¿Que son los soportes y resistencias?
- Niveles de “soportes” y “resistencias” son frases comúnmente utilizadas en trading cuando los precios tienen dificultades para romper.
- Los niveles de soporte tienden a parar los precios de caer más bajo de un nivel particular.
- Los niveles de resistencia tienden a parar precios de subidas y actúan como techo de precios.
- Entender e identificar niveles de soporte y Resistencia es vital en el análisis técnico y en el trading en general.
- Existen una gran cantidad de herramientas que lo pueden ayudar a entender dónde pueden encontrarse estos niveles.
Un nivel de soporte se encuentra por debajo del precio actual de un instrumento y tiende a estar cuando los precios encuentran soporte mientras caen.
Un nivel de resistencia se encuentra por encima del precio actual de un instrumento, y actúa como techo para los precios mientras suben. Como un nivel de soporte, esto significa que normalmente el precio tiende a rebotar de este nivel que romperlo.
Cuando se rompen los niveles de soporte/resistencia, normalmente aparece una rotura o rebote – hasta que se encuentra otro nivel de soporte o resistencia.
Niveles de soporte y resistencia son factores fundamentales para traders técnicos debido a que normalmente esos son los niveles en los que posiciones son abiertas y buscan rebotes o rompimientos.
Adicionalmente, después de un nivel de soporte roto comienza un nuevo nivel de resistencia y cuando un nivel de resistencia es roto comienza un nivel de soporte.
¿Cómo puedo encontrar soportes y resistencias?
Existen una gran cantidad de herramientas y métodos analíticos que ayudan a identificar niveles de soporte y resistencia, estos incluyen:
.- Máximos y mínimos previos
.- Patrones de candlesticks (velas)
.- Medias móviles
.- Lineas de tendencia
.- Bandas de Bollinger
.- Retrocesos de Fibonacci
Vamos a enfocarnos en algunos ejemplos a continuación:
Aquí tenemos un gráfico del US500, donde ha sido formada una línea de tendencia. Esta línea de tendencia actúa como un nivel de soporte, no permitiendo al mercado romper.
Este ejemplo muestra una Media Móvil Simple aplicada a la Plata. Como puede ver, la SMA inicialmente actúa como un nivel de resistencia significante para el mercado, pero una vez que es roto se convierte en nivel de soporte.
Este es un ejemplo del USDCHF, donde puede ver que el máximo actúa como un nivel de resistencia significante. El mercado se acerca a este nivel en cuatro ocasiones, rompiéndolo solamente con una sombra de candlestick no con un cuerpo entero indicando debilidad.
En conclusión, existen una gran variedad de métodos que indican niveles de soporte y resistencia, y en algunos análisis técnicos pueden ser interpretados como el análisis de niveles de soporte y resistencia.
