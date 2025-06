Apple acelera en la carrera de la IA

Apple, que en su día fue el líder indiscutible en productos de tecnología de consumo, ahora se encuentra rezagado respecto a sus competidores en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Mientras que Google y Microsoft presentan innovadoras funciones de IA generativa, desde asistentes de programación avanzados hasta generación de música y vídeo en tiempo real, Apple, en la WWDC 2025, se centra más en cambios graduales que en revoluciones, como ocurría en el pasado, principalmente durante la era de Steve Jobs. La novedad más importante que se presentará es la puesta a disposición de sus propios modelos de IA para desarrolladores externos, pero su escala (3000 millones de parámetros) sigue estando muy por debajo de los últimos logros de la competencia. Por otro lado, es importante recordar que el destinatario final de los productos de Apple es el consumidor, no una gran corporación. Sin embargo, la revolucionaria Siri conversacional, basada en amplios modelos de lenguaje, se ha pospuesto de nuevo, y otras funciones de IA previstas, como la nueva app de Salud, no estarán disponibles antes de 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Diseño y ecosistema: Apple se apoya en sus fortalezas Ante los retrasos en la inteligencia artificial, Apple está enfatizando sus fortalezas tradicionales: el diseño de producto y la consistencia del ecosistema. Este año, la compañía presenta una nueva interfaz "Solarium": una apariencia renovada con transparencia y efectos de luz que cubrirá iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26. Por primera vez desde 2007, la app Teléfono se rediseñará por completo, y una nueva app principal, Juegos, busca fortalecer la posición de Apple en el segmento de videojuegos. Por otro lado, es importante recordar que la competencia de Nintendo y Sony sigue siendo muy fuerte. ¿Sigue siendo sólida la situación financiera de Apple? En los últimos meses la compañía no ha podido presumir de resultados espectaculares: Precio de la acción : Una caída del 18% desde principios de año convierte a la compañía en una de las más débiles del grupo de las 7 Magníficas. Solo es superada por Tesla, que sufrió significativamente las tensiones entre Musk y Trump.

Riesgos estratégicos: aranceles, China y competencia en hardware Los problemas de Apple no terminan con la IA. La compañía se enfrenta a un aumento de los costes arancelarios (estimados en 900 millones de dólares este trimestre) y debe reconstruir rápidamente su cadena de suministro, que ha dependido en gran medida de China. Los envíos de iPhone en China han caído más de un 20%, lo que ha llevado a Apple al quinto puesto en ese mercado. Competidores de hardware, como Meta y OpenAI (que colaboran con el exdiseñador de Apple, Jony Ive), demuestran cada vez más que podrán competir con Apple en el mercado de hardware premium. Los inversores y los consumidores siguen siendo leales a Apple A pesar de los desafíos, Apple aún cuenta con una base de usuarios fieles, servicios con altos márgenes de beneficio y un sólido flujo de caja. Estas fortalezas le permiten mantener una valoración relativamente alta, aunque su crecimiento se mantiene muy por debajo del de la competencia. Cada vez más, Apple se percibe como un refugio seguro en el mercado de valores, en lugar de como un motor de crecimiento. Precio de la acción de Apple Fuente: xStation5

