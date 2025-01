El Banco de Japón ha subido los tipos de interés, lo que estaba en línea con las expectativas del mercado y de los economistas. El mercado estaba descontando una probabilidad de casi el 100% de que se produjera el movimiento de hoy. Es más, fue la mayor subida en una docena de años (de 25 puntos básicos), ya que las dos anteriores fueron de 20 y 15 puntos básicos. Declaraciones clave del Banco de Japón Subida de las tasas de interés: El BoJ subió las tipos de interés al 0,5% desde el 0,25%.

Razones de la subida : Las principales razones de la subida son: señales de aumento de los salarios, mercados estables y un deseo de poner fin al debilitamiento del yen (el yen está en su nivel más bajo en una docena de años o más, dependiendo del índice de referencia)

Más subidas: El BoJ señaló la posibilidad de más subidas de las tasas de interés, pero enfatizó la cautela y la preocupación por la estabilidad de la economía. Según el BoJ, las tasas actuales siguen siendo bajas

Objetivo de inflación: El BoJ reafirmó que llevará a cabo la política monetaria de una manera apropiada para lograr un objetivo de inflación sostenible y estable del 2%.

Un miembro de la junta del BoJ, Nakamura, se opuso al aumento de las tipos, argumentando que la decisión de cambiar la orientación sobre las operaciones del mercado monetario debería tomarse solo después de confirmar un aumento en la rentabilidad corporativa.

Mantenimiento de condiciones monetarias acomodaticias: El BoJ enfatizó que incluso después del cambio de política, las tasas de interés reales seguirán siendo profundamente negativas y se mantendrán las condiciones monetarias acomodaticias. Proyecciones macroeconómicas: Inflación (IPC): Ejercicio fiscal 2024: +2,7% (frente al +2,5% de octubre)

Ejercicio fiscal 2025: +2,4% (frente al +1,9% de octubre)

Ejercicio fiscal 2026: +2,0% (frente al +1,9% de octubre) PIB: Ejercicio fiscal 2024: +0,5% (frente al +0,6% de octubre)

Ejercicio fiscal 2025: +1,1% (sin cambios desde octubre)

Comentarios de Ueda: Ueda anuncia más alzas, pero su escala en este momento no tiene por qué ser grande en absoluto, ya que el banquero ha advertido multilateralmente sobre el efecto beneficioso de los tipos claramente negativos sobre la economía. Valoramos la declaración del banquero de manera neutral, de una manera que no favorece ni las conclusiones agresivas ni las moderadas. Se esperaba que el Banco de Japón aumentara sus expectativas para la inflación de este año a sólo el 2,0%. Sin embargo, el cambio actual es significativo y sugiere que podemos estar enfrentando crecientes presiones sobre los precios en Japón. Vale la pena mencionar que el balance actual del banco en relación al PIB es el más alto del mundo, lo que podría generar presiones sobre los precios. Japón también posee una cantidad extrema de activos extranjeros, por lo que el potencial deseo de devolver estos fondos al país podría conducir a un fortalecimiento exponencial del yen. Cotización del par USD/JPY En este momento, el USD/JPY está probando un soporte importante cerca del nivel 155. Vale la pena recordar, por supuesto, que el BoJ podría hacer otro pivote en unos meses y concluir que Japón todavía necesita tasas de interés más bajas y terminar el ciclo. Sin embargo, si se rompiera la zona 154-155, no se puede descartar un acercamiento por debajo de 152, donde hay un soporte importante en forma de promedio de 200 sesiones. Fuente: xStation5

