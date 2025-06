Circle debuta con éxito en la NYSE

Circle Internet Group, emisor de la stablecoin USDC, ha completado con éxito su oferta pública inicial (OPI) para entrar en la NYSE. Esto marca un hito significativo en el desarrollo de los sectores cripto y fintech. Las acciones de la compañía estarán disponibles para su compra en la plataforma XTB a partir de hoy. Información clave sobre la OPI de CIRCLE Ticker : CRCL

Bolsa : Bolsa de Nueva York (NYSE)

Fecha de la OPI : 5 de junio de 2025

Precio final de oferta : 31 dólares por acción (por encima del rango proyectado de $27–28)

Número de acciones : 34 millones (14.8 millones de nuevas acciones de Circle; 19.2 millones de accionistas existentes)

Fondos recaudados : aproximadamente 1.100 millones de dólares

: aproximadamente 1.100 millones de dólares Valoración: aproximadamente 6.900 millones de dólares; valoración totalmente diluida cercana a los $8 mil millones Circle es una empresa tecnológica global que opera en el espacio fintech dentro del sector de criptomonedas, con un enfoque específico en las stablecoins. Su principal producto es la stablecoin USDC, respaldada 1:1 con el dólar estadounidense. La compañía presentó su prospecto S-1 ante la SEC en enero de 2024, con actualizaciones públicas en abril y mayo de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo han sido los últimos resultados de Circle? Ingresos: En 2024, Circle generó 1.680 millones de dólares en ingresos, principalmente por intereses ganados sobre las reservas de USDC (bonos del Tesoro de EE.UU.). En el primer trimestre de 2025, los ingresos por reservas aumentaron un 55% hasta los 557 millones de dólares.

Ingreso neto: 155 millones de dólares en 2024 – una caída del 42% interanual frente a los $268 millones de 2023; la rentabilidad sigue siendo sólida en comparación con una pérdida significativa en 2022.

– una caída del 42% interanual frente a los $268 millones de 2023; la rentabilidad sigue siendo sólida en comparación con una pérdida significativa en 2022. EBITDA ajustado: $284 millones en 2024, una caída del 29% interanual

Costes : Los costes de distribución y transacción aumentaron un 68.2% en el Q1 de 2025, principalmente debido a asociaciones con Coinbase y otros distribuidores.

: Los costes de distribución y transacción aumentaron un 68.2% en el Q1 de 2025, principalmente debido a asociaciones con Coinbase y otros distribuidores. Capitalización de USDC: Actualmente en $61 mil millones, un máximo histórico que supera el pico del mercado alcista de 2021 de $56 mil millones.

Modelo de ingresos: Principalmente intereses sobre reservas, similar a Tether; además, comisiones por transacción y servicios de plataforma. Perspectivas de gestión y estrategia de Circle Circle busca capitalizar la creciente adopción de las stablecoins en el comercio, pagos transfronterizos y finanzas institucionales. El proyecto de ley estadounidense GENIUS podría proporcionar a USDC una ventaja regulatoria en los acuerdos globales. Los principales competidores de USDC incluyen Tether (USDT, ~ $154 mil millones en capitalización), Ripple, y posibles stablecoins emitidas por grandes bancos una vez que se apruebe una ley para stablecoins. En 2025, la compañía también lanzó el Circle Payments Network – un sistema para la liquidación instantánea de stablecoins para bancos, neobancos y billeteras digitales. Cuota de mercado : USDC tiene aprox. el 24.4% del mercado de stablecoins, que actualmente totaliza $250 mil millones

: USDC tiene aprox. el 24.4% del mercado de stablecoins, que actualmente totaliza $250 mil millones Esfuerzos de diversificación: Circle está expandiéndose a servicios de pago, incluyendo el lanzamiento de Circle Payments Network (CPN), para reducir su dependencia de los ingresos basados en reservas Entorno regulatorio La OPI de Circle llega en un momento de postura más favorable por parte de EE.UU. respecto a las criptomonedas. El proyecto de ley GENIUS busca establecer reglas claras para las stablecoins, lo cual podría beneficiar a empresas conformes como Circle, aunque también abriría la puerta a nueva competencia del sector bancario. Valoración de las acciones de Circle Asumiendo un ingreso neto de 155 millones de dólares en 2024, el ratio precio-beneficio (PER) de Circle es de aproximadamente 44, ubicando a la compañía entre las firmas fintech con mayor valoración.

