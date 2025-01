Dudas sobre el uso del Bitcoin en la administración Trump

A pesar de las señales positivas de la nueva administración en Estados Unidos, estamos viendo caídas en el mercado de criptomonedas, especialmente en Bitcoin y en Solana. El motivo de que esto ocurra parece ser la falta de comunicación sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. La falta de información sobre si Estados Unidos realmente aceptará "concentrar 1 millón de Bitcoins adicionales del mercado" está provocando que el mercado no se conforme con la creación de nuevas regulaciones amigables para el sector ni con la actividad inversora de World Liberty Financial de la familia Trump.

Además, la alta demanda de los ETFs no está impidiendo que el mercado de Bitcoins vuelva lentamente a la aversión al riesgo . En la sesión de ayer, los ETFs acumularon casi 250 millones de dólares en Bitcoins, lo que ralentizó las entradas netas después de una fuerte racha de compras que se ha prolongado durante las últimas 5 sesiones.

Por otro lado, es posible que se produzca un cambio de sentimiento una vez que la nueva administración comunique algo más a los mercados sobre la reserva estratégica de Bitcoins. Hoy sabemos que el nuevo liderazgo de la SEC ha designado un nuevo grupo especial de reguladores que se encargarán de crear un marco regulatorio transparente para las empresas de criptomonedas. Precio del Bitcoin El precio de Bitcoin está retrocediendo otro 2% hoy, hasta cotas un 8% por debajo desde máximos históricos. Mirando el gráfico, vemos una formación potencialmente bajista. El precio tocó la EMA100 (línea negra) después de lo cual subió dinámicamente casi un 20%. Actualmente, el nivel de soporte clave está alrededor del nivel psicológico de 100.000$ y 98.000$ donde vemos el EMA50 promedio (línea naranja) y el retroceso de Fibonacci 23.6 del impulso ascendente del 5 de noviembre. El promedio de los traders de corto plazo ahora se sitúa en 90.000$ y continúa brindando un fuerte soporte a mediano plazo. Por otro lado, la vecindad de 107 - 109.000$ es un nivel de resistencia clave, después del cual se puede abrir el camino hacia los 120.000$. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: xStation5

