas como inteligencia artificial, biotecnología o energías renovables.

. Al invertir en fondos de capital riesgo, los inversores tienen acceso a proyectos de vanguardia en áreas como inteligencia artificial, biotecnología o energías renovables. Impacto social y económico . Estos fondos, además de buscar rentabilidad, a menudo financian empresas que generan un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, en startups que desarrollan soluciones sostenibles o tecnologías médicas avanzadas.

. Estos fondos, además de buscar rentabilidad, a menudo financian empresas que generan un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, en startups que desarrollan soluciones sostenibles o tecnologías médicas avanzadas. Acceso a mercados no tradicionales . Los fondos de capital riesgo ofrecen exposición a mercados y empresas que suelen estar fuera del alcance de los inversores minoristas.

. Los fondos de capital riesgo ofrecen exposición a mercados y empresas que suelen estar fuera del alcance de los inversores minoristas. Apoyo profesional. Los gestores de los fondos no solo aportan capital, sino que también brindan su experiencia y asesoramiento estratégico a las empresas que financian. Por lo tanto, aumentan las probabilidades de éxito de estas. Por otra parte, en cuanto a los riesgos que tiene invertir en un venture capital, podríamos citar los siguientes: Alta volatilidad . El rendimiento depende del desarrollo de las empresas financiadas, lo que genera una gran incertidumbre en los inversores. Al mismo tiempo, también hay dependencia de la habilidad y la experiencia que tenga el gestor del fondo para escoger empresas y startups.

. El rendimiento depende del desarrollo de las empresas financiadas, lo que genera una gran incertidumbre en los inversores. Al mismo tiempo, también hay dependencia de la habilidad y la experiencia que tenga el gestor del fondo para escoger empresas y startups. Liquidez limitada . A menudo, los fondos atraviesan períodos de inversión prolongados (de entre 5 a 10 años) antes de generar algún beneficio. Es decir, que el compromiso es a largo plazo y los retornos pueden tardar años en materializarse, lo cual puede ser un inconveniente para inversores que desean liquidez.

. A menudo, los fondos atraviesan períodos de inversión prolongados (de entre 5 a 10 años) antes de generar algún beneficio. Es decir, que el compromiso es a largo plazo y los retornos pueden tardar años en materializarse, lo cual puede ser un inconveniente para inversores que desean liquidez. Riesgo de pérdida total. Algunas empresas en las que invierten los fondos no sobreviven más de 5 años (en España, la media es de 3,19 años, según un estudio de 2024 de South Summit y el IE). Esto puede suponer pérdidas significativas. Tipos de fondos de capital de riesgo Otro aspecto que se debe conocer en relación con este instrumento financiero es que existen varios tipos de fondos de capital riesgo. Cada uno diseñado para adaptarse a las diversas necesidades de los inversores y los distintos sectores empresariales que hay. Entre los más populares, se encuentran: Fondos de riesgo tempranos . Invierten en startups en etapas iniciales. Como ejemplo, los que financian el desarrollo de prototipo o el lanzamiento de un producto beta al mercado.

. Invierten en startups en etapas iniciales. Como ejemplo, los que financian el desarrollo de prototipo o el lanzamiento de un producto beta al mercado. Fondos de crecimiento . Son los que están dirigidos a empresas ya consolidadas que buscan expandirse.

. Son los que están dirigidos a empresas ya consolidadas que buscan expandirse. Fondos sectoriales . Aquellos que están especializados en industrias concretas, como la tecnología, la salud o la sostenibilidad.

. Aquellos que están especializados en industrias concretas, como la tecnología, la salud o la sostenibilidad. Fondos buyout. Se enfocan en adquirir participaciones mayoritarias en empresas ya consolidadas. ¿Cuál elegir? Depende. De hecho, la mayoría de ellos están pensados para complementar planes de inversión más amplios, así que se pueden combinar entre sí o con otras estrategias. Ejemplo práctico de capital riesgo Dentro del mercado, se pueden identificar varios ejemplos de startups que han conseguido consolidarse en el mercado gracias, en parte, al apoyo de los fondos de capital riesgo, como es el caso de Glovo, Cabify o JobandTalent. Cómo invertir en fondos de capital riesgo Al igual que ocurre con cualquier otro instrumento financiero, a la hora de invertir en fondos de capital riesgo se deben tener en cuenta dos consideraciones clave: nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Además, antes de adentrarse en esta aventura bursátil, es recomendable informarse tanto del mercado como de los fondos de capital riesgo a los que podemos acceder, de cara a tomar nuestras decisiones de inversión de la manera más segura posible. Partiendo de esta base, a la hora de invertir en fondos de capital riesgo, podemos seguir los siguientes pasos: Investigar sobre los fondos disponibles . Analizar todas las opciones que hay en el mercado, ya sean fondos de capital riesgo europeos o nacionales.

. Analizar todas las opciones que hay en el mercado, ya sean fondos de capital riesgo europeos o nacionales. Evaluar cada perfil de riesgo . Este tipo de inversión no es apto para todos, ya que se debe estar dispuesto a asumir la posibilidad de pérdidas.

. Este tipo de inversión no es apto para todos, ya que se debe estar dispuesto a asumir la posibilidad de pérdidas. Consultar con expertos . Apoyarse en asesores financieros o en gestores especializados.

. Apoyarse en asesores financieros o en gestores especializados. Elegir un fondo adecuado . Valorar factores más allá de la rentabilidad, como son el sector, la ubicación geográfica o la estrategia del fondo.

. Valorar factores más allá de la rentabilidad, como son el sector, la ubicación geográfica o la estrategia del fondo. Realizar el aporte de capital . Tener en cuenta que la mayoría de fondos requieren un compromiso inicial importante en forma de capital.

. Tener en cuenta que la mayoría de fondos requieren un compromiso inicial importante en forma de capital. Hacer el seguimiento continuo de cada inversión. Aunque el horizonte temporal es largo, mantente informado sobre el desempeño del fondo y sobre las empresas en las que invierte. Los fondos de capital riesgo pueden ser muy rentables para diversificar inversiones en proyectos innovadores. Presentan riesgos, pero la recompensa es enorme si eliges el idóneo. Ya sea financiando startups tecnológicas o apoyando sectores disruptivos, estos fondos permiten a inversores ser parte del crecimiento económico global. Invertir en activos con alto potencial es una opción atractiva para quienes buscan construir su futuro financiero. En XTB se ofrecemos recursos educativos y herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones informadas, proporcionando el apoyo necesario para explorar nuevas oportunidades de inversión. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

