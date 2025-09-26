Leer más

Dólar en Chile hoy 26 de Septiembre: rango 951–965, sesgo táctico y claves externas

09:43 26 de septiembre de 2025

Con el dólar en Chile en 958 (−0,01%) y sin catalizadores locales, el tipo de cambio permanece encajonado entre 951–965 para la sesión, a la espera de señales desde EE. UU., donde datos más sólidos han enfriado las apuestas de recortes agresivos por parte de la Fed y mantienen un sesgo de dólar global más firme. Persisten riesgos por un eventual shutdown y los nuevos aranceles a insumos médicos/farmacéuticos, factores que añaden volatilidad táctica.

 

Análisis técnico intradía

Tendencia/estructura: rebote desde la zona de demanda 946–952 (rectángulo verde) y avance hacia la SMA intradía (naranja) que pasa cerca de 959–960, actuando como resistencia dinámica inmediata. Si necesitas repasar la media móvil simple, aquí tienes una guía de Medias Móviles Simples.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fibonacci: niveles relevantes del tramo reciente: 127% 951, 161,8% 962, 200% 973,5 y 261,8% 992. Más sobre cómo trazar retrocesos/extensiones en Retrocesos de Fibonacci.

Soportes: 952, 946,6 (línea azul), luego 938–931 (confluencia y 61,8%).

Resistencias: 960–962 (SMA + 161,8%), 965, y 973–977 (máximos previos y 200%), zona de oferta marcada.

Momentum: el MACD intradía gira al alza desde terreno negativo, señal de alivio más que de cambio de tendencia mientras no supere cero con decisión. Guía rápida: MACD.

Escenarios para la sesión

 

Base (rangueo 951–965): probabilidad alta mientras el precio respete 952 y no rompa 965 con volumen.

Alza táctica: cierre por encima de 962 habilita extensión a 965 y, de superarlo, 973–977. Invalida con vuelta bajo 956.

Baja de continuidad: rechazo firme en 960–962 reabre 952; pérdida de 946,6 expone 938–931.

Niveles a monitorear

Resistencias: 960–962, 965, 973–977.

Soportes: 952, 946,6, 938–931.

Sesgo intradía y clave de corto plazo

Sesgo intradía: neutral–alcista mientras se mantenga sobre 952; pierde tracción bajo 952 y se vuelve neutral–bajista bajo 946,6.

Clave de corto plazo: el tipo de cambio necesita romper 962/965 para escapar del rango; de lo contrario, prevalece la operativa mean-reversion condicionada por el flow externo (rendimientos de Treasuries, DXY y cobre).

Recursos y guías útiles (para profundizar)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Gonzalo Muñoz

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

26.09.2025
20:13

El PCE preferido por la Fed no modifica las expectativas del mercado; la plata sube un 3,00% 📈

Los índices estadounidenses cierran el día ligeramente al alza, tras el informe del PCE que estuvo en línea con las expectativas....

 19:13

Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45%...

 18:21

Tres mercados a seguir la próxima semana (26.09.2025)

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo