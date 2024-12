Los mercados asiáticos se mueven con cautela antes de la reunión de diciembre de la Fed, en la que se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos, pero la atención se centra en las previsiones para 2025. Wall Street se mostró nervioso, con el Nasdaq retrocediendo desde máximos históricos y el Dow Jones experimentando su peor racha de pérdidas en más de 40 años. Los futuros estadounidenses se mantienen estables en el comercio asiático. Los índices asiáticos suben ante la nueva propuesta de China sobre el gasto fiscal China planea aumentar significativamente el gasto fiscal, y Reuters informó que Pekín apuntará a un déficit récord del 4% del PIB en 2025, frente al objetivo actual del 3%. El aumento implica un gasto adicional de 1,3 billones de yuanes (179.400 millones de dólares), lo que impulsa las ganancias en los mercados continentales. El Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite subieron un 0,6% y un 0,7% respectivamente, mientras que el Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,9%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El KOSPI de Corea del Sur subió un 1%, ya que el presidente en funciones, Han Duck-soo, siguió asegurando a los mercados estabilidad tras el impeachment del presidente Yoon Suk Yeol. El ASX 200 de Australia ganó un 0,2%, mientras que el Straits Times Index de Singapur cayó un 0,3%, lo que refleja un sentimiento regional mixto. Los fabricantes de automóviles japoneses Honda y Nissan están en conversaciones de fusión que podrían crear el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo con una producción anual de 7,4 millones de vehículos. La noticia desencadenó movimientos masivos en las acciones de automóviles, con Nissan subiendo un 22% y Mitsubishi subiendo un 13%, mientras que Honda cayó un 2%. La posible fusión refleja la creciente presión de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos y Tesla sobre los fabricantes de automóviles tradicionales. El dólar mantiene su fortaleza cerca de máximos de tres semanas, ya que los mercados anticipan una perspectiva agresiva de la Fed. Los sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos reforzaron las expectativas de recortes graduales de los tipos en 2025. El dólar australiano tocó un mínimo de un año en 0,6325 dólares, mientras que el dólar neozelandés tocó un mínimo de dos años en 0,5748 dólares, lo que refleja la fortaleza generalizada del dólar. Bitcoin retrocedió desde su nuevo máximo histórico de 108,152$, cotizando actualmente alrededor de 103,500$, mientras que Ethereum cayó un 5% desde más de 4,000$ a 3,832$ mientras los mercados de criptomonedas digerían las ganancias recientes antes de la decisión de la Fed. Noticias relacionadas con Estados Unidos Según funcionarios occidentales y fuentes de seguridad, la Guardia Revolucionaria de Irán ha ampliado significativamente su control sobre la industria petrolera del país, y ahora gestiona hasta el 50% de las exportaciones, en comparación con el 20% de hace tres años. El desarrollo complica la eficacia de las sanciones occidentales mientras Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca. Los precios del petróleo siguen bajo presión, con el WTI cotizando a 70,60 dólares y el Brent a 73,34 dólares por barril. Eli Lilly recibió la aprobación del regulador de medicamentos de China para su tratamiento contra el Alzheimer Kisunla (donanemab), lo que marca la cuarta autorización de mercado importante después de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El tratamiento, que se dirige a las proteínas beta amiloideas en el cerebro, tiene un precio de 32.000 dólares para un tratamiento de 12 meses en Estados Unidos, en comparación con los 26.500 dólares de su competidor Leqembi. Los precios del oro se mantienen estables en 2.646 dólares antes de la reunión de la Fed, ante la presión de la fortaleza del dólar y las expectativas de una senda de reducción de las tasas más lenta en 2025. Mientras tanto, el cobre cayó un 0,4% a 8.973 dólares a pesar de los planes de estímulo de China, ya que los datos recientes siguen mostrando debilidad en el mayor consumidor de cobre del mundo. El Congreso está listo para votar sobre una nueva legislación que restringe las inversiones estadounidenses en los sectores tecnológicos chinos, particularmente en inteligencia artificial y áreas sensibles a la seguridad nacional. El proyecto de ley amplía las restricciones existentes del Tesoro e incluye disposiciones para revisar las compras de bienes raíces chinos cerca de sitios sensibles y examinar las licencias de telecomunicaciones en poder de adversarios extranjeros. Boeing anunció la reanudación de la producción en todos sus programas 737, 767 y 777/777X tras el final de una huelga de maquinistas de siete semanas. La FAA mantiene su límite de 38 aviones MAX por mes, implementado después del incidente de Alaska Airlines en enero, con una revisión prevista para enero de 2025.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "