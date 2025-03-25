Como hemos explicado en el tutorial de Vocabulario y Términos Básicos, una de las claves para un lograr el éxito en los mercados financieros a largo plazo, es una gestión del riesgo prudente. Es por eso que los Stop Loss y Take Profit deberían ser una parte integral de tu trading.

Así que vamos a ver cómo utilizarlas en la plataforma xStation 5 para asegurarnos de que sabes cómo controlar el riesgo y maximizar tu potencial de trading.

Configurar órdenes de Stop Loss y Take Profit

La primera forma y más fácil de añadir órdenes de Stop Loss o Take Profit en tu operativa es hacerlo directamente cuando introduces nuevas órdenes.

Tan solo introduce un nivel de precio específico en los campos de Stop Loss o Take Profit. Recuerda que el Stop Loss se ejecutará automáticamente cuando el mercado se mueva contra tu posición (de ahí el nombre: Stop Loss-cierre en pérdidas) y el Take Profit se ejecutará automáticamente cuando el precio alcance tu nivel objetivo especificado. Si estás largo, puedes establecer un nivel de Stop Loss por debajo del precio actual del mercado y un nivel de Take Profit pro encima del precio alctual del mercado. Si estás corto, entonces el Stop Loss debe estár colocado en el nivel de entrada, y el Take Profit deberá estar por debajo del precio de apertura de tu operación.

Es importante que recuerdes que una orden Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) siempre está relacionada con una posición abierta o una orden pendiente. Puedes ajustar ambas una vez hayas abierto tu operación y estés monitorizando el mercado. Es una orden proteccionista sobre tu posición en el mercado, pero por supuesto no son necesarias para abrir una nueva posición. Siempre las puedes añadir después, pero nosotros recomendamos encarecidamente proteger siempre tus posiciones.

Añadir niveles de Stop Loss y Take Profit

La forma más sencilla de añadir niveles de SL/TP a tus posiciones ya abiertas es utilizando una línea de trading en el gráfico. Solo tienes que arrastrarla y dejarla por encima o debajo de un nivel específico.

Una vez introducidos los niveles SL/TP, las líneas aparecerán en el gráfico. Así también puedes modificarlas de manera sencilla y rápida.

También hay dos formas de añadir niveles de SL y TP a través del módulo Terminal. Primero, para añadir niveles de SL y TP haz doble click en tu orden abierta o pendiente, y aparecerá una nueva ventana con los detalles de la operación. También aparecerá la ventana de modificación de la orden y podrás introducir/editar los SL/TP por nivel exacto de mercado o definiendo los puntos de rango desde el precio actual del mercado.

La segunda forma es incluso más rápida. Todo lo que tienes que hacer es especificar los niveles desde el terminal. Pincha en el botón "+" en la columna de SL o TP e introduce tus niveles. Como puedes ver, es muy fácil y viene muy bien cuando necesitar tomar decisiones rápidamente.

Trailing Stop

La orden Stop Loss pretende reducir las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra de tu posición, pero también te puede ayudar a asegurar tus beneficios.

Si te parece confuso, no te preocupes, es fácil de entender.

Digamos que has abierto una posición larga y el mercado se mueve precisamente en esa dirección, haciendo que tu posición sea rentable en este momento. Tu Stop Loss ofiginal, que estaba en un nivel por debajo de precio de apertura, ahora lo puedes mover hasta el precio de apertura (para al menos quedarte como estabas) o por encima del precio de apertura (para garantizar los beneficios).

Para automatizar este proceso puedes utilizar un Trailing Stop. Es una herramienta realmente útil para la gestión del riesgo, especialmente cuando los cambios en el precio son rápidos o no puedes monitorizar constantemente el mercado.

Los Trailing Stops (TS) se adhieren a tus posiciones abiertas, pero es importante recordar que si tienes un Traling Stop en MT4, necesitas tener la plataforma abierta para que se ejecuten correctamente. Sin embargo, si trabajas con xStation, tus Trailing Stops están activos incluso cuando te sales de la plataforma.

Para establecer un Trailing Stop, pincha con el botón derecho del ratón en la posición abierta en la ventana "Terminal" y especifica el valor del pip deseado de distancia entre el nivel de Take Profil y el precio actual en el menu de Trailing Stop.

Ahora el Trailing Stop está activado. Desde este momento, si el precio cambia hacia el lado lucrativo del mercado, la TS hará que el Stop Loss siga el nivel del precio automáticamente.

El Trailing Stop se puede desactivar fácilmente al pinchar en la caja de trailing stop en el módulo de edición de operación.

Como puedes ver, la plataforma xStation te proporciona muchas maneras de proteger tus posiciones en tan solo un segundo. Recuerda que toda operativa conlleva un nivel de riesgo, y que las pérdidas pueden exceder los depósitos.