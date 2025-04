Aranceles del 20% contra la Unión Europea

Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre "aranceles de represalia". Todas las importaciones a Estados Unidos estarán sujetas a un arancel del 10% (excepto los productos de Canadá y México especificados en el T-MEC). La Unión Europea ha sido gravada con un arancel del 20%, Japón con un 24%, el Reino Unido con un 10% y China con un 34% adicional (un total del 54%). El arancel base del 10% entrará en vigor el 5 de abril, los aranceles de represalia el 9 de abril y los aranceles a los automóviles entran en vigor desde hoy. Wall Street cerró la sesión de ayer en positivo (S&P 500: +0,87%, DJIA: +0,56%, Nasdaq: +0,87% y Russell 2000: +1,65%). Sin embargo, el discurso de Trump en el "Día de la Liberación" provocó una ola de ventas en las operaciones posteriores al cierre. Los futuros de los índices estadounidenses registran notables caídas (S&P 500: -2,7%, DJIA: -2%, Nasdaq: -3,2%, Russell 2000: -4%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las bajadas más visibles se dan en las acciones de los Siete Magníficos (Tesla: -8%, Apple: -7%, Amazon: -6%, Nvidia: -5,7%, Meta: -4,7%, Alphabet: -3,5%, Microsoft: -2,9%). Ursula von der Leyen criticó la decisión del presidente estadounidense en su último comunicado, pero expresó su disposición a negociar en lugar de confrontar. La Comisión Europea está ultimando las medidas de represalia por los aranceles al acero y al aluminio, y se implementarán nuevas medidas si las conversaciones bilaterales fracasan. Informes macroeconómicos Adrianna Kugler, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, apoya mantener sin cambios los tipos de interés ante los persistentes riesgos de inflación y la estabilidad del empleo. Según UBS, los aranceles podrían impulsar la inflación estadounidense hasta el 5%. El PMI de servicios de China superó las expectativas en marzo, alcanzando el 51,9 (pronóstico: 51,5; anterior: 51,4). El sector registró el mayor aumento de nuevos negocios desde diciembre, junto con una fuerte caída en los precios de producción y el empleo. El PMI de servicios de Australia aumentó en marzo de 51,3 a 51,6, con el crecimiento del sector impulsado principalmente por la disminución de las presiones de precios y el aumento del empleo (el mayor aumento desde abril de 2023). Otros mercados En el mercado de divisas, y tras una volatilidad récord durante el discurso de Trump, el dólar se está debilitando frente a todos los pares del G10 (USDIDX: -0,75%). El capital se está dirigiendo principalmente hacia activos refugio, como el yen y el franco suizo (USD/JPY: -1,4%, CHF/USD: +1,1%). En el mercado de materias primas se observan descensos generalizadas. El oro bajó un 0,19% hasta los 3.129 dólares por onza, la plata un 2,13%, hasta los 33,15 dólares por onza. Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI un 2,5%, y el gas natural un 1,7%. La ola de ventas no ha afectado a las criptomonedas. Bitcoin bajó un 2,6%, hasta los 83.440 dólares, Ethereum un 2,6%, hasta los 1.831,50 dólares. Los futuros del token de Trump cayeron un 7,5%, Solana un 4,5% y Chainlink un 2,9%. Seminario en directo: ¿cómo nos afectan los aranceles de Trump? Puedes seguir en directo el impacto de la política de Trump y la consiguiente escalada arancelaria a nivel mundial con nuestro seminario. Hoy a las 16:00 con Javier Cabrera :

