El Banco de Japón mantiene los tipos de interés sin cambios

El Banco de Japón ha matenido las tipos de interés sin cambios en 0,25% y en línea con el pronóstico de los mercados; la decisión fue unánime. Sin embargo, el par USD/JPY cae 0,3% ya que los mercados ven una señal "hawkish" del informe del BoJ y los comentarios de Ueda. El Banco de Japón espera que el IPC se mantenga en el nivel del 2% hasta 2026 El gobernador del Banco de Japón, Ueda, indicó que es probable que la inflación esperada sea menor en 2025, indirectamente debido a razones del precio del petróleo. Ueda enfatizó que la debilidad del yen hace que las empresas japonesas se desempeñen mejor y es más probable que aumenten los salarios y los precios. También indicó que la política monetaria actualmente laxa se ajustará en consecuencia si la economía cumple con el objetivo del Banco de Japón para el crecimiento económico y los precios; el banco espera que la inflación básica del IPC se mantenga en el nivel del 2% entre el período fiscal 2024 - 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según Ueda, la economía de Japón se está recuperando moderadamente; ve un crecimiento económico continuo por encima del potencial. El gobernador del Banco de Japón también afirma que los aumentos de precios debido a los salarios más altos pueden ser más fuertes de lo esperado anteriormente. El pronóstico medio de crecimiento del PIB real para el año fiscal 2026 para Japón se elevó al 4% frente al 1% en julio; el ritmo de crecimiento del IPC básico para 2026 se mantuvo sin cambios en el 2,1%. Fuente: xStation5

