En esta sección responderemos importantes preguntas sobre Trading: ¿Qué es el Forex? ¿Por qué deberías empezar a operar en forex? ¿Qué ventajas tiene el apalancamiento?

Le daremos una mirada profunda a todos los determinantes que usted necesita tomar en cuenta a la hora de operar en forex.

Todos los pares de forex están agrupados en el término de una divisa versus la otra. Todo par de divisas tiene una “base”, que es la primera divisa expresada, y una “counter”, que es la segunda.

Toda divisa puede fortalecerse (apreciarse) o debilitarse (depreciarse). Como existen dos divisas en cada par, hay cuatro variables con las que puede conjeturar cuando nos referimos al trading con forex.

Si usted considera que el valor de una divisa subirá con respecto a otra, pondrá en largo o comprará esa divisa. Si usted cree que el valor de una divisa caerá con respecto a otra, se posicionará en corto o venderá esa divisa.

Por lo tanto, por ejemplo, si usted cree que el USD se verá fortalecido (apreciará) comparado con el JPY, irá en largo o comprará el par USD/JPY. Usted también comprará si presiente que el JPY se debilitará (depreciará) con respecto al USD. Paralelamente, si cree que el JPY se fortalecerá con respecto al USD o el USD se debilitará con respecto al JPY, tomará una posición de venta o ira en corto en USD/JPY.

Ejemplo de una operación en forex

A continuación, nos explayaremos en los puntos de operaciones tanto ganadoras como perdedoras. Supongamos que piensa que el GBP se fortalecerá frente al USD a raíz de datos menores de lo esperado en las nóminas no agrícolas de USA. Comprando GBP, usted está simultáneamente vendiendo USD. Usted compra GBP en 1.5662 con la expectativa de que el mercado se mueva como ha predicho.

Spreads y pips

Cuando opera en forex, usted verá que hay dos precios disponibles. Uno es el precio de venta o “bid”, y otro es el precio de compra o “ask”. El spread es fundamentalmente la diferencia de precio entre estos dos. Brindamos spreads reducidos en los pares de forex, esto quiere decir que está cercano al valor de mercado del instrumento subyacente. Si el mercado se moviliza a su favor, sus operaciones se pueden convertir en rentables antes.

Pips, o porcentaje en puntos, son donde los traders generan ganancias o pérdidas. La mayor parte de las divisas que ofrecemos, contienen cuatro decimales. Un pip es el movimiento más pequeño que un par de divisas puede realizar. Veamos el GBP/USD que opera a 1.5560. Si el precio se mueve a 1.5565, entonces es un cambio de 5 pips

Para que sea más conciso, ofrecemos algunos precios cotizados en pips fraccionados – esto quiere decir que tenemos un decimal extra en la cotización. Por lo tanto, un cambio en el precio a partir de 1.55652 a 1.55664 significa un movimiento de 1.2 pips.