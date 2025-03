El Banco de Japón mantiene los tipos en el 0,5%

El Banco de Japón (BoJ) mantiene su tipo de interés en el 0,5%, su nivel más alto en 16 años, tras la subida de tasas de enero. En palabras del organismo nipón, podrían producirse nuevas subidas cada seis meses, dependiendo de las condiciones económicas. El Banco de Japón no cambia los tipos El comunicado del Banco de Japón hizo hincapié en la incertidumbre económica, especialmente en el contexto de la política comercial global. Se espera que la inflación subyacente alcance el objetivo del BoJ en la segunda mitad del período de pronóstico trienal. El USD/JPY subió ligeramente antes de la decisión del BoJ. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice de producción industrial desestacionalizado de Japón cayó un 1,1% intermensual en enero, en línea con las expectativas. Sin embargo, en términos anuales, el índice subió un 2,2% en comparación con enero de 2024. Las exportaciones japonesas aumentaron un 11,4% interanual en febrero, mientras que las importaciones disminuyeron ligeramente, lo que generó un superávit comercial tras dos meses de déficit. En febrero, Japón registró un superávit comercial de 584.000 millones de yenes, en comparación con un déficit de 415.000 millones de yenes del año anterior. El crecimiento de las exportaciones se debió en parte a la aceleración de los envíos ante la inminente imposición de aranceles estadounidenses, especialmente en el sector automotriz. Japón está preocupado por la posible entrada en vigor de nuevos aranceles sobre automóviles en abril y busca una exención del gobierno estadounidense. Los mercados de Asia-Pacífico cotizan con ligeras subidas. Los índices bursátiles chinos subieron entre un 0,10% y un 0,30%, mientras que el Nikkei 225 se mantuvo prácticamente sin cambios (-0,04%). Por su parte, el índice australiano avanzó un 0,20%. Apertura europea Los futuros de los índices europeos indican una apertura mixta para la sesión al contado. El Dax 40 baja un 0,05% en el premercado tras las fuertes subidas de ayer, mientras que el FTSE 100 sube un 0,06%. El presidente Donald Trump destituyó a dos comisionados de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos. La medida fue recibida con fuertes críticas por parte de senadores demócratas y grupos antimonopolio, quienes temen que la finalidad de la decisión es eliminar la oposición dentro de la agencia. Mercado chino Las medidas de estímulo del gobierno chino están ayudando a reconstruir la confianza en la economía, pero la eficacia de estas políticas dependerá de la ejecución financiera y la implementación de las reformas. Según Goldman Sachs, el éxito de las políticas económicas dependerá de la rapidez con la que el gobierno canalice el apoyo a la economía real. Los principales desafíos para China siguen siendo la débil demanda en el sector inmobiliario y la incertidumbre en el comercio mundial. Otros mercados En el mercado de divisas, la volatilidad se mantiene baja, con el foco en el dólar. El EUR/USD baja un 0,17% intradía a la espera de la decisión de tipos de la Fed y de la rueda de prensa de Jerome Powell, evento clave del día. El Índice de Confianza del Consumidor Westpac-McDermott Miller de Nueva Zelanda cayó a 89,2 en el primer trimestre de 2025, desde el 97,5 del cuarto trimestre de 2024. Una lectura por debajo de 100 indica un sentimiento negativo. La caída de la confianza se debió a la preocupación por las guerras comerciales y el aumento del coste de la vida. El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo frágil. El Bitcoin se recupera de las caídas de ayer, subiendo un 0,55% hasta los 83.100 dólares.

