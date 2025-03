Correcciones en Wall Street

Los índices bursátiles de Wall Street corrigieron en la sesión de ayer (Nasdaq: -2%, S&P 500: -1,1%, Russell 2000: -1%), debido principalmente a la caída de las empresas tecnológicas. Donald Trump anunció que un arancel del 25% sobre los automóviles fabricados fuera de EE. UU. entrará en vigor el 3 de abril. Además, el presidente estadounidense amenazó con imponer más aranceles si "la Unión Europea colabora con Canadá para perjudicar económicamente a EE. UU." Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros índices bursátiles "Canadá reaccionará pronto al anuncio de los aranceles de EE. UU.", declaró ayer el primer ministro canadiense, Mark Carney. El primer ministro ha programado una reunión de alto nivel hoy para debatir las opciones disponibles en el contexto de la política comercial. El último recorte de los tipos de interés en Canadá se debió al apoyo a los canadienses durante un período de incertidumbre causado por los aranceles, según las actas del Banco de Canadá. Sin la presión arancelaria, los tipos se habrían mantenido en el 3%. Los mercados asiáticos muestran un sentimiento mixto. El HSCEI y el Shanghai SE Composite suben (0,6% y 0,3%, respectivamente) después de que el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, anunciara apoyo al mercado bursátil y al sector inmobiliario, así como una política macroeconómica más proactiva en 2025. En respuesta a los aranceles estadounidenses a los automóviles, el Nikkei 225 de Japón ha bajado (-0,9%), al igual que el índice Kospi de Corea del Sur (-1,45%). Otros mercados En el mercado de divisas, se observa una corrección en el dólar estadounidense. El dólar canadiense (USD/CAD) se mantiene estable a pesar de la escalada arancelaria entre EE. UU. y Canadá. Mientras tanto, las monedas de las Antípodas (AUD/USD, NZD/USD), la libra esterlina (GBP/USD) y las monedas escandinavas (USD/NOK, USD/SEK) se aprecian un promedio del 0,3% frente al dólar. El par EUR/USD se recupera un 0,2% tras una serie de caídas. Los metales preciosos se aprecian ante la debilidad del dólar. El oro sube un 0,3% hasta los 3.028 dólares por onza, y la plata un 0,2%, hasta los 33,7 dólares por onza. Los futuros de materias primas energéticas registran pérdidas al inicio de la sesión (barril de Brent: -0,4%, West Texas: -0,2% y Gas Natural: -2,1%). Según la última encuesta de Bloomberg, Donald Trump es percibido como "bajista" respecto a los precios del petróleo (el 64% de los encuestados), principalmente debido a las bajas primas de riesgo geopolítico y a la incertidumbre récord. Las criptomonedas cotizan al alza en su mayoría. El Bitcoin sube un 0,2% hasta los 87.490 dólares mientras que Ethereum lo hace un 0,85% hasta los 2.027 dólares. Los futuros de Solana (+1,5%), Dogecoin (+1,3%) y Chainlink (+3,4%) también están subiendo. El dato macroeconómico más importantes de hoy es la lectura final del PIB de EE. UU. (cuarto trimestre). También conoceremos las solicitudes de desempleo en EE. UU. y la decisión sobre la tasa de interés de Noruega.

