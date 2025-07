El tema principal de la sesión de hoy es el acuerdo comercial preliminar entre EE. UU. y la Unión Europea sobre aranceles. Cabe destacar que la temporada de resultados entra en su fase más importante esta semana, con el 37% de las empresas del S&P 500 presentando sus resultados, incluidas las empresas de las Siete Magníficas. El acuerdo, aunque todavía es un marco y requiere más detalles, incluye varios elementos clave: un límite permanente del 15 % en los aranceles para los productos de la UE importados a Estados Unidos, el compromiso de la UE de comprar energía estadounidense por valor de 750 000 millones de dólares (reduciendo la dependencia del suministro ruso) y una inversión adicional de 600 000 millones de dólares de la UE en la economía estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el acuerdo incluye un sistema arancelario de 0 % para una gama de productos, incluyendo todas las aeronaves y sus componentes, equipos de semiconductores, ciertos productos químicos, algunos medicamentos genéricos, algunos productos agrícolas, recursos naturales, materias primas esenciales, entre otros. La cuestión de los aranceles sobre las bebidas alcohólicas aún requiere negociación. Noticias de Asia-Pacífico Los mercados bursátiles asiáticos cerraron con resultados mixtos: el Nikkei 225 de Japón cayó aproximadamente un 0,85%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,48%; el Índice Compuesto de Shanghái se mantuvo prácticamente sin cambios. La confianza en la región se vio influenciada por las expectativas de la reanudación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Estocolmo, con fuertes indicios de que la tregua arancelaria actual se extenderá por 90 días más, lo que impulsó la confianza del mercado, especialmente en China. Según la Oficina Nacional de Estadística, las ganancias industriales en China cayeron un 4,3% interanual en junio, tras una caída del 9,1 % en mayo. Samsung Electronics firmó un acuerdo plurianual de fabricación de chips por 16 500 millones de dólares con Tesla, lo que provocó un aumento de sus acciones de hasta un 3,5 % durante la jornada. Otras noticias de la mañana En el mercado de divisas, el dólar estadounidense abrió al alza, con el par EUR/USD cayendo hacia 1,1740 tras la noticia del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos y el anuncio de un aumento de las importaciones e inversiones energéticas estadounidenses en Europa. Las divisas de riesgo, como la libra esterlina, el dólar australiano y el dólar neozelandés, se mantuvieron débiles frente al dólar estadounidense; el yen japonés y el franco suizo se mantuvieron estables, con el USD/JPY cotizando en torno a 147,7 (justo por debajo de una importante resistencia técnica). Los futuros de los índices europeos y del S&P 500 estadounidense apuntan a sólidas subidas de alrededor del 1% en la apertura de la sesión europea al contado, tras el acuerdo comercial del fin de semana entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esta semana, la atención de los inversores se centra en las próximas reuniones de la Fed y el Banco de Japón, así como en los datos de inflación australianos del miércoles, que podrían ser cruciales para las perspectivas políticas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los metales preciosos muestran poca volatilidad al inicio de la sesión de hoy. El panorama es ligeramente diferente en el mercado energético, donde el gas natural y el crudo WTI suben un 0,86% y un 0,75%, respectivamente.

