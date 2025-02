¿Qué son las stablecoins y cómo invertir en ellas?

Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado a un algoritmo o a un activo subyacente, como una moneda fiduciaria, una materia prima o incluso otra criptomoneda y que se caracterizan por ofrecer un precio estable. En este artículo, te contamos qué son exactamente y cóimo funcionan.

En el ámbito de las criptomonedas, hay una alternativa que ha ganado popularidad en poco tiempo por ser una solución estable y fiable frente a la volatilidad propia del mercado: las stablecoins. Estas criptomonedas combinan la innovación tecnológica de los activos digitales con la seguridad de ser un valor respaldado por un instrumento subyacente, lo que les permite ofrecer un precio más estable que el de otras monedas digitales. En este artículo, te explicamos qué son las stablecoins, cómo funcionan y cómo invertir en ellas de forma segura y eficiente. ¿Cómo funcionan las stablecoins en el ecosistema de criptomonedas? Las stablecoins, término que en su traducción al español significaría ‘monedas estables’, son criptomonedas cuyo valor está vinculado a un algoritmo o a un activo subyacente, como una moneda fiduciaria (por ejemplo, el dólar estadounidense), una materia prima o incluso otra criptomoneda. A diferencia de la criptomonedas tradicionales, como Bitcoin o Ethereum, en las que el precio varía de forma constante en función de la oferta y la demanda, las stablecoins se caracterizan por mantener un precio estable, lo que las convierte en una opción de interés para aquellos inversores que quieran evitar las fluctuaciones propias del mercado cripto. Para ello, utilizan varias estrategias, entre las que se encuentran: Respaldo en activos tangibles . Mantienen reservas equivalentes en monedas fiduciarias o en materias primas.

. Mantienen reservas equivalentes en monedas fiduciarias o en materias primas. Sobrecolateralización . Garantizan el valor con activos criptográficos con un valor superior al de las stablecoins emitidas.

. Garantizan el valor con activos criptográficos con un valor superior al de las stablecoins emitidas. Regulación automática de la oferta. Ajustan la cantidad en circulación mediante algoritmos y en función de la demanda. Gracias a su estabilidad, las stablecoins ocupan un lugar destacado dentro del sector de las criptomonedas, donde se posicionan como un activo de interés en épocas de volatilidad. De hecho, al mantener su valor a lo largo del tiempo, estas monedas digitales pueden actuar como un activo refugio en épocas de grandes fluctuaciones, en las que los inversores pueden trasladar sus inversiones en criptomonedas tradicionales a stablecoins para protegerse de las caídas del mercado. Además, al ofrecer un precio constante, las stablecoins pueden emplearse para realizar transacciones en el día a día y, particularmente, para realizar transferencias de carácter internacional, ya que los intercambios se realizarían de forma instantánea y sin temor a que haya una gran fluctuación en los precios, como sí ocurriría con una criptomoneda tradicional. De igual manera, estos activos también ocupan un papel protagónico dentro del ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi, según sus siglas), donde actúan como las monedas tradicionales en el terreno financiero. Tipos de stablecoins: Conoce las diferentes categorías Dentro del mercado, se pueden encontrar varios tipos de stablecoins según el activo que respalda su valor. Estos son algunos de los más destacados: Stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias Son las stablecoins más comunes. Están respaldadas 1:1 por monedas tradicionales como el dólar, el euro o el yen. Las reservas se almacenan en bancos o en instituciones financieras de confianza y suelen estar sujetas a auditorías para garantizar transparencia. Ejemplos: Tether (USDT).

USD Coin (USDC). Ventajas: Ofrecen una alta estabilidad y aceptación global.

Son idóneas para pagos internacionales. Desventajas: Dependen en exceso de entidades centralizadas, lo que supone confiar en que las reservas estén siempre disponibles. Stablecoins respaldadas por criptomonedas Estas stablecoins están respaldadas por activos criptográficos como Ethereum o Bitcoin. Para asegurar su estabilidad, emplean un exceso de colateral (por ejemplo, por cada unidad emitida se mantienen reservas por un valor superior al 100%). Estas operaciones suelen ejecutarse mediante contratos inteligentes. Ejemplo: DAI. Ventajas: Son muy transparentes por el uso de blockchain.

Descentralización, lo que elimina el riesgo de confianza en una entidad centralizada. Desventajas: Mayor complejidad técnica y dependencia de la volatilidad de los activos colaterales. Stablecoins algorítmicas Este tipo de stablecoins no están respaldadas por activos tangibles, sino que dependen de algoritmos que regulan su oferta y demanda para mantener la estabilidad. Este enfoque es innovador pero también arriesgado, ya que puede fallar con condiciones de mercado extremas. Ejemplo: UST (Terra). Ventajas: Independencia de activos tradicionales. Desventajas: Son muy vulnerables a los desequilibrios de mercado. ¿Cuáles son las stablecoins más populares del mercado? Elegir cuáles son los activos que forman parte de nuestra cartera es vital a la hora de invertir. En el sector de las stablecoins, se pueden encontrar muchas alternativas diferentes, cada una con sus propias características, riesgos y ventajas. Las más populares y empleadas por los usuarios, sin embargo, son: Tether (USDT) Tether es líder en volumen de transacciones, con gran aceptación en plataformas globales. Se respalda en monedas fiduciarias y otros activos financieros, aunque recibe críticas por la poca transparencia en sus auditorías. Además, una salida importante puede hacer tambalear esta stablecoin, como sucedió por ejemplo en 2022. USD Coin (USDC) USD Coin es una stablecoin emitida por entidades auditadas en Estados Unidos y respaldada por Circle y Coinbase. Se usa principalmente en plataformas DeFi y como medio de pago, especialmente en operaciones financieras descentralizadas. Además, está considerada como una de las más fiables a nivel legal. Binance USD (BUSD) Binance USD está respaldada por dólares estadounidenses y regulada por el NYDFS, lo cual garantiza la equivalencia 1:1. Ofrece una integración total con el ecosistema Binance, lo que facilita el comercio y el staking. Por ello, es una alternativa interesante para los inversores que operan en Binance y quieren una stablecoin con respaldo regulado. DAI Otra stablecoin famosa es DAI, emitida por MakerDAO, una organización autónoma descentralizada basada en Ethereum. Su respaldo son activos colateralizados en este tipo de criptomonedas y otras stablecoins, por lo que es sensible a la volatilidad de estos activos. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Pax Dollar (USDP) Esta stablecoin la emite Paxos, una empresa regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Respaldada completamente en dólares estadounidenses en cuentas que se auditan de forma regular, esta stablecoin resulta fiable y está creciendo en las plataformas cripto, pero aún carece de una presencia tan consolidada como la de USDT o USDC. Ventajas y desventajas de invertir en stablecoins Invertir en stablecoins puede ser una alternativa interesante, pero no garantiza el éxito. Al igual que el resto de activos del mercado, estas criptomonedas ofrecen ventajas y desventajas, las cuales conviene conocer de cara a diseñar nuestras estrategias. Beneficios de las stablecoins en la inversión Dentro de las ventajas que ofrecen las stablecoins, algunas de las más destacadas son: Estabilidad de valor . Protegen el capital en momentos de alta volatilidad en los mercados tradicionales y de criptomonedas.

. Protegen el capital en momentos de alta volatilidad en los mercados tradicionales y de criptomonedas. Eficiencia en transacciones . Su bajo coste y su rapidez las convierten en una herramienta ideal para pagos y remesas.

. Su bajo coste y su rapidez las convierten en una herramienta ideal para pagos y remesas. Accesibilidad . Son fáciles de adquirir y de usar en múltiples y diversos ecosistemas cripto.

. Son fáciles de adquirir y de usar en múltiples y diversos ecosistemas cripto. Diversificación . Dan la posibilidad a cualquier inversor de diversificar su cartera. Por ende, proporcionan una cobertura frente a la volatilidad del mercado.

. Dan la posibilidad a cualquier inversor de diversificar su cartera. Por ende, proporcionan una cobertura frente a la volatilidad del mercado. Conexión con el sistema financiero tradicional. Su uso está creciendo como puente entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas. Riesgos asociados y consideraciones importantes En el extremo contrario, las grandes desventajas de las stablecoins pueden resumirse en: Centralización . Las stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias dependen de una entidad centralizada, lo que puede generar riesgos si esta falla.

. Las stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias dependen de una entidad centralizada, lo que puede generar riesgos si esta falla. Falta de regulación global . Aunque algunas stablecoins están auditadas, hay muchas otras que operan en un marco poco claro y con incertidumbres legales.

. Aunque algunas stablecoins están auditadas, hay muchas otras que operan en un marco poco claro y con incertidumbres legales. Transparencia . No todas las stablecoins ofrecen pruebas claras de sus reservas.

. No todas las stablecoins ofrecen pruebas claras de sus reservas. Riesgos tecnológicos . Se pueden producir vulnerabilidades en contratos inteligentes o hackeos en plataformas.

. Se pueden producir vulnerabilidades en contratos inteligentes o hackeos en plataformas. Impacto de la regulación futura. Los cambios legislativos que vayan dándose podrían limitar el uso o la emisión de ciertas stablecoins. Más allá de conocer las ventajas y desventajas de stablecoins, antes de invertir en este tipo de activos debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos y los riesgos que estamos dispuestos a asumir, de cara a diseñar la estrategia que mejor se adapte a nuestras necesidades. Además, es recomendable tener ciertos conocimientos bursátiles y financieros y seguir de cerca los acontecimientos económicos que puedan impactar en el mercado y afectar a nuestra cartera para reducir las posibles pérdidas. Invertir en XTB En XTB puedes invertir en el sector de las criptomonedas a través de los ETF de Bitcoin (BTCE.DE y VBTC.DE) y de nuestro ETN VT0P.DE, compuesto en un 25% por Solana. Además, en nuestra plataforma contamos con más de 3.000 acciones y 400 ETF de grandes compañías a escala global, en los que podrás invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta. Una vez superado este límite, la comisión a pagar será de 0,2% (mínimo 10 euros). Asimismo, por el dinero que tengan en su cuenta recibirán un 4,20% de interés anual durante los primeros 90 días de apertura y un 2% una vez se haya superado el plazo.

