La plataforma xStation 5 está completamente diseñada con todo lo que usted necesita para operar, manteniéndolo lo más cerca posible del mercado.

Comencemos con el calendario económico. La publicación de datos económicos puede tener un impacto en los mercados cada día. La plataforma xStation 5 cuenta con un calendario económico en tiempo real que le proporciona la última información, incluyendo la región o país con el que está conectado, los datos anteriores, cifras estimadas y una señal de impacto para ayudarle a detectar qué datos podrían crear volatilidad en el mercado. El signo de exclamación rojo, indica un impacto potencialmente alto, el signo de exclamación naranja, indica un impacto medio y el signo de exclamación gris, indica un bajo impacto.

Este calendario lo ayudará a planificar su semana de trading y comprender dónde es posible una mayor volatilidad del mercado.

Usted puede fácilmente, filtrar el calendario para mostrar sólo los datos potencialmente de alto impacto o los relacionados sólo con los países seleccionados. Simplemente haga click en el país:

Al realizar el filtro por países, aparecerá la siguiente ventana:

O filtre los datos por el impacto esperado:



Además del calendario, también tiene acceso a la pestaña Noticias, donde se actualizan en tiempo real las noticias de último minuto, análisis fundamentales, análisis técnicos e ideas de negociación a medida que se desarrollan los eventos del mercado.

Si usted ve algo interesante, simplemente haga click en el artículo para obtener más información al respecto.

Si lo prefiere, puede activar las noticias por audio, las cuales le proporcionarán información en tiempo real. Para hacerlo, simplemente presione el botón de reproducción y ajuste el nivel de sonido deseado. Esta opción, está disponible sólo en cuentas reales.

La plataforma xStation 5 ha sido diseñada para proporcionarle las herramientas analíticas que necesita para su trading, sin necesidad de utilizar sitios externos para obtener la información. Esto le permitirá tomar decisiones de trading en menor tiempo.