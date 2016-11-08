Variaciones porcentuales (3M, 6M, 12M)

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Los traders normalmente se centran en instrumentos con variaciones porcentuales en los últimos 3, 6 y 12 meses.

Índice

- El análisis de un instrumento financiero desde el punto de volatilidad y rendimiento le puede ayudar a decidir qué mercados operar y que le puede brindar ganancias potenciales.

- Los traders normalmente se centran en instrumentos con variaciones porcentuales en los últimos 3, 6 y 12 meses. Cuando analizas un mercado con una variación porcentual de 3M, simplemente te informa del buen o malo que ha sido el rendimiento de ese mercado en los últimos 3 meses, desde el punto de vista de la variación porcentual. Cuando analizamos el mercado de acciones, la variación de los porcentajes, junto a los dividendos se pueden ver como los principales factores a la hora de determinar el retorno de los inversores. En XTB hemos creado una herramienta que puede ayudarte a analizar la variación porcentual de diferentes mercados desde diferentes perspectivas, incluso la variación porcentual periódica. Este análisis en el market screener se ha hecho poniéndo énfasis en la variación porcentual de los últimos 3, 6 y 9 meses junto a la rentabilidad por dividendos. El orden de la lista obedece a las acciones mundiales con mejor performance desde la perspectiva de la variación porcentual de los últimos 3 meses. En este caso es ARM HOLDINGS, tuvo un aumento de valor del 81.72%. Afortunadamente herramientas como el market screener pueden ayudarlo a analizar los mercados financieros.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación.

En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria.